и выбрать уже другую экскурсию, чтоб увидить и влюбиться в Минск с другой стороны. Оксана не грузит историческими фактами, а рассказывает с юмором, рассказами и фото о необычном Минске и его жителях, который мы уже не видим в наше время! Ну и изюминкой нашей прогулки было волшебное кофе в авторской кофейни и дегустация настоек и вкусного сета в ресторане необычного формата. А чтоб разгадать культурный код и попробовать Минск на вкус, нужно забронировать экскурсию. Всем рекомендую! И обязательно вернусь за новой порцией впечатлений!