Культурный код — это совокупность характеристик, ценностей, символов и традиций, которые формируют идентичность и восприятие города.
Мы с вами подберём ключ к культурному коду Минска: вы сравните исторические моменты и современный образ жизни, познакомитесь с керамикой потомственных гончаров и попробуете блюда необелорусской кухни — хлеб с маслом и смальцем, настойку или фондан из боровиков.
Мы с вами подберём ключ к культурному коду Минска: вы сравните исторические моменты и современный образ жизни, познакомитесь с керамикой потомственных гончаров и попробуете блюда необелорусской кухни — хлеб с маслом и смальцем, настойку или фондан из боровиков.
Описание экскурсии
Мы выделим и исследуем следующие элементы культурного кода:
- исторический центр с его архитектурой — Верхний город
- традиции жизни, быта и праздников древнего и современного города — ул. Революционная, Комсомольская, Раковское предместье
- традиционные искусство и ремёсла: орнамент и керамика в мастерской потомственных гончаров
- особенности белорусской кухни
Ну а в завершение нашей прогулки — квинтэссенция всего маршрута — дегустация необелорусской кухни. И это тоже изучение истории Минска, разгадывание его культурного кода, только в гастрономической форме.
Вы попробуете:
- авторский кофе в этно-баре
- хлеб с маслом «лао ган ма» и смальцем и настойки на редких растениях (выбор настойки для дегустации будет проходить в игровом формате)
Вы узнаете:
- какие пять архитектурных стилей характеризуют Минск
- как протекала жизнь в губернском Минске и что изменилось сегодня
- где встречалась городская богема 19 века
- как и где проводят вечера минчане в наши дни
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость входит: дегустация авторского кофе в этно-кофейне, дегустация неотрадиционной белорусской кухни в сердце исторического Минска: хлеб с маслом «лао ган ма» и смальцем + авторская настойка или фондан с мороженым из боровиков или какое-либо сезонное блюдо
- Отдельно по желанию оплачивается любое другое блюдо из меню, обед или ужин в ресторане
- Возможна группа до 8 человек. Доплата за каждого участника — 1800 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Революционная и Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 213 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Настя
4 ноя 2025
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды Оксану. Экскурсия была на столько лёгкой и вкусной, что мы решили вернуться в Минск,
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 12:30
28 ноя в 08:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лошицкая усадьба - жемчужина губернского Минска
Погулять среди вековых лип, поговорить о светской жизни Минска до 1917 года и о судьбе усадьбы после
Начало: У входа в парк
Завтра в 15:00
28 ноя в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические места столицы Беларуси
Погрузитесь в атмосферу Минска на индивидуальной автоэкскурсии. Узнайте о прошлом и настоящем города, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.