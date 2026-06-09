Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00 и 19:00, в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала