Ваша первая встреча с Минском будет яркой и насыщенной. За 1,5 часа мы пройдём путь от древнего городища до проспектов современности.
Вы узнаете, почему Минск называют городом-фениксом, в чём его сходство с Парижем и как в одном месте уживаются разные культуры и религии. Это идеальный экспресс-формат, чтобы познакомиться с белорусской столицей.
Вы узнаете, почему Минск называют городом-фениксом, в чём его сходство с Парижем и как в одном месте уживаются разные культуры и религии. Это идеальный экспресс-формат, чтобы познакомиться с белорусской столицей.
Описание экскурсии
Истоки и легенды Минска
- Мы начнём прогулку в самом сердце города — на Минском замчище, где 950 лет назад началась история столицы
- Разгадаем тайны герба: вы узнаете, почему на нём изображена Богоматерь и какую роль в судьбе города сыграла река Немига
- Посетим Остров слёз: я расскажу историю этого пронзительного места и объясню, почему минчане до сих пор помнят о «мести Немиги»
Уют предместий и Верхний город
- Мы перенесёмся в атмосферу 19 века и почувствуем дух старого города
- Троицкое предместье: полюбуемся панорамой черепичных крыш и узнаем, как жил средний класс полтора столетия назад
- Верхний город: поднимемся на главную площадь и разберёмся, почему именно здесь концентрировалась власть и вера. Посчитаем старинные храмы и монастыри, которые создают неповторимый многоконфессиональный облик Минска
Имперский масштаб и современный ритм
- Завершим прогулку на парадной ноте, оценивая размах советского градостроительства
- Пройдёмся по проспекту Независимости — настоящему музею под открытым небом. Вы увидите, почему архитектурный ритм Минска часто сравнивают с парижским
Советы от местного: я подскажу лучшие локации для ужина, театральные постановки и секретные дворики, которые стоит посетить самостоятельно.
Организационные детали
- Вам нужно оплатить остаток стоимости экскурсии в белорусских рублях по курсу на день проведения
- Если планируете заходить в храмы, женщинам желательно иметь при себе платок. Для покупки свечей или сувениров в храмах понадобятся наличные деньги
в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00 и 19:00, в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00 и 19:00, в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1511 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасно прогулялись по центру Минска в очаровательной компании. Экскурсия интересная и познавательная. Всё прошло хорошо, спасибо большое!
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Д
Елена замечательный рассказчик. Обошли весь центр города, заглянув в укромные интересные места. Получили рекомендации по самостоятельному посещению. Замечательный чистый город!
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Елена прекрасный экскурсовод!!! Наша первая экскурсия, и очень рады, что попали именно на нее. Рекомендуем 100%🔥👍🏻
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Г
В Минске мы оказались впервые, потому хотели познакомится с городом, культурой, что полностью удалось благодаря Елене. Хочу выразить благодарность за экскурсию, за интересный и увлекательный рассказ, стихи, советы что посмотреть
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Н
Были на экскурсии семьей: 2 взр + 2 реб. Нам очень понравилось. Спасибо!
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Большое спасибо, отличная экскурсия!
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