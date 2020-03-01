Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Классические символы Минска

Первую часть прогулки мы посвятим традиционным достопримечательностям белорусской столицы. Вы обойдёте сердце Минска — Верхний город. Заглянете в старинный уютный квартал на берегу реки, Троицкое предместье, и посетите Остров Мужества и Скорби. Помимо этого, мы проедем по проспекту Победителей, осмотрим здание Национальной библиотеки и погуляем по площади Независимости. Я расскажу вам только яркие моменты из биографии Минска и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Альтернитива

Было бы ошибкой остановиться на местах, которые есть в любом путеводителе! Поэтому вас ждут современная тусовочная улица Зыбицкая и бывшая промышленная окраина, а ныне — улица Октябрьская — настоящее произведение урбанистического искусства. Мы дойдём до знаменитой тюрьмы «Володарки», от которой по спине пробежит холодок, а также прогуляемся к загадочному Дому масонов. Заглянем в излюбленное место фотографов, Красный дворик, и посмотрим, что нынче выкладывают на прилавки в универсаме Центральный.