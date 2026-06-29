Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Каждый год в Минске достраивают интересные здания, открывают модные заведения и возводят памятники. Эта программа включает в себя все нововведения города. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам тысячелетней столицы, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Классические символы Минска

Первую часть прогулки мы посвятим традиционным достопримечательностям белорусской столицы. Вы обойдёте сердце Минска — Верхний город. Заглянете в старинный уютный квартал на берегу реки, Троицкое предместье, и посетите Остров Мужества и Скорби. Помимо этого, мы проедем по проспекту Победителей, полюбуемся убранством минского ГУМа и погуляем по площади Независимости. Я расскажу вам только яркие моменты из биографии Минска и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Альтернатива

Было бы ошибкой остановиться на местах, которые есть в любом путеводителе! Поэтому вас ждут современная тусовочная улица Зыбицкая и бывшая промышленная окраина, а ныне — улица Октябрьская — настоящее произведение урбанистического искусства. Мы увидим знаменитую тюрьму «Володарку», от которой по спине пробежит холодок, и посмотрим, что нынче выкладывают на прилавки в универсаме Центральный.

Организационные детали