Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности столицы

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Каждый год в Минске достраивают интересные здания, открывают модные заведения и возводят памятники.

Эта программа включает в себя все нововведения города.

Я проведу вас по старым и новейшим уголкам тысячелетней столицы, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места!
€90
72 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Минск XXL — на автомобиле
Минск XXL — на автомобиле

Что вас ожидает

Классические символы Минска
Первую часть прогулки мы посвятим традиционным достопримечательностям белорусской столицы. Вы обойдёте сердце Минска — Верхний город. Заглянете в старинный уютный квартал на берегу реки, Троицкое предместье, и посетите Остров Мужества и Скорби. Помимо этого, мы проедем по проспекту Победителей, осмотрим здание Национальной библиотеки и погуляем по площади Независимости. Я расскажу вам только яркие моменты из биографии Минска и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Альтернитива
Было бы ошибкой остановиться на местах, которые есть в любом путеводителе! Поэтому вас ждут современная тусовочная улица Зыбицкая и бывшая промышленная окраина, а ныне — улица Октябрьская — настоящее произведение урбанистического искусства. Мы дойдём до знаменитой тюрьмы «Володарки», от которой по спине пробежит холодок, а также прогуляемся к загадочному Дому масонов. Заглянем в излюбленное место фотографов, Красный дворик, и посмотрим, что нынче выкладывают на прилавки в универсаме Центральный.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна только на моём транспортном средстве (до 7 человек). Стоимость для групп свыше 7 человек оговаривается отдельно.
  • Дополнительных расходов не предвидится
Минск XXL — на автомобиле
Минск XXL — на автомобиле
Минск XXL — на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав, я много путешествовал и ходил на экскурсии. А также сопровождал туристические группы в Питер, Киев, Львов, Краков, Варшаву и Гданьск. Свои экскурсии всегда провожу с огоньком и стремлением показать город во всей красе, избегая пересказа нудной исторической справки. Моя безграничная любовь к Минску подкреплена знаниями, приобретенными в магистратуре исторического факультета, и большим опытом работы с путешественниками, позволяющим найти подход практически к каждому. До встречи в Минске!
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Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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