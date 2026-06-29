Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Первую часть прогулки мы посвятим традиционным достопримечательностям белорусской столицы. Вы обойдёте сердце Минска — Верхний город. Заглянете в старинный уютный квартал на берегу реки, Троицкое предместье, и посетите Остров Мужества и Скорби. Помимо этого, мы проедем по проспекту Победителей, полюбуемся убранством минского ГУМа и погуляем по площади Независимости. Я расскажу вам только яркие моменты из биографии Минска и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Альтернатива
Было бы ошибкой остановиться на местах, которые есть в любом путеводителе! Поэтому вас ждут современная тусовочная улица Зыбицкая и бывшая промышленная окраина, а ныне — улица Октябрьская — настоящее произведение урбанистического искусства. Мы увидим знаменитую тюрьму «Володарку», от которой по спине пробежит холодок, и посмотрим, что нынче выкладывают на прилавки в универсаме Центральный.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия
В стоимость включены услуги гида и водителя
Поедем на автомобиле Ford Mondeo, Hyundai Accent, Skoda Rapid или аналогичном (для 1–3 чел.)
Для группы до 7 чел. за доплату 3000 ₽ предоставляется минивэн Volkswagen Caravelle, Renault Trafic, Kia Carnival или аналогичный. В праздничные дни доплата за минивэн может меняться
Для посещения храма женщинам нужно взять с собой платок
Оставшаяся часть стоимости оплачивается по курсу НБ РБ на день оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4470 туристов
Я магистр туризма и аттестованный гид с богатым опытом. Всегда стараюсь проводить экскурсии с огоньком и стремлением показать Минск и Беларусь во всей красе, избегая пересказа нудной исторической справки. Я готов поделиться своей безграничной любовью к родным местам, а многолетний опыт работы с путешественниками позволит найти подход практически к каждому. До встречи в Минске!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 350 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
341
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5
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3
2
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1
Дина
Прекрасная обзорная экскурсия, взяли в первый день нашего мини-путешествия, и это было абсолютно правильным решением! Комфортный автомобиль, классная компания, красивейший Минск, и замечательный гид Вячеслав. Трехчасовая экскурсия прошла легко и интересно, на одном дыхании. Узнали интересные факты. Рекомендуем однозначно!
+2
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Людмила
Спасибо огромное Вячеславу за проведенную экскурсию. Очень интересная подача информации, все четко и с юмором. Экскурсия была автомобильно пешеходной, на минивэнэ, отдельно хочу отметить аккуратное, комфортное вождение. Вячеслав провез нас читать дальшеуменьшить
и по историческим местами, и по современным локациям. Забрал нас от отеля и по окончании экскурсии привез обратно к отелю. Ответил на все вопросы. Было очень интересно, познавательно и приятно. Всем очень рекомендую.
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Виктория
3 часа пролетели как миг) была бы возможность погуляли бы еще. живо, интересно, легко и непринужденно. Вячеслав - вы лучший) Ждём 5 часовую экскурсию в вашем портфолио и возвращаемся в совершенно волшебный Минск снова)
+3
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась,было очень интересно смотреть и слушать. организация на высшем уровне. однозначно рекомендую 👍
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Евгения
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Никто не устал, везде возили на комфортабельном авто и выходили у достопримечателтностей🔥
+2
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Александр
Отличная экскурсия! Современный подход. Были с детьми (14 и 15 лет), - им тоже зашло. Вячеслав грамотный, интересный, образованный гид, увлекательно рассказывал и отвечал на вопросы. Приятно было общаться. Спасибо за полученные эмоции!