Мир и Несвиж известны своими замками — вы изучите их архитектуру, легенды и значение.
Узнаете, чем отличаются приведения замков, есть ли между ними подземный ход и где спрятан клад Радзивиллов.
Выясните, как Мир из цыганской столицы стал многоконфессиональным посёлком, и почему Несвиж часто описывают словами «самый» и «первый».
Узнаете, чем отличаются приведения замков, есть ли между ними подземный ход и где спрятан клад Радзивиллов.
Выясните, как Мир из цыганской столицы стал многоконфессиональным посёлком, и почему Несвиж часто описывают словами «самый» и «первый».
Описание экскурсии
Часть 1: экскурсия в Мире
- В английском пейзажном парке на территории замкового комплекса вы познакомитесь с историей его владельцев и особенностями его архитектуры.
- Следующая остановка — часовня-усыпальница последних хозяев замка. Вы услышите, чьи имена навсегда вписаны в эти стены.
- Дальше — сам Мирский замок. Вы изучите музейные коллекции в Северном корпусе и великолепные интерьеры в Столовой избе и Портретном зале. Подниметесь на боевые галереи Юго-западной и Центральной башен. А в тюремном подвале почувствуете атмосферу, в которой томились средневековые узники.
- После начнётся экскурсия по посёлку. Вы пройдёте мимо костёла Святого Николая, Свято-Троицкой церкви, каплички Заславского и ансамбля синагогального двора. И окажетесь у того самого места, где родилась песня «Когда я на почте служил ямщиком».
- Далее — обед в кафе и переезд в Несвиж.
Часть 2: экскурсия в Несвиже
- На бывшей Рыночной площади вы увидите старейшую в Беларуси ратушу с высокой башней — символ городского самоуправления.
- Затем — место, где располагался монастырь бенедиктинок, первый в истории страны женский католический монастырь.
- Посетите костёл Божьего Тела — бывший иезуитский храм и важнейший памятник архитектуры барокко на территории Восточной Европы.
- В Несвижском замке пройдёте по парадным залам с роскошными интерьерами. При наличии свободного экскурсовода вас ждёт рассказ о повседневной жизни владельцев, их привычках, амбициях и эпохе.
- В завершение — прогулка по самому живописному парку города и возвращение в Минск.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Минске.
- Входные билеты не включены в стоимость.
- Обед в кафе (по желанию) не входит в стоимость.
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе — мы проедем 245 км. Переезд между локациями — около 30 мин.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Исключение составляют Мирский и Несвижский замки, где с путешественниками работают только сотрудники музеев.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около удобного для вас места Минска. По умолчанию - в районе автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Минске
Мы занимаемся популяризацией национальной истории и культуры. Профессиональная команда гидов-историков постарается по-настоящему влюбить вас в архитектуру и природные объекты. Памятниками прошлого, на которых сфокусировано наше первоочередное внимание, являются Мирский иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Лучший выборЗамки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЗамки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: ежедневно в 09:30
15 ноя в 08:30
18 ноя в 09:30
4150 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
Средневековая история, архитектура и легенды двух из четырёх белорусских объектов ЮНЕСКО
Начало: В центре города внутри ж/д вокзала Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
5015 ₽ за человека