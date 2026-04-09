Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии. В это время можно насладиться комфортной погодой и увидеть замки в их лучшем виде.

Представьте себя путешественником во времени, исследующим замки Несвиж и Мир, которые являются жемчужинами белорусской архитектуры.Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с великолепием дворцов, но и услышать увлекательные истории о их

владельцах. Вас ждет погружение в атмосферу прошлых веков, где каждый уголок замков наполнен легендами и историческими фактами. Посетители смогут оценить красоту и величие этих мест, узнать о влиянии итальянской архитектуры на белорусские замки и насладиться комфортным и познавательным путешествием

Описание экскурсии

Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела

Несвиж — место с богатой историей, его улицы помнят королей и магнатов, художников и поэтов. Вы увидите визитные карточки города: Ратушу, Слуцкую браму и костел Божьего Тела со старинными фресками. А также посетите знаменитый Несвижский замок — бывшую резиденцию Радзивиллов, крупнейших магнатов Речи Посполитой. Последний представитель династии покинул дворец в 1939 году. Вы услышите, какие важные решения принимались в замке, какие легенды с ним связаны.

Мир: погружение в прошлое

В поселке Мир царит благостная атмосфера старины. Шумит рынок, спешат торговцы, учат Тору студенты иешивы, звонят колокола храмов и поют песни цыгане. А еще здесь находится Мирский замок — первый частный замок Беларуси. Я расскажу, как один человек мечтал стать графом и начал строить настоящий рыцарский замок, но не успел. Как с течением эпох менялись его владельцы и облик. Это стоит не только услышать, но и увидеть! Вы потрогаете своими руками могучие стены, подниметесь по узким лестницам башен, спуститесь в подвалы и оцените шикарную коллекцию гобеленов 17 века.

Организационные детали