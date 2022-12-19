Приглашаю познакомиться с историей белорусской земли! Вы мысленно перенесетесь во времена рыцарей и магнатов, оцените великолепие их дворцов и найдете отсылки к итальянской архитектуре. Я поделюсь историей замков Несвиж и Мир, расскажу об их владельцах и сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло легко, познавательно и комфортно.

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Описание

Что вас ожидает

Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела

Несвиж — место с богатой историей, его улицы помнят королей и магнатов, художников и поэтов. Вы увидите визитные карточки города: Ратушу, Слуцкую браму и костел Божьего Тела со старинными фресками. А также посетите знаменитый Несвижский замок — бывшую резиденцию Радзивиллов, крупнейших магнатов Речи Посполитой. Последний представитель династии покинул дворец в 1939 году. Вы услышите, какие важные решения принимались в замке, какие легенды с ним связаны и как он несколько раз возрождался из руин: физически и духовно.

Мир: погружение в прошлое

В поселке Мир царит благостная атмосфера старины. Шумит рынок, спешат торговцы, учат Тору студенты иешивы, звонят колокола храмов и поют песни цыгане. А еще здесь находится Мирский замок — первый частный замок Беларуси. Я расскажу, как один человек мечтал стать графом и начал строить настоящий рыцарский замок, но не успел. Как с течением эпох менялись его владельцы и облик. Это стоит не только услышать, но и увидеть! Вы потрогаете своими руками могучие стены, подниметесь по узким лестницам башен, спуститесь в подвалы и оцените шикарную коллекцию гобеленов 17 века.

Организационные детали