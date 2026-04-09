🖼️ Возможность увидеть старинные фрески и гобелены
🧭 Индивидуальный подход и комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии. В это время можно насладиться комфортной погодой и увидеть замки в их лучшем виде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Несвижский замок
Ратуша
Слуцкая брама
Костел Божьего Тела
Мирский замок
Описание экскурсии
Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела
Несвиж — место с богатой историей, его улицы помнят королей и магнатов, художников и поэтов. Вы увидите визитные карточки города: Ратушу, Слуцкую браму и костел Божьего Тела со старинными фресками. А также посетите знаменитый Несвижский замок — бывшую резиденцию Радзивиллов, крупнейших магнатов Речи Посполитой. Последний представитель династии покинул дворец в 1939 году. Вы услышите, какие важные решения принимались в замке, какие легенды с ним связаны.
Мир: погружение в прошлое
В поселке Мир царит благостная атмосфера старины. Шумит рынок, спешат торговцы, учат Тору студенты иешивы, звонят колокола храмов и поют песни цыгане. А еще здесь находится Мирский замок — первый частный замок Беларуси. Я расскажу, как один человек мечтал стать графом и начал строить настоящий рыцарский замок, но не успел. Как с течением эпох менялись его владельцы и облик. Это стоит не только услышать, но и увидеть! Вы потрогаете своими руками могучие стены, подниметесь по узким лестницам башен, спуститесь в подвалы и оцените шикарную коллекцию гобеленов 17 века.
Организационные детали
Стоимость экскурсии на вашем автомобиле — 12000 рос. руб.
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Экскурсию можно провести для большего числа участников. Доплата за транспорт за группу 4-7 человек — 3000 рос. руб.
Входные билеты не включены в стоимость — 500 рос. руб. / взрослый, 250 рос. руб. / школьный
Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (115 рос. руб.) или с гидом замка (920 рос. руб.)
По запросу я могу заранее забронировать столик в ресторане для обеда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю Беларусь, её культуру и людей. Моя миссия — раскрывать глубину белорусской земли, проявлять её культурные коды, рассказывать о ярких судьбах и погружать в атмосферу через поэзию, музыку, легенды и читать дальшеуменьшить
научные знания.
Работа гидом пришла в мою жизнь в 2013 года: с группой школьников мы изучали Минск, и их горящие глаза стали тем вдохновением, которое поддерживало в непростом пути обучения. Были разные ситуации, но понимание, что люди увезут с собой частичку любви Беларуси, её красоты и гармонии, помогало расти дальше.
У меня педагогическое образование, я прошла курсы экскурсоводов, получила аттестацию Национального агентства по туризму. Провожу авторские экскурсии с глубоким смыслом, соединяю прошлое и настоящее. Кроме того, веду праздники для детей и взрослых, курсы по освобождению природного голоса и тренинги личностного развития.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
–
2
–
1
–
Наталья
Всем привет! Были в Несвиже и Мире с Еленой 29 марта. Заказывали трансфер. Все четко. От начала маршрута от места нашего проживания до прибытия назад. Дорогу туда даже не заметили. читать дальшеуменьшить
Елена обладает потрясающими знаниями истории и прекрасный рассказчик. В замках мы уже владели полной информацией и легко узнавали всех местных жителей на портретах. Было очень комфортно, объемно, просто восторг! Посетили 2 замка. Обедали в кафе возле замка в Несвиже. Всем советую попробовать очень вкусные блинчики. Если планируете посетить эти замки, выбирайте экскурсию с Еленой!!! И отдельное спасибо нашему водителю.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альбина
Экскурсия понравилась захватывающими историческими местами, событиями и профессиональным изложением информации. Все прошло максимально комфортно. Благодарю за экскурсию! Рекомендую ГИДа
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Хотим поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию)❤️ Елена прислушалась ко всем нашим пожеланиям и сделала экскурсию максимально комфортной. Меня сильно укачивает, поэтому я решила поехать до Городеи на поезде. Елена рассчитала читать дальшеуменьшить
время так, чтобы сразу на машине меня со станции забрать и довезти до места. Очень подробно и увлекательно рассказала нам про историю Радзивиллов и замков, у неё было много наглядного материала (карты, книги, картинки), поэтому мы довольно хорошо всё запомнили. В замках мы смогли послушать проходящие там экскурсии, и оказалось, что почти вся информация была уже нам знакома) И, конечно, огромное спасибо нашему водителю, потому со обратно я уже поехала на машине, и наш водитель вёл машину так аккуратно, что я прекрасно доехала до отеля) Всем рекомендую эту экскурсию)
Вам был полезен этот отзыв?
igor
Прекрасные воспоминания и эмоции после посещения замков в городе Несвиж и Мире. Заказывали индивидуальную экскурсию. Благодарны Елене, прекрасному, умному экскурсоводу и открытому, хорошему человеку. Понравилось хорошее, глубокое знание исторических фактов, читать дальшеуменьшить
профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к подаче экскурсионного материала. Чувствуется Елена очень любит Беларусию, старается больше узнать о её истории и рассказать гостям. Если Вам пока не удавалось побывать на её экскурсиях, обязательно сделайте, не пожалеете… Особые слова благодарности водителю Александру.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Елена прекрасная! Прекрасный гид по замкам! Нам было очень интересно, занятно погрузиться в династию Радзивилов, познакомиться с замкам Несвиж и Мир представителей этой одной из самых знатных фамилий в истории Великого княжества читать дальшеуменьшить
Литовского и Речи Посполитой. Черный, Рыжий, Геркулес, Рыбонька, Сиротка, Пане Коханку, а также белорусская средневековая Джульетта Барбара Радзивилл, призрак 👻 которой до сих пор обитает в Несвижском замке 🏰. Можно сказать - теперь мы почти знатоки 😄
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи»