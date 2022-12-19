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Описание
Что вас ожидает
Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела
Несвиж — место с богатой историей, его улицы помнят королей и магнатов, художников и поэтов. Вы увидите визитные карточки города: Ратушу, Слуцкую браму и костел Божьего Тела со старинными фресками. А также посетите знаменитый Несвижский замок — бывшую резиденцию Радзивиллов, крупнейших магнатов Речи Посполитой. Последний представитель династии покинул дворец в 1939 году. Вы услышите, какие важные решения принимались в замке, какие легенды с ним связаны и как он несколько раз возрождался из руин: физически и духовно.
Мир: погружение в прошлое
В поселке Мир царит благостная атмосфера старины. Шумит рынок, спешат торговцы, учат Тору студенты иешивы, звонят колокола храмов и поют песни цыгане. А еще здесь находится Мирский замок — первый частный замок Беларуси. Я расскажу, как один человек мечтал стать графом и начал строить настоящий рыцарский замок, но не успел. Как с течением эпох менялись его владельцы и облик. Это стоит не только услышать, но и увидеть! Вы потрогаете своими руками могучие стены, подниметесь по узким лестницам башен, спуститесь в подвалы и оцените шикарную коллекцию гобеленов 17 века.
Организационные детали
Транспорт оплачивается дополнительно: до 3 человек — 85 евро, до 6 человек — 110 евро
Входные билеты не включены в стоимость — 15 евро с человека
Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (1,5 евро) или с гидом замка (12 евро)
По запросу я могу заранее забронировать столик в ресторане для обеда
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Я люблю Беларусь, ее культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями.
Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего.
Мы будем говорить языком ученых и поэзии, легенд и гипотез.
Как поется в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!