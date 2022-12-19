Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи

Посетить средневековые замки и расшифровать культурный код Беларуси

Приглашаю познакомиться с историей белорусской земли! Вы мысленно перенесетесь во времена рыцарей и магнатов, оцените великолепие их дворцов и найдете отсылки к итальянской архитектуре.

Я поделюсь историей замков Несвиж и Мир, расскажу об их владельцах и сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло легко, познавательно и комфортно.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
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Описание

Что вас ожидает

Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела

Несвиж — место с богатой историей, его улицы помнят королей и магнатов, художников и поэтов. Вы увидите визитные карточки города: Ратушу, Слуцкую браму и костел Божьего Тела со старинными фресками. А также посетите знаменитый Несвижский замок — бывшую резиденцию Радзивиллов, крупнейших магнатов Речи Посполитой. Последний представитель династии покинул дворец в 1939 году. Вы услышите, какие важные решения принимались в замке, какие легенды с ним связаны и как он несколько раз возрождался из руин: физически и духовно.

Мир: погружение в прошлое

В поселке Мир царит благостная атмосфера старины. Шумит рынок, спешат торговцы, учат Тору студенты иешивы, звонят колокола храмов и поют песни цыгане. А еще здесь находится Мирский замок — первый частный замок Беларуси. Я расскажу, как один человек мечтал стать графом и начал строить настоящий рыцарский замок, но не успел. Как с течением эпох менялись его владельцы и облик. Это стоит не только услышать, но и увидеть! Вы потрогаете своими руками могучие стены, подниметесь по узким лестницам башен, спуститесь в подвалы и оцените шикарную коллекцию гобеленов 17 века.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: до 3 человек — 85 евро, до 6 человек — 110 евро
  • Входные билеты не включены в стоимость — 15 евро с человека
  • Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (1,5 евро) или с гидом замка (12 евро)
  • По запросу я могу заранее забронировать столик в ресторане для обеда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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