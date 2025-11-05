читать дальше

образования Беларуси.

Первая наша остановка Лида.

Лида встретила мощью средневекового замка Гедимина, В замке нас сопровождал гид – Иван. Благодаря Ивану, мы погрузились в историю Великого Княжества Литовского. Его театрально-эмоциональный рассказ настолько нас заворожил, что мы ощутили себя дорогими гостями у хозяина замка. Настолько он трепетно и бережно рассказывал нам о каждой экспозиции, событиях и бывших владельцах этого замка. Атмосфера древности чувствовалась в каждом уголке замка, хотя мы понимали, что многое восстановлено и представленное на экспозиции не соответствует временам Гедемина. Посещение получилось идеальным в сочетании ознакомления с историей и архитектурой.

Вторая наша остановка г. Гродно. Один из городов, где война наименьше всего затронула архитектурные объекты. Здесь нас встретил гид – Александр и наше краткое пешеходное путешествие в г. Гродно началось с Церкви на берегу реки Неман. Александр рассказал нам неимоверное количество исторической информации, событий, интересных фактов. Гродно покорил нас европейским шармом: ухоженные пешеходные улицы, древнейшая сохранившаяся церковь Древней Руси 1180-х г. г., величественный Фарный костел.

По итогу поездка получилась идеальным сочетанием познавательного отдыха и эстетического удовольствия!