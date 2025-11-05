Приглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие по западной Беларуси — в Лиду и Гродно.
Эти города с многовековой историей хранят атмосферу Средневековья: величественные замки, изящные костёлы, мощёные улочки и уникальное культурное наследие ждут вас на каждом шагу.
Описание экскурсииПутешествие по западной Беларуси Откройте для себя удивительный маршрут по западной части Беларуси — города, где история чувствуется буквально в каждом камне. Лида и Гродно — это не просто пункты на карте, а настоящие хранилища культурного и архитектурного наследия, где века соседствуют с современностью. Древний город Лида Наше однодневное путешествие начинается с посещения Лиды — одного из древнейших городов страны. Здесь вас ждёт знакомство с мощным и по-своему суровым Лидским замком, возведённым в XIV веке по приказу великого князя Гедимина. Эта крепость стала одним из первых каменных форпостов Великого княжества Литовского. Сегодня замок восстановлен и открыт для туристов: по его территории приятно прогуляться, а в его стенах можно ощутить дух средневековых времён. Гродно — архитектурная жемчужина страны Далее маршрут ведёт в Гродно — город на берегу Немана, который по праву считается архитектурной жемчужиной Беларуси. Гродно удивляет сочетанием готики, барокко, классицизма и модерна, оставшимися от литовского, польского и еврейского прошлого. Здесь вы увидите Старый замок — древняя резиденция князей и королей, Новый замок — изысканный дворцовый комплекс XVIII века, Фарный костёл Франциска Ксаверия — один из самых красивых барочных храмов Восточной Европы, Коложскую церковь XII века, Хоральную синагогу и многое другое. Помимо насыщенной экскурсионной программы вас ждут живописные пейзажи, свободное время для прогулок, возможность отдохнуть в кафе с блюдами белорусской и польской кухни, а также комфортный трансфер и сопровождение опытного гида. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
- Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии.
По вторникам и четвергам в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- Старый замок
- Новый замок
- Фарный костёл Франциска Ксаверия
- Коложская церковь XII века
- Хоральная синагога
- Пожарная каланча
- Пешеходная улица Советская
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, площадь Свободы, 2 а (за Городской ратушей)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
- Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Самохвалов
5 ноя 2025
Очень информативеая, интересная экскурсия! Познакомились с основными архитектурными сооружения и Лиды и Гродно! Рекомендую.
Н
Наталья
2 ноя 2025
Е
Екатерина
31 окт 2025
Маршрут экскурсии был очень хорошо продуман. Мы успели увидеть все ключевые достопримечательности Лидо и Гродно, которые и формируют их неповторимый облик.
Т
Татьяна
31 окт 2025
А
Андрей
30 окт 2025
Отличная экскурсия, очень насыщенная! Однозначно рекомендую! Красивые города со своей историей. Денису (гид) и Максиму (водитель) - отдельное спасибо!
Г
Галина
29 окт 2025
А
Алёна
29 окт 2025
С
Светлана
23 окт 2025
Замечательная экскурсия. Высокий профессионализм гида. Все супер! Рекомендую
Л
Людмила
20 окт 2025
Поездка в Лиду и Гродно оставила яркие впечатления!
М
Марина
19 окт 2025
Интересный маршрут, великая и изменчивая история, прекрасная архитектура. В целом, экскурсия и ее информационное сопровождение гидом понравились. Особая благодарность экскурсоводу в Гродно Александру, который очень интересно, вовлеченно и эмоционально рассказал
Т
Татьяна
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Константин всю дорогу очень интересно рассказывал, погружал в историю Беларуси.
В целом Всё очень понравилось, Гродно захотелось посетить еще и не одним днем.
Гродненский экскурсовод Александр с особой любовью
М
Мария
18 окт 2025
Очень красивые города, особенно Гродно. Живописная природа, даже осенью очень красиво
Е
Елена
17 окт 2025
З
Зульфия
10 окт 2025
Николай, прекрасный экскурсовод, много и интересно рассказывал все время по дороге туда и обратно. Настоящий профессионал. Все мне понравилось, только очень мало времени было для самостоятельной прогулки в Гродно хотелось бы дольше. Прекрасный водитель автобуса, обеспечил нам безопасный путь. Дорога дальняя. Очень простой, но очень вкусный обед. Спасибо организаторам за все!
З
Захарченко
10 окт 2025
