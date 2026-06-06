Это пешеходная прогулка по центру Минска — от монументальных проспектов и шедевров «сталинского ампира» до передовых образцов конструктивизма. Вы увидите популярные и нетуристические локации: памятник В. И. Ленину, здание фабрики‑кухни, Главпочтампт, набережную реки Свислочь — и не только.
А с расскажу о судьбах купцов, инженеров и простых горожан и покажу культовые места с советскими десертами.
А с расскажу о судьбах купцов, инженеров и простых горожан и покажу культовые места с советскими десертами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дом правительства — довоенный шедевр, переживший Великую Отечественную войну.
Площадь Независимости и памятник В. И. Ленину.
Здание фабрики‑кухни — пример общественного питания 1930‑х годов.
Главпочтамт — сравнение с римским палаццо.
Застройка проспекта (бывший пр. Ленина) в стиле «сталинский ампир».
Здания МВД и КГБ; бюст Ф. Э. Дзержинского — разговор о «Железном Феликсе».
Здание ГУМа и Национального банка.
Универсам «Центральный» и место с советскими пирожными.
Площадь «Октябрьская», Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов, Дом офицеров.
Здание белорусского государственного цирка.
Парк и памятник Янке Купале; набережная реки Свислочь.
Вход в Центральный детский парк им. М. Горького.
Музей I съезда РСДРП; дом, где жил Л. Х. Освальд.
Площадь Победы, Монумент Победы и Вечный огонь.
ВЫ узнаете:
- почему центральные площади и проспекты Минска выглядят монументально.
- как архитектура отражает идеологию и практику советской эпохи.
- где до сих пор готовят советские десерты и где покупать белорусские продукты и сувениры.
- истории горожан, подпольщиков и простых героев войны, а также истории, связанные с Дзержинским, РСДРП и Л. Х. Освальдом — в контексте городской биографии.
- судьбы архитекторов и могущественных родов, стоявших за городскими проектами.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная.
- Экскурсия не проводится для детей младше 14 лет и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 976 туристов
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я общительный,
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