Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
Увидеть уютный город и место величайшего исторического подвига
Забудьте о дорожных хлопотах и полностью погрузитесь в атмосферу одного из самых исторических городов Беларуси.
Эта поездка — возможность не торопясь познакомиться с Брестом, почувствовать его особый характер и получить максимум впечатлений от осмотра величественной Брестской крепости.
Описание экскурсии
Мы возьмём на себя всю организацию, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном.
Встреча и трансфер. Наш водитель встретит вас в любом удобном месте в Минске, и вы отправитесь в Брест на комфортабельном автомобиле. Знакомство с городом. По прибытии вас будет ждать профессиональный гид. Он проведёт обзорную экскурсию для погружения в жизнь города. Посещение Брестской крепости. Вы самостоятельно прогуляетесь по территории и проникнетесь атмосферой военных лет. Возвращение. После насыщенной программы вас доставят обратно в Минск.
Главные впечатления дня
Прогулка по Бресту: европейский шарм и история
Вы пройдётесь по брусчатым улицам исторического центра, где чувствуется дыхание разных эпох. Гид расскажет, как жил и развивался город. Вы увидите его знаковые здания и уловите неповторимую культурную атмосферу.
Брестская крепость: прикосновение к подвигу
Посещение мемориального комплекса — эмоциональный центр поездки. Это не просто осмотр стен и музеев, а глубокое погружение в события, которые стали символом стойкости. Вы видите главные мемориалы, монументы и уцелевшие сооружения крепости. И при желании посетите музеи, где экспозиции позволяют буквально ощутить ход истории.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Минска в Брест 12:00 — прибытие в Брест, встреча с гидом 12:00–13:00 — обзорная экскурсия по историческому центру Бреста 13:00–15:00 — прогулка по территории мемориального комплекса 15:00–16:00 — время на обед (по вашему желанию, в кафе города) 16:00 — выезд из Бреста 20:00 — прибытие в Минск
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельных автомобилях: — минивэн: Mercedes-Benz Vito W447, Volkswagen Caravelle и аналогичные — легковой: Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E klass, Toyota Camry и аналогичные
В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское автокресло по запросу
Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и обед (по желанию)
В поездке с вами будет один из профессиональных водителей из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1434 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.