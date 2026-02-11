Мои заказы

Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости

Увидеть уютный город и место величайшего исторического подвига
Забудьте о дорожных хлопотах и полностью погрузитесь в атмосферу одного из самых исторических городов Беларуси.

Эта поездка — возможность не торопясь познакомиться с Брестом, почувствовать его особый характер и получить максимум впечатлений от осмотра величественной Брестской крепости.
Описание экскурсии

Мы возьмём на себя всю организацию, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном.

Встреча и трансфер. Наш водитель встретит вас в любом удобном месте в Минске, и вы отправитесь в Брест на комфортабельном автомобиле.
Знакомство с городом. По прибытии вас будет ждать профессиональный гид. Он проведёт обзорную экскурсию для погружения в жизнь города.
Посещение Брестской крепости. Вы самостоятельно прогуляетесь по территории и проникнетесь атмосферой военных лет.
Возвращение. После насыщенной программы вас доставят обратно в Минск.

Главные впечатления дня

Прогулка по Бресту: европейский шарм и история

Вы пройдётесь по брусчатым улицам исторического центра, где чувствуется дыхание разных эпох. Гид расскажет, как жил и развивался город. Вы увидите его знаковые здания и уловите неповторимую культурную атмосферу.

Брестская крепость: прикосновение к подвигу

Посещение мемориального комплекса — эмоциональный центр поездки. Это не просто осмотр стен и музеев, а глубокое погружение в события, которые стали символом стойкости. Вы видите главные мемориалы, монументы и уцелевшие сооружения крепости. И при желании посетите музеи, где экспозиции позволяют буквально ощутить ход истории.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Минска в Брест
12:00 — прибытие в Брест, встреча с гидом
12:00–13:00 — обзорная экскурсия по историческому центру Бреста
13:00–15:00 — прогулка по территории мемориального комплекса
15:00–16:00 — время на обед (по вашему желанию, в кафе города)
16:00 — выезд из Бреста
20:00 — прибытие в Минск

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельных автомобилях:
    — минивэн: Mercedes-Benz Vito W447, Volkswagen Caravelle и аналогичные
    — легковой: Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E klass, Toyota Camry и аналогичные
  • В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское автокресло по запросу
  • Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и обед (по желанию)
  • В поездке с вами будет один из профессиональных водителей из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1434 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.

Входит в следующие категории Минска

