Забудьте о дорожных хлопотах и полностью погрузитесь в атмосферу одного из самых исторических городов Беларуси. Эта поездка — возможность не торопясь познакомиться с Брестом, почувствовать его особый характер и получить максимум впечатлений от осмотра величественной Брестской крепости.

Описание экскурсии

Мы возьмём на себя всю организацию, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном.

Встреча и трансфер. Наш водитель встретит вас в любом удобном месте в Минске, и вы отправитесь в Брест на комфортабельном автомобиле.

Знакомство с городом. По прибытии вас будет ждать профессиональный гид. Он проведёт обзорную экскурсию для погружения в жизнь города.

Посещение Брестской крепости. Вы самостоятельно прогуляетесь по территории и проникнетесь атмосферой военных лет.

Возвращение. После насыщенной программы вас доставят обратно в Минск.

Главные впечатления дня

Прогулка по Бресту: европейский шарм и история

Вы пройдётесь по брусчатым улицам исторического центра, где чувствуется дыхание разных эпох. Гид расскажет, как жил и развивался город. Вы увидите его знаковые здания и уловите неповторимую культурную атмосферу.

Брестская крепость: прикосновение к подвигу

Посещение мемориального комплекса — эмоциональный центр поездки. Это не просто осмотр стен и музеев, а глубокое погружение в события, которые стали символом стойкости. Вы видите главные мемориалы, монументы и уцелевшие сооружения крепости. И при желании посетите музеи, где экспозиции позволяют буквально ощутить ход истории.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Минска в Брест

12:00 — прибытие в Брест, встреча с гидом

12:00–13:00 — обзорная экскурсия по историческому центру Бреста

13:00–15:00 — прогулка по территории мемориального комплекса

15:00–16:00 — время на обед (по вашему желанию, в кафе города)

16:00 — выезд из Бреста

20:00 — прибытие в Минск

Организационные детали