Мои заказы

Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость

Путешествие в Брестскую крепость подарит вам уникальную возможность узнать историю гарнизона 1941 года и насладиться прогулкой по Бресту
Брестская крепость - это символ стойкости и мужества. Экскурсия предлагает погружение в историю с посещением бастионов и казематов. Гид расскажет о жизни гарнизона в июне 1941 года. Вы сможете посетить
читать дальше

музей обороны, где собраны личные истории защитников. В свободное время прогуляйтесь по городу и насладитесь местной кухней. Поездка включает трансфер и услуги гида, обеспечивая комфорт и удобство на протяжении всего дня

5
12 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🏰 Посещение Брестской крепости
  • 🕰 Погружение в историю
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Бресту
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🍽 Рекомендации по местной кухне
Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость© Сергей
Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость© Сергей
Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость© Сергей
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Брестская крепость
  • Площадь Церемониалов
  • Казематы

Описание трансфер

Утром наш водитель заберёт вас с любого адреса в Минске и отправится с вами в Брест — дорога займёт около четырёх часов. По пути вы услышите краткие истории о местах, которые будете проезжать.

Брестская крепость

Первой остановкой станет легендарная цитадель — символ стойкости и мужества, одно из самых значимых мемориальных мест Беларуси.

  • Вы пройдёте по бастионам и руинам старинных укреплений
  • заглянете в казематы
  • остановитесь на площади Церемониалов

После у вас будет немного свободного времени. По желанию можно зайти в Музей обороны Брестской крепости. Здесь собраны личные истории защитников — фотографии, письма, документы и артефакты.

Обед и осмотр города

Когда придёт пора подкрепиться, водитель подскажет проверенные кафе с хорошей кухней. После — небольшое путешествие по городу: вы проедете по центральным улицам, а если будет настроение, сможете пройтись по главной пешеходной улице Бреста.

Обратный путь займёт примерно столько же времени. Вечером водитель доставит вас по любому удобному адресу в Минске.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортном авто (WV Passat, Mercedes E или аналогичное по классу)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и услуги гида на месте
  • С вами будет один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 452 туристов
Я организую путешествия и экскурсии по всей Беларуси. Работаю сам и сотрудничаю с лучшими гидами и водителями. Мы любим свою страну и готовы поделиться этой любовью с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
О
Олеся
3 ноя 2025
Не просто поездка, а комфортное путешествие с заботой о нас!

Хочу выразить огромную благодарность нашему водителю Александру Ивановичу за невероятно комфортную и приятную поездку из Минска в Брест!
При планировании поездки наш
читать дальше

выбор пал на индивидуальный трансфер, и это было лучшее решение.
С самого начала все было организовано безупречно:
Водитель приехал за нами точно в оговоренное время, на чистом, современном и ухоженном автомобиле.
Машина была просторной, с кондиционером и удобными креслами. Дорога в 350 км пролетела совершенно незаметно.
Александр рассказал нам много интересного о местах, мимо которых мы проезжали, об особенностях природного ландшафта региона. Мы обрели новые знания о грибах, особенностях высадки лесного массива, укладе жизни обычных жителей.
Эта поездка задала прекрасный тон всему нашему путешествию. Мы прибыли в Брест отдохнувшими, в отличном настроении и полными сил для экскурсий. Однозначно рекомендую такой способ передвижения всем, кто ценит свое время, комфорт и безопасность.

Н
Николай
30 окт 2025
Доброе утро! Наша поездка с Александром, так зовут нашего гида-водителя, прошла просто великолепно. В заранее согласовано время, минут в минуту, подъехал блестящий и снаружи и изнутри автомобиль. Водитель представился и
читать дальше

познакомился со всеми путешественниками - 2 десятилетних и один 17-летний школьниками и дедом почти 80 лет.
В пути рассказал и историю Бреста и самой крепости, и много другой полезной информации, дал советы по посещению, прокатил по городу и подсказал и показал место, где мы вкусно и совсем недорого все вместе поели.
Большое спасибо Александру. Надеюсь, мои внуки привезут когда-нибудь сюда своих детей и внуков!

Н
Наталья
14 окт 2025
Отличная экскурсия
Юлия
Юлия
19 сен 2025
В Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем был Александр, спасибо ему большое за комфортную поездку и хорошую беседу, дорога прошла незаметно. В крепости нас встретила гид Дарья, очень милая и приятная девушка, рассказала нам о крепости и ее защитниках, было интересно.
В Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем былВ Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем былВ Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем былВ Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем былВ Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем был
А
Александра
21 авг 2025
Все хорошо организованно. Водитель Александр коммуникабилен, вежлив, очень корректен. Отзывчивый и приветливый. Поддерживает любую тему, рассказал много интересного о стране. Спасибо, будем рекоммендовать.
Все хорошо организованно. Водитель Александр коммуникабилен, вежлив, очень корректен. Отзывчивый и приветливый. Поддерживает любую тему, рассказал
Ольга
Ольга
21 авг 2025
Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели)
Нас возил прекрасный Александр, спасибо ему огромное за то, что так много нам рассказал, показал, и
читать дальше

скрасил нам долгую дорогу!
Было очень комфортно, интересно и удобно, даже устать сильно не устали.
В Брестской крепости передал нас "с рук на руки" гиду по крепости, ему также отдельное спасибо!
В самом Бресте мы выбрали не стандартную прогулку по городу, в музей паровозов, Александр предложил оптимальный тайминг, и помог с очень вкусным обедом.
Спасибо!

Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели)Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели)Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели)Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели)
Г
Галина
19 авг 2025
Поездка в Брест была просто превосходной! Несмотря на долгую дорогу, все прошло легко и непринужденно, комфортно и интересно. Александр замечательный рассказчик и очень интересный человек. Большое ему спасибо за такой насыщенный впечатлениями день.
О
Оксана
15 авг 2025
В Брестскую крепость мы ездили на машине вместе с Вадимом. Выбирала между групповой экскурсией и трансфером. Рада что выбрала вариант трансфером.
Благодаря Вадиму мы очень комфортно доехали до Брестской крепости и
читать дальше

Бреста и вернулись обратно в Минск. Вадим ответил на все наши вопросы про Беларусь и помог сориентираться как в самой крепости, так и вообще в Минске. Посоветовал что еще интересного есть для туристов. Помог купить билеты на экскурсию. Система заключается в том что в музее на определенное время записывают всех желающих и когда приходит время -стоимость экскурсии делят на количество желающих. Так опредляется цена экскурсии. Нам повезло и мы ждали всего минут 15. На взрослых вышла около 16 белруб, на школьников по 5 белруб. Группа около 12-15 чел.
Экскурсовод проводит группу сначала в музее, а далее по территории Крепости-рассказывая про события, монументы Мужество и Жажда. Экскурсия около 1.5 часов.
Так как экскурсию в Крепости проводят всё равно только их экскурсоводы, то при группе(семье) в 4 человека нет никакого смысла ехать на большом автобусе на 50 человек. Экскурсия та же.
Спасибо за наше путешествие.

В
Вячеслав
11 авг 2025
Всё супер. машина чистая комфортная. Александру отдельно Респект
О
Ольга
5 авг 2025
Большое спасибо нашему водителю и сопровождающему Даниилу. Очень тактичный и приятный молодой человек, замечательно водит машину. В дороге рассказал много интересного. В крепости передал нас нашему гиду. Павел, наш гид по Брестской крепости, ему отдельная благодарность. Приятно видеть молодых людей, которые так близко к сердцу принимают события войны. Рассказывал просто замечательно! Спасибо! После крепости Даниил показал нам также город Брест.
О
Олег
29 июн 2025
Спасибо Александру Шишу.
Наталья
Наталья
18 июн 2025
Были на экскурсии 16 июня 2025 года. Водитель Александр. Все понравилось: автомобиль, пунктуальность, доброжелательность. Дорога было комфортной. В машине была питьевая вода, останавливались на перерывы по просьбе и Александр сам
читать дальше

интересовался, не сделать ли перерыв. Интересный рассказчик, узнали много нового. Очень лёгкий в общении человек. В Бресте привез в кафе на обед, где вкусно и недорого накормили. Экскурсовод в Брестской крепости был Павел. Профессионал своего дела. В общем, только положительные впечатления. В следующую поездку в Беларусь обязательно обратимся снова.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

По улицам Минска - на автомобиле
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Минска - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Минска: от старинных улиц до современных символов. Увлекательное путешествие по столице Беларуси на автомобиле
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в Брест и Брестскую крепость из Минска
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в Брест и Брестскую крепость
Индивидуальный трансфер из Минска в Брест - удобный способ посетить Брестскую крепость и насладиться историей Беларуси. Без лишних забот
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
На автобусе
13 часов
62 отзыва
Групповая
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска
Путешествие в Брестскую крепость и форт №5 из Минска. Откройте для себя историю и героизм, почувствуйте атмосферу былых времён
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
19 ноя в 07:00
6500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске