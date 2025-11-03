Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость
Путешествие в Брестскую крепость подарит вам уникальную возможность узнать историю гарнизона 1941 года и насладиться прогулкой по Бресту
Брестская крепость - это символ стойкости и мужества. Экскурсия предлагает погружение в историю с посещением бастионов и казематов. Гид расскажет о жизни гарнизона в июне 1941 года. Вы сможете посетить
музей обороны, где собраны личные истории защитников. В свободное время прогуляйтесь по городу и насладитесь местной кухней. Поездка включает трансфер и услуги гида, обеспечивая комфорт и удобство на протяжении всего дня
Утром наш водитель заберёт вас с любого адреса в Минске и отправится с вами в Брест — дорога займёт около четырёх часов. По пути вы услышите краткие истории о местах, которые будете проезжать.
Брестская крепость
Первой остановкой станет легендарная цитадель — символ стойкости и мужества, одно из самых значимых мемориальных мест Беларуси.
Вы пройдёте по бастионам и руинам старинных укреплений
заглянете в казематы
остановитесь на площади Церемониалов
После у вас будет немного свободного времени. По желанию можно зайти в Музей обороны Брестской крепости. Здесь собраны личные истории защитников — фотографии, письма, документы и артефакты.
Обед и осмотр города
Когда придёт пора подкрепиться, водитель подскажет проверенные кафе с хорошей кухней. После — небольшое путешествие по городу: вы проедете по центральным улицам, а если будет настроение, сможете пройтись по главной пешеходной улице Бреста.
Обратный путь займёт примерно столько же времени. Вечером водитель доставит вас по любому удобному адресу в Минске.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортном авто (WV Passat, Mercedes E или аналогичное по классу)
Дополнительно оплачиваются входные билеты и услуги гида на месте
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 452 туристов
Я организую путешествия и экскурсии по всей Беларуси. Работаю сам и сотрудничаю с лучшими гидами и водителями. Мы любим свою страну и готовы поделиться этой любовью с вами.
О
Олеся
3 ноя 2025
Не просто поездка, а комфортное путешествие с заботой о нас!
Хочу выразить огромную благодарность нашему водителю Александру Ивановичу за невероятно комфортную и приятную поездку из Минска в Брест! При планировании поездки наш
выбор пал на индивидуальный трансфер, и это было лучшее решение. С самого начала все было организовано безупречно: Водитель приехал за нами точно в оговоренное время, на чистом, современном и ухоженном автомобиле. Машина была просторной, с кондиционером и удобными креслами. Дорога в 350 км пролетела совершенно незаметно. Александр рассказал нам много интересного о местах, мимо которых мы проезжали, об особенностях природного ландшафта региона. Мы обрели новые знания о грибах, особенностях высадки лесного массива, укладе жизни обычных жителей. Эта поездка задала прекрасный тон всему нашему путешествию. Мы прибыли в Брест отдохнувшими, в отличном настроении и полными сил для экскурсий. Однозначно рекомендую такой способ передвижения всем, кто ценит свое время, комфорт и безопасность.
Н
Николай
30 окт 2025
Доброе утро! Наша поездка с Александром, так зовут нашего гида-водителя, прошла просто великолепно. В заранее согласовано время, минут в минуту, подъехал блестящий и снаружи и изнутри автомобиль. Водитель представился и
познакомился со всеми путешественниками - 2 десятилетних и один 17-летний школьниками и дедом почти 80 лет. В пути рассказал и историю Бреста и самой крепости, и много другой полезной информации, дал советы по посещению, прокатил по городу и подсказал и показал место, где мы вкусно и совсем недорого все вместе поели. Большое спасибо Александру. Надеюсь, мои внуки привезут когда-нибудь сюда своих детей и внуков!
Н
Наталья
14 окт 2025
Отличная экскурсия
Юлия
19 сен 2025
В Минск мы приехали на машине, но для поездки в Брест выбрали трансфер. Нашим водителем был Александр, спасибо ему большое за комфортную поездку и хорошую беседу, дорога прошла незаметно. В крепости нас встретила гид Дарья, очень милая и приятная девушка, рассказала нам о крепости и ее защитниках, было интересно.
А
Александра
21 авг 2025
Все хорошо организованно. Водитель Александр коммуникабилен, вежлив, очень корректен. Отзывчивый и приветливый. Поддерживает любую тему, рассказал много интересного о стране. Спасибо, будем рекоммендовать.
Ольга
21 авг 2025
Были в Минске на машине, но для такой дальней поездки выбрали трансфер, и не пожалели) Нас возил прекрасный Александр, спасибо ему огромное за то, что так много нам рассказал, показал, и
скрасил нам долгую дорогу! Было очень комфортно, интересно и удобно, даже устать сильно не устали. В Брестской крепости передал нас "с рук на руки" гиду по крепости, ему также отдельное спасибо! В самом Бресте мы выбрали не стандартную прогулку по городу, в музей паровозов, Александр предложил оптимальный тайминг, и помог с очень вкусным обедом. Спасибо!
Г
Галина
19 авг 2025
Поездка в Брест была просто превосходной! Несмотря на долгую дорогу, все прошло легко и непринужденно, комфортно и интересно. Александр замечательный рассказчик и очень интересный человек. Большое ему спасибо за такой насыщенный впечатлениями день.
О
Оксана
15 авг 2025
В Брестскую крепость мы ездили на машине вместе с Вадимом. Выбирала между групповой экскурсией и трансфером. Рада что выбрала вариант трансфером. Благодаря Вадиму мы очень комфортно доехали до Брестской крепости и
Бреста и вернулись обратно в Минск. Вадим ответил на все наши вопросы про Беларусь и помог сориентираться как в самой крепости, так и вообще в Минске. Посоветовал что еще интересного есть для туристов. Помог купить билеты на экскурсию. Система заключается в том что в музее на определенное время записывают всех желающих и когда приходит время -стоимость экскурсии делят на количество желающих. Так опредляется цена экскурсии. Нам повезло и мы ждали всего минут 15. На взрослых вышла около 16 белруб, на школьников по 5 белруб. Группа около 12-15 чел. Экскурсовод проводит группу сначала в музее, а далее по территории Крепости-рассказывая про события, монументы Мужество и Жажда. Экскурсия около 1.5 часов. Так как экскурсию в Крепости проводят всё равно только их экскурсоводы, то при группе(семье) в 4 человека нет никакого смысла ехать на большом автобусе на 50 человек. Экскурсия та же. Спасибо за наше путешествие.
В
Вячеслав
11 авг 2025
Всё супер. машина чистая комфортная. Александру отдельно Респект
О
Ольга
5 авг 2025
Большое спасибо нашему водителю и сопровождающему Даниилу. Очень тактичный и приятный молодой человек, замечательно водит машину. В дороге рассказал много интересного. В крепости передал нас нашему гиду. Павел, наш гид по Брестской крепости, ему отдельная благодарность. Приятно видеть молодых людей, которые так близко к сердцу принимают события войны. Рассказывал просто замечательно! Спасибо! После крепости Даниил показал нам также город Брест.
О
Олег
29 июн 2025
Спасибо Александру Шишу.
Наталья
18 июн 2025
Были на экскурсии 16 июня 2025 года. Водитель Александр. Все понравилось: автомобиль, пунктуальность, доброжелательность. Дорога было комфортной. В машине была питьевая вода, останавливались на перерывы по просьбе и Александр сам
интересовался, не сделать ли перерыв. Интересный рассказчик, узнали много нового. Очень лёгкий в общении человек. В Бресте привез в кафе на обед, где вкусно и недорого накормили. Экскурсовод в Брестской крепости был Павел. Профессионал своего дела. В общем, только положительные впечатления. В следующую поездку в Беларусь обязательно обратимся снова.