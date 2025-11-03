Брестская крепость - это символ стойкости и мужества. Экскурсия предлагает погружение в историю с посещением бастионов и казематов. Гид расскажет о жизни гарнизона в июне 1941 года. Вы сможете посетить

музей обороны, где собраны личные истории защитников. В свободное время прогуляйтесь по городу и насладитесь местной кухней. Поездка включает трансфер и услуги гида, обеспечивая комфорт и удобство на протяжении всего дня

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Утром наш водитель заберёт вас с любого адреса в Минске и отправится с вами в Брест — дорога займёт около четырёх часов. По пути вы услышите краткие истории о местах, которые будете проезжать.

Брестская крепость

Первой остановкой станет легендарная цитадель — символ стойкости и мужества, одно из самых значимых мемориальных мест Беларуси.

Вы пройдёте по бастионам и руинам старинных укреплений

заглянете в казематы

остановитесь на площади Церемониалов

После у вас будет немного свободного времени. По желанию можно зайти в Музей обороны Брестской крепости. Здесь собраны личные истории защитников — фотографии, письма, документы и артефакты.

Обед и осмотр города

Когда придёт пора подкрепиться, водитель подскажет проверенные кафе с хорошей кухней. После — небольшое путешествие по городу: вы проедете по центральным улицам, а если будет настроение, сможете пройтись по главной пешеходной улице Бреста.

Обратный путь займёт примерно столько же времени. Вечером водитель доставит вас по любому удобному адресу в Минске.

