Брестская крепость — символ мужества и стойкости советских солдат. Вы увидите казармы, бастионы и руины старой крепости. В форте №5 осмотрите образцы оружия и снаряжений, зайдёте в музеи и прочтёте письма участников обороны. Вас ждёт путешествие в историю, которое позволит прочувствовать всю трагичность и героизм тех событий.

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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Форт №5 — памятник русской фортификации конца 19 — начала 20 веков, когда он являлся одним из передовых укреплений крепости. Со временем он был существенно усилен, став фортом второй линии Брест-Литовской крепости. Вы узнаете:

Об истории развития фортов и особенностях фортификации в Беларуси

О местных традициях зодчества

О быте и условиях службы солдат императорской армии

О мощных бетонных укреплениях, подземных галереях и казематах форта

Музей 5 форта, где вы рассмотрите образцы оружия, фотографии и документы тех лет.

Брестская крепость — уникальное место на территории Беларуси. Символ героизма советских солдат во время Великой Отечественной войны, которому присвоена высшая степень отличия. На обзорной экскурсии по территории вы увидите бастионы, казармы и руины старой крепости, остановитесь у площади церемониалов.

Музей обороны Брестской крепости. В музее собрана коллекция вещей, принадлежавших защитникам крепости: их фотографии, письма, документы, посвящённые обороне 1941 года.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер, билеты, экскурсии в музеях (проводят сотрудники музея для группы) обед в кафе и сопровождение гида

Примерное меню обеда: первое (обычно щи или борщ), второе (картофельный гарнир с мясом, чаще с курицей), овощной салат и чай

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную сумму онлайн (мы выставим электронный счёт) или в нашем офисе (картой МИР или наличными белорусскими рублями). Доплатить необходимо заранее в любой день, кроме дня выезда — мы отправляемся рано, до открытия офиса.

Как проходит экскурсия