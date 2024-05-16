В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Брестская крепость — символ мужества и стойкости советских солдат. Вы увидите казармы, бастионы и руины старой крепости.
В форте №5 осмотрите образцы оружия и снаряжений, зайдёте в музеи и прочтёте письма участников обороны.
Вас ждёт путешествие в историю, которое позволит прочувствовать всю трагичность и героизм тех событий.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Форт №5 — памятник русской фортификации конца 19 — начала 20 веков, когда он являлся одним из передовых укреплений крепости. Со временем он был существенно усилен, став фортом второй линии Брест-Литовской крепости. Вы узнаете:
Об истории развития фортов и особенностях фортификации в Беларуси
О местных традициях зодчества
О быте и условиях службы солдат императорской армии
О мощных бетонных укреплениях, подземных галереях и казематах форта
Музей 5 форта, где вы рассмотрите образцы оружия, фотографии и документы тех лет.
Брестская крепость — уникальное место на территории Беларуси. Символ героизма советских солдат во время Великой Отечественной войны, которому присвоена высшая степень отличия. На обзорной экскурсии по территории вы увидите бастионы, казармы и руины старой крепости, остановитесь у площади церемониалов.
Музей обороны Брестской крепости. В музее собрана коллекция вещей, принадлежавших защитникам крепости: их фотографии, письма, документы, посвящённые обороне 1941 года.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер, билеты, экскурсии в музеях (проводят сотрудники музея для группы) обед в кафе и сопровождение гида
Примерное меню обеда: первое (обычно щи или борщ), второе (картофельный гарнир с мясом, чаще с курицей), овощной салат и чай
На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную сумму онлайн (мы выставим электронный счёт) или в нашем офисе (картой МИР или наличными белорусскими рублями). Доплатить необходимо заранее в любой день, кроме дня выезда — мы отправляемся рано, до открытия офиса.
Как проходит экскурсия
На микроавтобусе (обычно Mercedes Sprinter) или на большом автобусе туристического класса (в зависимости от количества человек)
Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 17879 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
16 мая 2024
Всё очень понравилось. Экскурсия замечательная, организация очень хорошая.
Е
Елена
16 мая 2024
Ездили с гидом Василием. Сначала показалось, что суховато и чрезмерно академично. Но нет, в процессе рассказа проявились и эмоции, и разные интересные фишечки, и глубокие знания и профессионализм. Забота и читать дальше
внимание к нам были на протяжении всего путешествия. Форт номер 5 в Бресте очень интересен - рекомендуем. Правильное построение экскурсии: сначала форт, потом - крепость. В крепости почти нет сохранившихся помещений, благодаря форту проще представить себе казематы, цитадели, процесс защиты крепости и т. п. Спасибо организатору и гиду Василию!
Л
Любовь
1 мая 2024
Доброго времени суток! Мы посетили экскурсию Брестская крепость и Форт N 5. От организаторов с нами путешествовал экскурсовод Василий. Ехать до Бреста долго и всю дорогу нас занимал интересными рассказами читать дальше
Василий. Все было организовано очень четко: приезд, отъезд, обед, санитарные зоны. На каждой локации были свои экскурсоводы, Посещение Брестской крепости не может оставить равнодушным никого и не раз слезы появлялись на глазах. Очень рекомендую посетить музей истории обороны Брестской крепости. Впечатляет. Ну и, конечно, рекомендую саму экскурсию.