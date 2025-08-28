читать дальше

открытий и живых историй. С первых минут чувствуешь, что перед тобой человек, влюблённый в Минск, и эта любовь очень заразительна.



Дарья не просто рассказывает - она увлекает, вовлекает, делится интересными фактами, байками и атмосферой города. Мы прошлись по уютным улочкам Старого города, заглянули в храм, полюбовались сталинским ампиром на проспекте Независимости и даже открыли для себя скрытые уголки, которые сами бы никогда не нашли.



Особенно приятно было, что экскурсия не была перегружена сухими датами - наоборот, Дарья умело сочетает исторические сведения с живыми рассказами о людях, событиях и городской жизни, что делает маршрут насыщенным, но лёгким для восприятия.



Эта экскурсия - отличный способ почувствовать Минск, понять его характер и, возможно, полюбить его так же, как любит его Дарья. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет увидеть столицу Беларуси с новой стороны.