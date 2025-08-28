Индивидуальная
Историческая прогулка по Минску
Познакомьтесь с тремя историческими центрами Минска, узнайте их тайны и истории, насладитесь прогулкой по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7800 ₽ за всё до 9 чел.
Лучший выборЭкскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6499 ₽ за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 15:30
11 дек в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Минск. Выше всех ожиданий
Откройте для себя Минск с новой стороны: уютные улочки, величественные храмы и захватывающие истории. Это путешествие оставит вас под впечатлением
Начало: У Минской ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7790 ₽ за всё до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6637 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 августа 2025Очень широкий кругозор, погружение в историю, легкий и живой язык. Трудно представить, что кто/то может рассказать интереснее. Очень рекомендуем.
- ААнна13 августа 2025Спасибо Владимиру, за чудесную экскурсию
Была разновозрастная компания и экскурсия понравилась всем
Динамично, увлекательно, интересно.
Рекомендуем!
- ММарина7 июля 2025Экскурсия с Дарьей - это не просто прогулка по городу, это настоящее путешествие во времени и пространстве, полное эмоций, неожиданных
- ННаталия28 июня 2025Мы очень довольны! Владимир, спасибо!
- ООльга18 июня 2025Владимир великолепен! Подача информации легкая, эмоциональная, интересная. Обязательно обратимся к мену еще раз!
- ЮЮлия22 мая 2025Экскурсия просто Супер!!! Дарья заинтересовала с первых минут общения! Все доступно, понятно и увлекательно! У нас была большая компания 10 человек и все восторга от знакомства с Минском! Теперь хочется посетить и другие дорога Беларуси! Очень рекомендуем!!!
- ВВасилий10 мая 2025Владимир - огонь!
- ААлександра6 мая 2025Спасибо Дарье за прекрасную экскурсию и приятное человеческое общение! Дарья живая, энергичная, увлеченная, нашла контакт с детьми, гибко перестроила маршрут под наш запрос. Смело рекомендуем Дарью!!!
- ООксана3 мая 2025Были на экскурсии с Дашей по Минску. Все очень понравилось. Рассказ интересный, ничего лишнего, все по делу, как говорится. Спасибо вам большое!
- ООльга7 апреля 2025Хотим выразить огромную благодарность Дарье! Был увлекательный маршрут и рассказ! Опытный гид, с которым незаметно пролетает время. Мы были семьей
- ННаталия30 марта 2025Чудесная экскурсия в чудесном городе Минск! Спасибо Владимиру, поймал нашу волну и не загружал цифрами, а исключительно интересными историями о
- ММарина7 марта 2025Владимир, мы восхищены!
Это было незабываемо!
Грамотная речь, великолепная подача материала, правильно расставленные акценты, непринужденное общение, доброжелательность, юмор, гостеприимство, неожиданные и приятные
- ООльга22 февраля 2025Владимир - спасибо!
В Минске были уже не первый раз (друзья - первый раз). Несмотря на морозную погоду, гид показал весь исторический центр, увлек эмоциональным повествованием, посоветовал интересные музеи и новые локации
И показал лучшие места с национальной кухней, удалось продегустировать!
Рекомендую!
- ООльга13 февраля 2025Владимир провел замечательную экскурсию: прекрасная подача материала, занимательно и динамично. Рекомендую)
