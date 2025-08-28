Мои заказы

Экскурсии в Пищаловский замок

Найдено 5 экскурсий в категории «Пищаловский замок» в Минске, цены от 6499 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три центра Минска
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Историческая прогулка по Минску
Познакомьтесь с тремя историческими центрами Минска, узнайте их тайны и истории, насладитесь прогулкой по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7800 ₽ за всё до 9 чел.
О Минске с любовью
Пешая
2 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6499 ₽ за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 15:30
11 дек в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Минск. Выше всех ожиданий
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск. Выше всех ожиданий
Откройте для себя Минск с новой стороны: уютные улочки, величественные храмы и захватывающие истории. Это путешествие оставит вас под впечатлением
Начало: У Минской ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7790 ₽ за всё до 10 чел.
Минск изнутри
Пешая
2.5 часа
534 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6637 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    Три центра Минска
    Очень широкий кругозор, погружение в историю, легкий и живой язык. Трудно представить, что кто/то может рассказать интереснее. Очень рекомендуем.
  • А
    Анна
    13 августа 2025
    Три центра Минска
    Спасибо Владимиру, за чудесную экскурсию
    Была разновозрастная компания и экскурсия понравилась всем
    Динамично, увлекательно, интересно.
    Рекомендуем!
  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Минск. Выше всех ожиданий
    Экскурсия с Дарьей - это не просто прогулка по городу, это настоящее путешествие во времени и пространстве, полное эмоций, неожиданных
    читать дальше

    открытий и живых историй. С первых минут чувствуешь, что перед тобой человек, влюблённый в Минск, и эта любовь очень заразительна.

    Дарья не просто рассказывает - она увлекает, вовлекает, делится интересными фактами, байками и атмосферой города. Мы прошлись по уютным улочкам Старого города, заглянули в храм, полюбовались сталинским ампиром на проспекте Независимости и даже открыли для себя скрытые уголки, которые сами бы никогда не нашли.

    Особенно приятно было, что экскурсия не была перегружена сухими датами - наоборот, Дарья умело сочетает исторические сведения с живыми рассказами о людях, событиях и городской жизни, что делает маршрут насыщенным, но лёгким для восприятия.

    Эта экскурсия - отличный способ почувствовать Минск, понять его характер и, возможно, полюбить его так же, как любит его Дарья. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет увидеть столицу Беларуси с новой стороны.

  • Н
    Наталия
    28 июня 2025
    Три центра Минска
    Мы очень довольны! Владимир, спасибо!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Три центра Минска
    Владимир великолепен! Подача информации легкая, эмоциональная, интересная. Обязательно обратимся к мену еще раз!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2025
    Минск. Выше всех ожиданий
    Экскурсия просто Супер!!! Дарья заинтересовала с первых минут общения! Все доступно, понятно и увлекательно! У нас была большая компания 10 человек и все восторга от знакомства с Минском! Теперь хочется посетить и другие дорога Беларуси! Очень рекомендуем!!!
  • В
    Василий
    10 мая 2025
    Три центра Минска
    Владимир - огонь!
  • А
    Александра
    6 мая 2025
    Минск. Выше всех ожиданий
    Спасибо Дарье за прекрасную экскурсию и приятное человеческое общение! Дарья живая, энергичная, увлеченная, нашла контакт с детьми, гибко перестроила маршрут под наш запрос. Смело рекомендуем Дарью!!!
  • О
    Оксана
    3 мая 2025
    Минск. Выше всех ожиданий
    Были на экскурсии с Дашей по Минску. Все очень понравилось. Рассказ интересный, ничего лишнего, все по делу, как говорится. Спасибо вам большое!
  • О
    Ольга
    7 апреля 2025
    Минск. Выше всех ожиданий
    Хотим выразить огромную благодарность Дарье! Был увлекательный маршрут и рассказ! Опытный гид, с которым незаметно пролетает время. Мы были семьей
    читать дальше

    от 4х до 57 лет и каждый остался под впечатлением! Дарья на ходу адаптировала под погоду и нас маршрут, очень рекомендуем❤️

  • Н
    Наталия
    30 марта 2025
    Три центра Минска
    Чудесная экскурсия в чудесном городе Минск! Спасибо Владимиру, поймал нашу волну и не загружал цифрами, а исключительно интересными историями о
    читать дальше

    домах, людях, стране и времени, показывал исторические фото. Прогулка прошла на одном дыхании! Было интересно и местами очень весело))
    Владимир - историк, с красивой речью и удивительными знаниями. Даже те, кто уже был на экскурсии в городе, подметили для себя много нового.

  • М
    Марина
    7 марта 2025
    Три центра Минска
    Владимир, мы восхищены!
    Это было незабываемо!
    Грамотная речь, великолепная подача материала, правильно расставленные акценты, непринужденное общение, доброжелательность, юмор, гостеприимство, неожиданные и приятные
    читать дальше

    подарки с белорусской земли, ценные рекомендации относительно местных товаров, услуг и интересных городских локаций! Минск современный оказался не менее привлекательным, чем Минск «старый»!
    Если вы хотите узнать, к примеру, кто и как проходил квесты в 17 веке?. . чем удивляет историческая застройка площади Ленина?. . по ком звонит колокол у Красного костела?. . где в Минске можно заказать, получить и съесть за 10 минут «ведро картошки»?.. etc… однозначно рекомендуем экскурсию с Владимиром! Супер информативно, не утомительно, можно с детьми!

  • О
    Ольга
    22 февраля 2025
    Три центра Минска
    Владимир - спасибо!
    В Минске были уже не первый раз (друзья - первый раз). Несмотря на морозную погоду, гид показал весь исторический центр, увлек эмоциональным повествованием, посоветовал интересные музеи и новые локации
    И показал лучшие места с национальной кухней, удалось продегустировать!
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 февраля 2025
    Три центра Минска
    Владимир провел замечательную экскурсию: прекрасная подача материала, занимательно и динамично. Рекомендую)

