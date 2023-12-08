Увидеть древние постройки и улочки и послушать легенды о русалках и крокодилах
Почувствуйте атмосферу старинного города! Бывшие предместья находятся всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра Минска. Вы прогуляетесь по территориям Раковского и Троицкого предместий, которые заселялись в 11–12 веках. Оцените частично сохранившуюся застройку и увидите, где раньше стоял замок. Узнаете, кто такие литваки и липки и где гулял Чебурашка.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите самое старое из сохранившихся каменное здание в Минске
- Заглянете на улицу, где родился мультипликатор Леонид Шварцман
- Узнаете, почему Чебурашка и крокодил Гена гуляли по Минску 1920-х годов (и обязательно поверите это по фотографиям)
- Познакомитесь с историей еврейской части города
- Выясните, где на протяжении сотен лет жили татары и почему невозможно прочитать их китабы, если вы не знаете белорусский
- Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги
Организационные детали
Остаток оплаты производится в день экскурсии в белорусских рублях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 29 туристов
Добро пожаловать в Минск! Я Надежда, аттестованный гид и автор статей по истории Минска. Мои экскурсии интересные и нескучные благодаря большому опыту работы с туристами. Я расскажу вам о Минске так, что вы не только его полюбите, но и захотите вернуться сюда вновь!
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