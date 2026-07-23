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Предместья старого Минска

Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Предместья старого Минска - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый камень хранит истории прошлых веков.

Всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра Минска расположены Раковское и
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Троицкое предместья, заселенные еще в 11-12 веках.

Здесь вы увидите сохранившиеся части старинной застройки, узнаете, где когда-то стоял замок, познакомитесь с историей литваков и липок, а также узнаете, почему Чебурашка и крокодил Гена гуляли по улицам Минска 1920-х годов.

Эта экскурсия позволит вам ощутить дух старого города и увидеть его таким, каким его видели его жители многие века назад

5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю 11-12 веков
  • 👣 Прогулка по историческим улицам
  • 🖼️ Уникальные фото с мест легенд
  • 📚 Узнать о жизни литваков и липок
  • 🎨 Место рождения Леонида Шварцмана
  • 🕌 История еврейской и татарской общин
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска

Что можно увидеть

  • Раковское предместье
  • Троицкое предместье
  • Самое старое каменное здание
  • Улица Леонида Шварцмана

Описание экскурсии

  • Вы увидите самое старое из сохранившихся каменное здание в Минске
  • Заглянете на улицу, где родился мультипликатор Леонид Шварцман
  • Узнаете, почему Чебурашка и крокодил Гена гуляли по Минску 1920-х годов (и обязательно поверите это по фотографиям)
  • Познакомитесь с историей еврейской части города
  • Выясните, где на протяжении сотен лет жили татары и почему невозможно прочитать их китабы, если вы не знаете белорусский
  • Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги

Организационные детали

Остаток оплаты производится в день экскурсии в белорусских рублях.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Добро пожаловать в Минск! Я Надежда, аттестованный гид и автор статей по истории города. Провожу пешеходные экскурсии по историческому центру — именно такие прогулки позволяют прочувствовать атмосферу старого Минска и
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увидеть уголки, куда не добраться на машине и которые часто неизвестны даже местным жителям. Я выбрала тему Старого города, потому что защитила диссертацию по истории Минска 17 века. Мне есть чем поделиться, и я умею увлечь путешественников: мой рассказ доступен и интересен слушателям любого возраста. Стараюсь не перегружать информацией, но могу углубить рассказ, если вижу живой интерес. Хочу, чтобы гости чувствовали себя в Минске желанными. С радостью подскажу, где попробовать блюда национальной кухни, как интересно провести время и что стоит увидеть — я всегда в курсе афиш и самых актуальных мест города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Прекрасная экскурсия о предместьях Минска! Надежда, спасибо Вам за интересный и доступный рассказ о вехах в истории Минска и Беларуси, за ответы за наши вопросы и уточнения.
Экскурсия стала для нас завершающей в путешествии в Минск, и обобщила те разрозненные факты, что мы насобирали за время путешествия)
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Таня
Надежда, большое спасибо за экскурсию. Нам всем очень понравилось. Отличная прогулка и рассказ. Очень здорово, что вы приносите с собой старые фото и интересный материал 👍
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Екатерина
Шикарная экскурсия!
Надежда удивительный гид, чувствуется любовь к городу и глубокие знания. По маршруту подстроились под наши пожелания и все прошло на одном дыхании. Во время экскурсии мы действительно влюбились в Минск ❤️ Спасибо за это невероятное время, за возможность посмотреть на город в прошлом и настоящем и прикоснуться к его сути.
Шикарная экскурсия!
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Ольга
Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите на экскурсию с Надеждой) И она покажет вам удивительные уголки, которые сохранились или же
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восстановлены, но вы увидите Минск таким, каким он был раньше. И даже те места, которые вы видели, откроются вам совсем по-другому. Вы очаруетесь красотой Минска! Информация подкрепляется фотографиями, заботливо подготовленными Надеждой. Экскурсия очень интересная, не заметите как пролетит время. И действительно узнаете много нового! Так что искренне рекомендую прогулку по предместьям старого Минска вместе с Надеждой!
И от всей души благодарю Надежду за столь прекрасную прогулку! ❤️ Ещё больше влюбились и в Минск, и в Беларусь в целом! 😍

Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите
Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите
Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите
Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите
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Анастасия
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и дети остались в восторге! Спасибо большое!
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и
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Е
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный человек❤️Спасибо 🙏🙏🙏
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный
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