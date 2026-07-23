читать дальше уменьшить восстановлены, но вы увидите Минск таким, каким он был раньше. И даже те места, которые вы видели, откроются вам совсем по-другому. Вы очаруетесь красотой Минска! Информация подкрепляется фотографиями, заботливо подготовленными Надеждой. Экскурсия очень интересная, не заметите как пролетит время. И действительно узнаете много нового! Так что искренне рекомендую прогулку по предместьям старого Минска вместе с Надеждой!

И от всей души благодарю Надежду за столь прекрасную прогулку! ❤️ Ещё больше влюбились и в Минск, и в Беларусь в целом! 😍

Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите на экскурсию с Надеждой) И она покажет вам удивительные уголки, которые сохранились или же