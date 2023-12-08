Предместья старого Минска

Индивидуальная экскурсия в Минске

Увидеть древние постройки и улочки и послушать легенды о русалках и крокодилах

Почувствуйте атмосферу старинного города! Бывшие предместья находятся всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра Минска. Вы прогуляетесь по территориям Раковского и Троицкого предместий, которые заселялись в 11–12 веках. Оцените частично сохранившуюся застройку и увидите, где раньше стоял замок. Узнаете, кто такие литваки и липки и где гулял Чебурашка.
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Предместья старого Минска
Ближайшие даты:
8
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9
дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите самое старое из сохранившихся каменное здание в Минске
  • Заглянете на улицу, где родился мультипликатор Леонид Шварцман
  • Узнаете, почему Чебурашка и крокодил Гена гуляли по Минску 1920-х годов (и обязательно поверите это по фотографиям)
  • Познакомитесь с историей еврейской части города
  • Выясните, где на протяжении сотен лет жили татары и почему невозможно прочитать их китабы, если вы не знаете белорусский
  • Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги

Организационные детали

Остаток оплаты производится в день экскурсии в белорусских рублях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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