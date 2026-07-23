Предместья старого Минска - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый камень хранит истории прошлых веков.
Всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра Минска расположены Раковское и
Всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра Минска расположены Раковское и
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю 11-12 веков
- 👣 Прогулка по историческим улицам
- 🖼️ Уникальные фото с мест легенд
- 📚 Узнать о жизни литваков и липок
- 🎨 Место рождения Леонида Шварцмана
- 🕌 История еврейской и татарской общин
Что можно увидеть
- Раковское предместье
- Троицкое предместье
- Самое старое каменное здание
- Улица Леонида Шварцмана
Описание экскурсии
- Вы увидите самое старое из сохранившихся каменное здание в Минске
- Заглянете на улицу, где родился мультипликатор Леонид Шварцман
- Узнаете, почему Чебурашка и крокодил Гена гуляли по Минску 1920-х годов (и обязательно поверите это по фотографиям)
- Познакомитесь с историей еврейской части города
- Выясните, где на протяжении сотен лет жили татары и почему невозможно прочитать их китабы, если вы не знаете белорусский
- Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги
Организационные детали
Остаток оплаты производится в день экскурсии в белорусских рублях.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Добро пожаловать в Минск! Я Надежда, аттестованный гид и автор статей по истории города. Провожу пешеходные экскурсии по историческому центру — именно такие прогулки позволяют прочувствовать атмосферу старого Минска и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия о предместьях Минска! Надежда, спасибо Вам за интересный и доступный рассказ о вехах в истории Минска и Беларуси, за ответы за наши вопросы и уточнения.
Экскурсия стала для нас завершающей в путешествии в Минск, и обобщила те разрозненные факты, что мы насобирали за время путешествия)
Экскурсия стала для нас завершающей в путешествии в Минск, и обобщила те разрозненные факты, что мы насобирали за время путешествия)
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Надежда, большое спасибо за экскурсию. Нам всем очень понравилось. Отличная прогулка и рассказ. Очень здорово, что вы приносите с собой старые фото и интересный материал 👍
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Шикарная экскурсия!
Надежда удивительный гид, чувствуется любовь к городу и глубокие знания. По маршруту подстроились под наши пожелания и все прошло на одном дыхании. Во время экскурсии мы действительно влюбились в Минск ❤️ Спасибо за это невероятное время, за возможность посмотреть на город в прошлом и настоящем и прикоснуться к его сути.
Надежда удивительный гид, чувствуется любовь к городу и глубокие знания. По маршруту подстроились под наши пожелания и все прошло на одном дыхании. Во время экскурсии мы действительно влюбились в Минск ❤️ Спасибо за это невероятное время, за возможность посмотреть на город в прошлом и настоящем и прикоснуться к его сути.
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Если вы были в Минске уже не раз и считаете, что все уже знаете, то сходите на экскурсию с Надеждой) И она покажет вам удивительные уголки, которые сохранились или же
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Познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут. Обошли все самые интересные достопримечательности, заглянули в секретные места. Я и дети остались в восторге! Спасибо большое!
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Е
Прекрасный экскурсовод. Очень любит❤️свой город, показ многих интересных мест, описание, демонстрация. . старых фото. Приятный, позитивный человек❤️Спасибо 🙏🙏🙏
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