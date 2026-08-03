Индивидуальные экскурсии в Минске

Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Погружение в атмосферу старинного Минска, прогулка по узким улочкам и знакомство с легендами древних храмов и монастырей. Уникальная возможность заглянуть в необычные дворики, где не бывали даже местные жители.
Ощутите простор проспектов Независимости и Победителей, раскройте все лучшее, что есть в одном из самых красивых городов Европы. Экскурсия позволит увидеть Минск с разных сторон, сочетая старину и современность
Вы увидите главные достопримечательности исторического центра Минска: Ратушу в стиле классицизма, Гостиный двор, архикафедральный костел Святой Девы Марии XVIII века, комплекс Торговых рядов и Кафедральный собор Святого Духа. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. Кроме того, вы побываете на площадях Свободы и Независимости, рассмотрите знаменитый Красный костел и отыщете минский «Дом масонов».
Минск сквозь столетия
Минск гармонично сочетает в своем облике разные эпохи. Вы узнаете, какие этапы истории он пережил и как они отразились в архитектуре города, почему изначально его называли Меньском и действительно ли монастыри бернардинов и базилиан соединяют подземные переходы. А также отыщете артефакты XIX столетия в Троицком предместье и погуляете по улице Зыбицкой, тусовочном кластере Минска.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Если вас больше шести человек, доплата за каждого последующего участника составит 15 бел. руб/400 рос. руб.
Я также могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Немиги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5388 туристов
Я коренной минчанин, окончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Стал гидом из-за большой любви к своей стране и желания знакомить с ней гостей. Мои экскурсии — это взгляд читать дальшеуменьшить
на Минск глазами местного жителя, погружение в его богатую историю.
Я хорошо разбираюсь в архитектуре и с удовольствием объясню, кто, когда и зачем строил храмы, замки и ратуши. Мой подход можно назвать познавательно-развлекательным: я рассказываю об истории и достопримечательностях в лёгкой форме, с юмором, где это уместно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Мы были на индивидуальной экскурсии с Марией. Мария потрясающий гид со созданием и любовь к своему делу. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Нам рассказали обо всем: об истории Минска, о легендах, о жизни сейчас, в дополнинее было очень много интересных фактов, чтение стихов на белорусском и интерактива.
Рекомендую 100%
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Титов
Ура! Мы снова были в Минске в очередной 21й (наверное) раз! Ииии, спросите вы? А то, что Евгений открыл и показал нам один из наших любимейших городов немножко с другой читать дальшеуменьшить
стороны. Мы провели замечательные три часа вместе, посмотрели улочки, дома, ресторанчики, церкви - всё всё всё. Даже там, где мы и так много раз ходили, Евгений показал нам то, что мы почему-то раньше и не замечали! Мы не хотим называт Евгения гидом - это великолепный собеседник!! Приедем еще раз и посмотрим с Евгением многое из того, куда не добрались. Спасибо огромное!!!
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Н
Наталья
большое спасибо Евгению за экскурсию. очень интересно, не скучно, познавательно. Евгений прекрасный рассказчик и просто человек. Было ощущение, что мы знакомы давно! Спасибо за тёплое отношение к гостям
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Н
Наталья
Евгений- отличный экскурсовод подал материал интересно, один из лучших за все наши экскурсии. Он не рассказывал историю, а живописал. Словесное живое повествование вовремя подкреплялось старыми архивными фотографиями, картами. Почти ничего читать дальшеуменьшить
не нужно было воображать, такой красочный был рассказ, вовремя сдобренный шутками. Пока мы слушали историю, уже стоим возле нового объекта, так незаметно практически, передвигались. Именно за такой живой историей я и иду к экскурсоводам. Бонусом показал нам местные специалитеты,чтобы не ломать голову, что привезти в подарок. Мы благодарим его за такой ответственный и небезразличный подход к делу, которым он занимается.
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Ирина
Потрясающе! Оооочень понравилась экскурсия! Гид Владимир говорил много, но очень интересно. Дети-нытики даже не ныли, что жарко и что долго ходим, задавали вопросы, не стеснялись. И нам взрослым было очень интересно. Спасибо большое за такую крутую подачу и такой материал!
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Мария
В Минске впервые и хотелось познакомиться с городом поближе. Прогулка с Евгением по центральной части города очень понравилась, была скорее дружеской, чем официальной и напичканной фактами. Мы с мужем остались довольны. Сами бы так не прогулялись.
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