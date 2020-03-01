Индивидуальные экскурсии в Минске

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Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы погуляете по узким улочкам Старого Минска, услышите легенды древних храмов и монастырей и заглянете в необычные дворики, где никогда не бывало 99% минчан.

А также ощутите простор проспектов Независимости и Победителей и раскроете все лучшее, что есть в одном из самых красивых городов Европы!
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Немиги
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Минск старинный и современный
Минск старинный и современный

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Минска
Вы увидите главные достопримечательности исторического центра Минска: Ратушу в стиле классицизма, Гостиный двор, архикафедральный костел Святой Девы Марии XVIII века, комплекс Торговых рядов и Кафедральный собор Святого Духа. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. Кроме того, вы побываете на площадях Свободы и Независимости, рассмотрите знаменитый Красный костел и отыщете минский «Дом масонов».

Минск сквозь столетия
Минск гармонично сочетает в своем облике разные эпохи. Вы узнаете, какие этапы истории он пережил и как они отразились в архитектуре города, почему изначально его называли Меньском и действительно ли монастыри бернардинов и базилиан соединяют подземные переходы. А также отыщете артефакты XIX столетия в Троицком предместье и погуляете по улице Зыбицкой, тусовочном кластере Минска.

Организационные детали

  • Если вас больше двух человек, доплата за каждого последующего участника составит 5 евро
  • Я также могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный
Минск старинный и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Немиги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я родился и всю жизнь живу в Минске, закончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Работаю гидом с 2014 года. На моих экскурсиях вы увидите Минск глазами местного жителя, погрузитесь в его богатую историю и услышите удивительные цитаты выдающихся белорусов современности.
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Индивидуальные экскурсии в Минске

О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
скидка15%
€37
32 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
32 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Мистическая история МинскаМистическая история МинскаМистическая история Минска
32 за экскурсию
2 часа
51 отзыв
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.
Минск вчера и сегодняМинск вчера и сегодняМинск вчера и сегодня
35 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Привет, Минск!Привет, Минск!Привет, Минск!
35 за экскурсию
2.5 часа
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Минск впервыеМинск впервыеМинск впервые
30 за экскурсию
2 часа
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.

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