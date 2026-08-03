Индивидуальные экскурсии в Минске

Погружение в атмосферу старинного Минска, прогулка по узким улочкам и знакомство с легендами древних храмов и монастырей. Уникальная возможность заглянуть в необычные дворики, где не бывали даже местные жители. Ощутите простор проспектов Независимости и Победителей, раскройте все лучшее, что есть в одном из самых красивых городов Европы. Экскурсия позволит увидеть Минск с разных сторон, сочетая старину и современность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Минска

Вы увидите главные достопримечательности исторического центра Минска: Ратушу в стиле классицизма, Гостиный двор, архикафедральный костел Святой Девы Марии XVIII века, комплекс Торговых рядов и Кафедральный собор Святого Духа. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. Кроме того, вы побываете на площадях Свободы и Независимости, рассмотрите знаменитый Красный костел и отыщете минский «Дом масонов».

Минск сквозь столетия

Минск гармонично сочетает в своем облике разные эпохи. Вы узнаете, какие этапы истории он пережил и как они отразились в архитектуре города, почему изначально его называли Меньском и действительно ли монастыри бернардинов и базилиан соединяют подземные переходы. А также отыщете артефакты XIX столетия в Троицком предместье и погуляете по улице Зыбицкой, тусовочном кластере Минска.

Организационные детали