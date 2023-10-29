По старым улочкам Минска

Прогуляться по улочкам, которых уже нет, и узнать занимательные истории города и его горожан

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Моя экскурсия по старым улицам и дворикам в историческом центре – лучший вариант для первого знакомства с городом.

В то же время она подойдёт и тем, кто уже бывал в Минске раньше и хочет дополнить свои впечатления о городе новыми знаниями.

Каждый дом, каждая улочка и дворик хранят удивительные и душевные истории, которые помогут вам поближе узнать Минск и полюбить его.
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Улочки прошлого и настоящего

Мы начнём нашу прогулку в самом центре города — на площади Независимости. Здесь гармонично сочетаются современная, довоенная и даже дореволюционная застройки. Дальше пройдём к сохранившимся зданиям Старого города и неспешно познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц. Вы не найдёте их на современной карте, но с моей помощью узнаете городские секреты прошлого и истории горожан, проживавших тут в разные столетия.

Городские предания и увлекательные открытия

Расскажу легенды Минска, которых у столицы накопилось немало. Разберёмся, почему историки до сих пор спорят о первоначальном месте возникновения города. Сравним современный вид двориков и улиц с фотографиями конца 19 — начала 20 века. Затем переместимся в исторический центр Минска на бывшую площадь Свободы. Узнаем, как проходят тут подземные туннели и что ещё скрывается под землёй. Побываем на улице Зыбицкой, пройдём по бывшим Бернардинской и Юрьевской. Закончим маршрут на обзорной площадке с прекрасным видом на город и его предместья.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Улицы и переулки
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