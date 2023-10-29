Прогуляться по улочкам, которых уже нет, и узнать занимательные истории города и его горожан
В то же время она подойдёт и тем, кто уже бывал в Минске раньше и хочет дополнить свои впечатления о городе новыми знаниями.
Каждый дом, каждая улочка и дворик хранят удивительные и душевные истории, которые помогут вам поближе узнать Минск и полюбить его.
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Описание
Что вас ожидает
Улочки прошлого и настоящего
Мы начнём нашу прогулку в самом центре города — на площади Независимости. Здесь гармонично сочетаются современная, довоенная и даже дореволюционная застройки. Дальше пройдём к сохранившимся зданиям Старого города и неспешно познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц. Вы не найдёте их на современной карте, но с моей помощью узнаете городские секреты прошлого и истории горожан, проживавших тут в разные столетия.
Городские предания и увлекательные открытия
Расскажу легенды Минска, которых у столицы накопилось немало. Разберёмся, почему историки до сих пор спорят о первоначальном месте возникновения города. Сравним современный вид двориков и улиц с фотографиями конца 19 — начала 20 века. Затем переместимся в исторический центр Минска на бывшую площадь Свободы. Узнаем, как проходят тут подземные туннели и что ещё скрывается под землёй. Побываем на улице Зыбицкой, пройдём по бывшим Бернардинской и Юрьевской. Закончим маршрут на обзорной площадке с прекрасным видом на город и его предместья.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Независимости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.