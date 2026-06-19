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По старым улочкам Минска

Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Вас ждет не просто прогулка, а погружение в историю Минска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Эта экскурсия станет вашим лучшим введением в город, позволит увидеть его настоящее и представить
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прошлое.

Пройдя от площади Независимости через исторический центр до улицы Зыбицкой, вы узнаете, как менялся город, познакомитесь с его архитектурой, узнаете о подземных туннелях и секретах старых двориков.

Экскурсия по старым улочкам Минска - это возможность увидеть город таким, каким вы его еще не видели, наполнить свой визит новыми впечатлениями и знаниями

5
104 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏛 Уникальные исторические факты и легенды
  • 📸 Возможность увидеть старинные фотографии
  • 🔍 Исследование скрытых уголков города
  • 🌆 Прекрасные виды с обзорной площадки

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для прогулки по старым улочкам Минска - это июнь, июль и август. В это время года прогулка будет наиболее комфортной, так как вы сможете насладиться красотой города в полном объёме. Долгий световой день позволит вам провести больше времени на свежем воздухе, исследуя исторические места.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию с удовольствием. Эти месяцы отличаются мягкой погодой, что создаёт приятные условия для прогулок по городу и знакомства с его историей.
Сейчас август — это идеальное время.
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска
По старым улочкам Минска

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Старый город
  • Улица Зыбицкая
  • Площадь Свободы
  • Обзорная площадка

Описание экскурсии

  • Мы пройдём к сохранившимся зданиям Старого города, познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц. Вы не найдёте их на современной карте, но с моей помощью узнаете городские секреты прошлого и истории горожан, проживавших тут в разные столетия.
  • Разберёмся, почему историки до сих пор спорят о первоначальном месте возникновения города.
  • Сравним современный вид двориков и улиц с фотографиями конца 19 — начала 20 века.
  • В историческом центре Минска, на бывшей площади Свободы, поговорим о подземных туннелях.
  • Побываем на улице Зыбицкой, пройдём по бывшим Бернардинской и Юрьевской.
  • Закончим маршрут на обзорной площадке с прекрасным видом на город и его предместья.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Добро пожаловать в Минск! Я Надежда, аттестованный гид и автор статей по истории города. Провожу пешеходные экскурсии по историческому центру — именно такие прогулки позволяют прочувствовать атмосферу старого Минска и
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увидеть уголки, куда не добраться на машине и которые часто неизвестны даже местным жителям. Я выбрала тему Старого города, потому что защитила диссертацию по истории Минска 17 века. Мне есть чем поделиться, и я умею увлечь путешественников: мой рассказ доступен и интересен слушателям любого возраста. Стараюсь не перегружать информацией, но могу углубить рассказ, если вижу живой интерес. Хочу, чтобы гости чувствовали себя в Минске желанными. С радостью подскажу, где попробовать блюда национальной кухни, как интересно провести время и что стоит увидеть — я всегда в курсе афиш и самых актуальных мест города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
4
3
2
1
А
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
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Алёна
Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так грамотно мы сами не составили. Очень доступное донесение информации, интереснейшие факты о городе, отдельных зданиях, улицах. Также Надежда дала рекомендации по кафе, другим местам в городе. Мы уже посетили несколько мест из рекомендаций. Нам с мужем безумно понравилось!
Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так
Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так
Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так
Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так
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Люба
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
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Ирина
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С Надеждой было тепло и уютно, она очень любит свой город и с удовольствием делится
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своим теплом с туристами)) Время с ней пролетело незаметно и не смотря на идущий снег, было совсем не холодно. Надежда поделилась локациями и вкусными местами Минска! Всем советую душевную экскурсию по любимому городу! Обязательно еще вернусь ❤️🇧🇾

Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С+2
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С
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Марина
В конце июня Надежда провела для нашей группы очень интересную экскурсию по старым улочкам Минска. Показала места, в которые лично я самостоятельно и не зашла бы. Минск, благодаря ей, открылся
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совсем с другой стороны. Все девочки нашей группы (7 чел.) отметили профессионализм Надежды, умение ее подстроиться под наши запросы и вести экскурсию не академично, а в форме живого общения.
Надежда, спасибо большое и, надеюсь, на новые встречи в Минске!

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Е
Первый раз приехали в Беларусь, искали нестандартную, но глубокую экскурсию, погружабщую в атмосферу Минска. Получили даже больше, чем рассчитывали.
Надежда довольно компактно рассказала историю города с момента основания вплоть до ХХ
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века, провела нас нетривиальным маршрутом, удивило, как на небольшом по территории кусочке уместилось столько интересных событий Отдельно хочется отметить доброжелательность Надежды, она отвечала на все вопросы, возникающие по ходу экскурсии и даже шире. Приятно было видеть, с какой любовью и профессионализмом Надежда поделилась с нами историей города Однозначно рекомендуем, отличнейшая экскурсия для первого знакомства

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