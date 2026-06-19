Вас ждет не просто прогулка, а погружение в историю Минска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.Эта экскурсия станет вашим лучшим введением в город, позволит увидеть его настоящее и представить

прошлое. Пройдя от площади Независимости через исторический центр до улицы Зыбицкой, вы узнаете, как менялся город, познакомитесь с его архитектурой, узнаете о подземных туннелях и секретах старых двориков. Экскурсия по старым улочкам Минска - это возможность увидеть город таким, каким вы его еще не видели, наполнить свой визит новыми впечатлениями и знаниями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки по старым улочкам Минска - это июнь, июль и август. В это время года прогулка будет наиболее комфортной, так как вы сможете насладиться красотой города в полном объёме. Долгий световой день позволит вам провести больше времени на свежем воздухе, исследуя исторические места.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию с удовольствием. Эти месяцы отличаются мягкой погодой, что создаёт приятные условия для прогулок по городу и знакомства с его историей.

Сейчас август — это идеальное время.