Вас ждет не просто прогулка, а погружение в историю Минска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.
Эта экскурсия станет вашим лучшим введением в город, позволит увидеть его настоящее и представить
Эта экскурсия станет вашим лучшим введением в город, позволит увидеть его настоящее и представить
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏛 Уникальные исторические факты и легенды
- 📸 Возможность увидеть старинные фотографии
- 🔍 Исследование скрытых уголков города
- 🌆 Прекрасные виды с обзорной площадки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по старым улочкам Минска - это июнь, июль и август. В это время года прогулка будет наиболее комфортной, так как вы сможете насладиться красотой города в полном объёме. Долгий световой день позволит вам провести больше времени на свежем воздухе, исследуя исторические места.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию с удовольствием. Эти месяцы отличаются мягкой погодой, что создаёт приятные условия для прогулок по городу и знакомства с его историей.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию с удовольствием. Эти месяцы отличаются мягкой погодой, что создаёт приятные условия для прогулок по городу и знакомства с его историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Независимости
- Старый город
- Улица Зыбицкая
- Площадь Свободы
- Обзорная площадка
Описание экскурсии
- Мы пройдём к сохранившимся зданиям Старого города, познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц. Вы не найдёте их на современной карте, но с моей помощью узнаете городские секреты прошлого и истории горожан, проживавших тут в разные столетия.
- Разберёмся, почему историки до сих пор спорят о первоначальном месте возникновения города.
- Сравним современный вид двориков и улиц с фотографиями конца 19 — начала 20 века.
- В историческом центре Минска, на бывшей площади Свободы, поговорим о подземных туннелях.
- Побываем на улице Зыбицкой, пройдём по бывшим Бернардинской и Юрьевской.
- Закончим маршрут на обзорной площадке с прекрасным видом на город и его предместья.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Добро пожаловать в Минск! Я Надежда, аттестованный гид и автор статей по истории города. Провожу пешеходные экскурсии по историческому центру — именно такие прогулки позволяют прочувствовать атмосферу старого Минска и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Изумительная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Получили массу удовольствия и узнали много интересного. Спасибо большое!
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Очень информативная и душевная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Надежда провела таким маршрутом, который бы так грамотно мы сами не составили. Очень доступное донесение информации, интереснейшие факты о городе, отдельных зданиях, улицах. Также Надежда дала рекомендации по кафе, другим местам в городе. Мы уже посетили несколько мест из рекомендаций. Нам с мужем безумно понравилось!
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Надежда провела нам экскурсию вечером, несмотря на холодную погоду было интересно и увлекательно. Для первого знакомства с городом - идеально.
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Спасибо Надежде за проведенное время со мной на индивидуальной прогулке по старым улочкам Минска! 😘 С Надеждой было тепло и уютно, она очень любит свой город и с удовольствием делится
+2
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В конце июня Надежда провела для нашей группы очень интересную экскурсию по старым улочкам Минска. Показала места, в которые лично я самостоятельно и не зашла бы. Минск, благодаря ей, открылся
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Е
Первый раз приехали в Беларусь, искали нестандартную, но глубокую экскурсию, погружабщую в атмосферу Минска. Получили даже больше, чем рассчитывали.
Надежда довольно компактно рассказала историю города с момента основания вплоть до ХХ
Надежда довольно компактно рассказала историю города с момента основания вплоть до ХХ
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