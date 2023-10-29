Моя экскурсия по старым улицам и дворикам в историческом центре – лучший вариант для первого знакомства с городом. В то же время она подойдёт и тем, кто уже бывал в Минске раньше и хочет дополнить свои впечатления о городе новыми знаниями. Каждый дом, каждая улочка и дворик хранят удивительные и душевные истории, которые помогут вам поближе узнать Минск и полюбить его.

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Описание

Что вас ожидает

Улочки прошлого и настоящего

Мы начнём нашу прогулку в самом центре города — на площади Независимости. Здесь гармонично сочетаются современная, довоенная и даже дореволюционная застройки. Дальше пройдём к сохранившимся зданиям Старого города и неспешно познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц. Вы не найдёте их на современной карте, но с моей помощью узнаете городские секреты прошлого и истории горожан, проживавших тут в разные столетия.

Городские предания и увлекательные открытия

Расскажу легенды Минска, которых у столицы накопилось немало. Разберёмся, почему историки до сих пор спорят о первоначальном месте возникновения города. Сравним современный вид двориков и улиц с фотографиями конца 19 — начала 20 века. Затем переместимся в исторический центр Минска на бывшую площадь Свободы. Узнаем, как проходят тут подземные туннели и что ещё скрывается под землёй. Побываем на улице Зыбицкой, пройдём по бывшим Бернардинской и Юрьевской. Закончим маршрут на обзорной площадке с прекрасным видом на город и его предместья.