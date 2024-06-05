Гродно — город, который удивляет и влюбляет с первого взгляда.
На комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие, по пути наслаждаясь красотами местной природы.
В Гродно вы оцените бесподобную архитектуру, олицетворяющую все этапы становления белорусской государственности, зайдёте в барочный храм и узнаете, как появилась Речь Посполитая.
На комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие, по пути наслаждаясь красотами местной природы.
В Гродно вы оцените бесподобную архитектуру, олицетворяющую все этапы становления белорусской государственности, зайдёте в барочный храм и узнаете, как появилась Речь Посполитая.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Борисоглебская церковь — самое старое строение в городе и чудом сохранившийся памятник древнерусской архитектуры 12 века
- Старый замок 16 века. Он был построен при Стефане Батории, монархе Речи Посполитой, с которого и начались слава и мощь этой державы.
- Новый замок, построенный напротив Старого в 18 веке. Здесь проводились генеральные сеймы Речи Посполитой.
- Хоральная синагога 20 века в необычном мавританском стиле. Вы узнаете историю евреев Гродно и всей Беларуси.
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — один из трёх католических храмов в Беларуси. Он построен орденом иезуитов в 17 веке и хранит в своих стенах тайны нашей истории.
И многое другое!
Я расскажу:
- Как территория Беларуси заселялась славянами, какие возникали княжества и как они были устроены
- Кто такие древние литвины и как появилось Великое Княжество Литовское
- Что привело к образованию Речи Посполитой и по каким принципам строилось это государственное образование
Организационные детали
- Путь от Минска до первой остановки — 3 часа. По дороге будут санитарные остановки, перерывы на кофе/чай.
- Часть дороги проходит через леса Налибокской пущи. Если повезёт, мы увидим диких торпановидных лошадей, косуль, лосей и зубров.
- Старый и Новый замки мы осматриваем снаружи, но по желанию вы самостоятельно изучите их музейную экспозицию. По понедельникам замки не работают, осмотр только снаружи.
- Билеты в замки — 10 бел. руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно. Экскурсия по музеям с местным гидом — 25 бел. /руб., аудиогид — 3 бел. руб. /шт.
Об автомобиле
- Поездка проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer. Может быть замена на автомобиль такого же класса.
- В машине есть бустер для ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 127 туристов
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию экскурсовода. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 июня 2024
Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием.
Восхищены живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!
Восхищены живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!
Н
Надежда
16 мая 2024
Отличная индивидуальная экскурсия с Дмитрием в Гродно. Дмитрий настоящий профессионал с прекрасным чувством юмора. Посетили церковь 12 века, Старый замок, костел и лютеранскую церковь, где послушали орган. Побывали даже в старой аптеке. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Неман. Прогулялись по пешеходной улице, полакомились пирожными в кафе, которое существует с 1795 года. Огромное спасибо!
Olga
18 апр 2024
Очень понравилось путешествие в Гродно с Дмитрием, время пролетело незаметно, грамотный и любящий свой край гид и приятный человек! Спасибо за всё)
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