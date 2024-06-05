Дмитрий — ваш гид в Минске

Провёл экскурсии для 127 туристов

читать дальше общительный, дружелюбный и обладающий багажом знаний, выходящих за рамки стандартных текстов для экскурсоводов. У меня высшее историческое образование (БГУ, исторический факультет), опыт путешествий по стране и за её границами. Поверьте, со мной вам будет очень интересно!

С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию экскурсовода. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я