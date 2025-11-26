Приглашаем вас в авто путешествие по замкам Беларуси. Это настоящее погружение в историю, культуру и дух прошлых времён.
Уникальные архитектурные ансамбли, легенды великих семей и величественные парки — всё это ждёт вас в одном захватывающем дне.
Уникальные архитектурные ансамбли, легенды великих семей и величественные парки — всё это ждёт вас в одном захватывающем дне.
Описание трансферЗамковое путешествие по Беларуси: величие веков за один день Погрузитесь в атмосферу дворцового величия и рыцарской славы на уникальной экскурсии по самым знаменитым замкам Беларуси За один насыщенный день вы прикоснётесь к богатой истории страны, пройдётесь по залам древних резиденций и услышите легенды великих родов, оставивших след в судьбе Европы (посещение замков по желанию). Коссовский замок — изысканный дворец Пусловских, шедевр неоготической архитектуры XIX века, словно сошедший с картинки из сказки. Затем — музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, прославленного героя борьбы за свободу, где вы узнаете о жизни и подвигах великого полководца и революционера. Продолжение маршрута — легендарные Несвижский и Мирский замки, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несвиж — жемчужина архитектуры Ренессанса и барокко, бывшая столица рода Радзивиллов, одного из самых могущественных магнатских домов Великого княжества Литвы. Мирский замок — мощное оборонительное сооружение XVI-XVII веков, гармонично сочетающее готику, ренессанс и барокко. Важная информация:
- В салоне автомобиля есть питьевая вода и Wi-Fi.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коссовский замок
- Музей-усадьба Тадеуша Костюшко
- Несвижский замок
- Мирский замок
Что включено
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты в замки и музей (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В салоне автомобиля есть питьевая вода и Wi-Fi
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Лучший выборЗамки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мир и Несвиж + интересные места
Индивидуальная экскурсия из Минска в замки Мир и Несвиж с посещением уникальных мест. Узнайте об истории и архитектуре Беларуси на комфортабельном минивэне
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
23 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Начало: Площадь Свободы 2а
Завтра в 08:00
28 ноя в 00:00
28 299 ₽ за всё до 10 чел.