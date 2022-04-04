Тракторный завод

Тракторный завод
Тракторный завод
Тракторный завод
Тракторный завод
Тракторный завод
Тракторный завод
Уже более 70 лет завод выпускает линейку тракторов семейства «Беларусь» - одной из самых ярких и выдающихся марок советского периода. Приглашаем вас увидеть своими глазами действующее производство, где рождаются легендарные тракторы «БЕЛАРУСЬ»! Вы побываете в самых разных цехах и узнаете историю одного из старейших промышленных производств страны, увидите выставку продукции холдинга и посидите в кабине современного трактора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты в музей "Тракторного завода"
  • Экскурсионное обслуживание на территории завода
Что не входит
  • Услуга «Собери трактор»: участие в сборке трактора с мировым именем «BELARUS» с последующей выдачей сертификата. К участию в сборке допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста.
  • Услуга «Катание на тракторе»: катание на тракторе «BELARUS–3522» мощностью 350 лошадиных сил по территории ОАО «МТЗ» (2 круга по 2,5 километра).
  • Количество мест на услуги "Собери трактор" и "Катание на тракторе" ограничено. Услуги оказываются ТОЛЬКО по предварительному заказу
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша)
Завершение: г. Минск, ул. Долгобродская, СТ.М. Тракторный завод
Когда и сколько длится
Когда: по субботам 10:00 (в летнее время - по понедельникам в 10:00)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Обязательно подтвердите Ваше присутствие на экскурсии! В случае, если у Вас меняются планы ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите организаторов!
  • Обращаем Ваше внимание, что необходимо быть за 10 минут до начала экскурсии.
  • Обращаем Ваше внимание, что в праздничные даты и периоды высокого спроса компания оставляет за собой право подтверждать места ТОЛЬКО после полной оплаты!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по субботам 10:00 (в летнее время - по понедельникам в 10:00)

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