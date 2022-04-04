по субботам 10:00 (в летнее время - по понедельникам в 10:00)

Уже более 70 лет завод выпускает линейку тракторов семейства «Беларусь» - одной из самых ярких и выдающихся марок советского периода. Приглашаем вас увидеть своими глазами действующее производство, где рождаются легендарные тракторы «БЕЛАРУСЬ»! Вы побываете в самых разных цехах и узнаете историю одного из старейших промышленных производств страны, увидите выставку продукции холдинга и посидите в кабине современного трактора.