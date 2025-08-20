И Ирина Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Отличная и познавательная экскурсия. Спасибо!

К Константин Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Все прошло замечательно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Александру за отлично проведённую экскурсию.

Н Нина Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Понравилось. Александр, спасибо большое!

Е Екатерина Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Всё было здорово и нам понравилось!

Е Елена Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Время пролетело незаметно, город предстал во всей своей красе!

Познавательно, интересно, не напряжно.

Александр, однозначно, Мастер своего дела.

Рекомендую.

К Кира Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было интересно, качественно, вдохновляюще! Супер!!! Обязательно вернёмся за следующими эмоциями)))

Н Наталья Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Отличная экскурсия! Интересный маршрут, все грамотно организовано, даже дождь нам оказался не помехой. Спасибо Александру.

V Victoriia Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Экскурсия с Александром прошла на одном дыхании. Очень интересная подача материала, без воды. Сразу видно, что человек любит свое дело и настоящий профи 👍. Отлично провели день, спасибо большое!

А Анастасия Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Отличная получилась прогулка, очень душевная и безумно интересная. Александр - настоящий профессионал. Юморно, познавательно, все остались под впечатлением. Спасибо!

А Анастасия Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города читать дальше историю города,прошли и прочувствовали город - очень все понравилось! Сами бы конечно не смогли столько посмотреть и тем более узнать. Александр обладает не только энциклопедическими знаниями,но и знает историю изнутри - легенды и были от местных жителей! Были проездом в Минске рано утром на 4 ч. Заказали экскурсию у Александра. Достаточно большой маршрут,много мест увидели и узнали

М Максим Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города читать дальше самое главное познавательная. Александр мастер своего дела, превосходно знает историю. Преподносит в легкой интересной форме. Спасибо ему огромное. Мы остались довольны! С Александром были на экскурсии с детьми, он увлек рассказом и их. Прогулка по Минску была не принужденная, увлекательная и

Е Екатерина Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Были на экскурсии с Александром, получили массу положительных впечатлений и полезной информации. Александр прекрасный рассказчик, отлично владеющий материалом. Отвечал на все влзникающие вопросы. Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку. Рекомендую!

К Катрич Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города читать дальше в группе было четверо. Все уже не молоды. Александр построил экскурсию таким образом, что она была и очень насыщенной и в тоже время не очень утомительной для нас. Правда времени пришлось потратить почти на час больше. Быстрым шагом мы уже не ходоки. Расставаться не хотелось. Еще слушали бы и слушали нашего гида. Чувствуется, что он влюблен в Минск и готов рассказывать о нем бесконечно. Мы из Подмосковья. В Минске не впервые. На разных подобного рода экскурсиях бывали не раз. Александр – лучший. Его речь не ЗАМЫЛЕНА экскурсоводческой лексикой. Он общался с нами, как со старшими товарищами. Ответил на все до единого вопросы. ОЦЕНКА ОТЛИЧНО. Экскурсию с Александром запомню надолго. Высший балл. И это не только мое мнение, но и мнение моих друзей. Всего нас

Е Елена Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Александр очень хороший экскурсовод. Экскурсия интересная, по делу, без лишней информации, с ответами на все наши вопросы. Много нового узнали про Минск. Мы были с детьми 11 и 16 лет. Всем понравилось. Спасибо. Рекомендуем.

Т Тося Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Были на экскурсии по Минску с Александром 16.06.2025.

Все прошло хорошо, Александр рассказал много интересного о городе, экскурсия организована в комфортном режиме. Спасибо!

О Ольга Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Экскурсия была познавательной и увлекательной. Узнали много интересных историй и фактов о Минске.

Е Елена Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Отличная экскурсия, все по-делу, четко, без лишней информации, с юмором, не перегружена датами, материал подаётся легко. Спасибо за увлекательный рассказ) Однозначно порекомендую Александра)

Е Елена Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Экскурсия полностью совпала с ожиданиями - нас "зацепило" описание, мы хотели именно такой формат: погулять по Минску и послушать истории о его основных жемчужинах… Александр великолепный рассказчик, было очень интересно и время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!

Т Татьяна Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города 30 мая 2025 были на экскурсии с Александром, интересно, познавательно, прогулка проходит в среднем темпе, могут успеть и дети, и неспешно взрослые. Отдельное спасибо Александру за фотоматериалы, которые иллюстрировали события истории. Однозначно рекомендую экскурсовода)