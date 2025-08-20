Индивидуальная
до 6 чел.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка
Откройте для себя историю Минска с местным знатоком, который покажет ключевые достопримечательности и расскажет уникальные факты
Начало: В районе метро «Немига»
4 окт в 14:00
6 окт в 09:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Прогулка по Минску в мини-группе: откройте скрытые уголки и насладитесь вкуснейшим мороженым, загадочным двориком и историческими памятниками
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 окт в 15:00
1600 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Утренний Минск: доброе утро, столица
Услышать истории и предания, которые звучат особенно ярко на фоне пробуждающегося города
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
1283 ₽
1832 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 августа 2025Отличная и познавательная экскурсия. Спасибо!
- ККонстантин11 августа 2025Все прошло замечательно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Александру за отлично проведённую экскурсию.
- ННина8 августа 2025Понравилось. Александр, спасибо большое!
- ЕЕкатерина5 августа 2025Всё было здорово и нам понравилось!
- ЕЕлена5 августа 2025Время пролетело незаметно, город предстал во всей своей красе!
Познавательно, интересно, не напряжно.
Александр, однозначно, Мастер своего дела.
Рекомендую.
- ККира2 августа 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было интересно, качественно, вдохновляюще! Супер!!! Обязательно вернёмся за следующими эмоциями)))
- ННаталья27 июля 2025Отличная экскурсия! Интересный маршрут, все грамотно организовано, даже дождь нам оказался не помехой. Спасибо Александру.
- VVictoriia18 июля 2025Экскурсия с Александром прошла на одном дыхании. Очень интересная подача материала, без воды. Сразу видно, что человек любит свое дело и настоящий профи 👍. Отлично провели день, спасибо большое!
- ААнастасия14 июля 2025Отличная получилась прогулка, очень душевная и безумно интересная. Александр - настоящий профессионал. Юморно, познавательно, все остались под впечатлением. Спасибо!
- ААнастасия14 июля 2025Были проездом в Минске рано утром на 4 ч. Заказали экскурсию у Александра. Достаточно большой маршрут,много мест увидели и узнали
- ММаксим12 июля 2025С Александром были на экскурсии с детьми, он увлек рассказом и их. Прогулка по Минску была не принужденная, увлекательная и
- ЕЕкатерина7 июля 2025Были на экскурсии с Александром, получили массу положительных впечатлений и полезной информации. Александр прекрасный рассказчик, отлично владеющий материалом. Отвечал на все влзникающие вопросы. Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку. Рекомендую!
- ККатрич30 июня 2025Экскурсию с Александром запомню надолго. Высший балл. И это не только мое мнение, но и мнение моих друзей. Всего нас
- ЕЕлена29 июня 2025Александр очень хороший экскурсовод. Экскурсия интересная, по делу, без лишней информации, с ответами на все наши вопросы. Много нового узнали про Минск. Мы были с детьми 11 и 16 лет. Всем понравилось. Спасибо. Рекомендуем.
- ТТося26 июня 2025Были на экскурсии по Минску с Александром 16.06.2025.
Все прошло хорошо, Александр рассказал много интересного о городе, экскурсия организована в комфортном режиме. Спасибо!
- ООльга18 июня 2025Экскурсия была познавательной и увлекательной. Узнали много интересных историй и фактов о Минске.
- ЕЕлена16 июня 2025Отличная экскурсия, все по-делу, четко, без лишней информации, с юмором, не перегружена датами, материал подаётся легко. Спасибо за увлекательный рассказ) Однозначно порекомендую Александра)
- ЕЕлена10 июня 2025Экскурсия полностью совпала с ожиданиями - нас "зацепило" описание, мы хотели именно такой формат: погулять по Минску и послушать истории о его основных жемчужинах… Александр великолепный рассказчик, было очень интересно и время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна8 июня 202530 мая 2025 были на экскурсии с Александром, интересно, познавательно, прогулка проходит в среднем темпе, могут успеть и дети, и неспешно взрослые. Отдельное спасибо Александру за фотоматериалы, которые иллюстрировали события истории. Однозначно рекомендую экскурсовода)
- ГГалина3 июня 2025Было здорово! Александр лёгкий в общении человек, очень интересно рассказывал, чувствуется, что человек знает и любит свой город. Я очень довольна экскурсией и в целом этой поездкой, Минск очень красивый город, надеюсь ещё вернусь) Александр, огромное Вам спасибо!!!
