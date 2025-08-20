Мои заказы

Утренние – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Минске, цены от 1283 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Пешая
2.5 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка
Откройте для себя историю Минска с местным знатоком, который покажет ключевые достопримечательности и расскажет уникальные факты
Начало: В районе метро «Немига»
4 окт в 14:00
6 окт в 09:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Прогулка по Минску в мини-группе: откройте скрытые уголки и насладитесь вкуснейшим мороженым, загадочным двориком и историческими памятниками
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 окт в 15:00
1600 ₽ за человека
Утренний Минск: доброе утро, столица
Пешая
2 часа
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Утренний Минск: доброе утро, столица
Услышать истории и предания, которые звучат особенно ярко на фоне пробуждающегося города
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
1283 ₽1832 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Отличная и познавательная экскурсия. Спасибо!
    Отличная и познавательная экскурсия. Спасибо!
  • К
    Константин
    11 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Все прошло замечательно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Александру за отлично проведённую экскурсию.
  • Н
    Нина
    8 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Понравилось. Александр, спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Всё было здорово и нам понравилось!
  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Время пролетело незаметно, город предстал во всей своей красе!
    Познавательно, интересно, не напряжно.
    Александр, однозначно, Мастер своего дела.
    Рекомендую.
    Время пролетело незаметно, город предстал во всей своей красе!
  • К
    Кира
    2 августа 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было интересно, качественно, вдохновляюще! Супер!!! Обязательно вернёмся за следующими эмоциями)))
  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Отличная экскурсия! Интересный маршрут, все грамотно организовано, даже дождь нам оказался не помехой. Спасибо Александру.
  • V
    Victoriia
    18 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Экскурсия с Александром прошла на одном дыхании. Очень интересная подача материала, без воды. Сразу видно, что человек любит свое дело и настоящий профи 👍. Отлично провели день, спасибо большое!
    Экскурсия с Александром прошла на одном дыхании. Очень интересная подача материала, без воды. Сразу видно, что человек любит свое дело и настоящий профи 👍. Отлично провели день, спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    14 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Отличная получилась прогулка, очень душевная и безумно интересная. Александр - настоящий профессионал. Юморно, познавательно, все остались под впечатлением. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    14 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Были проездом в Минске рано утром на 4 ч. Заказали экскурсию у Александра. Достаточно большой маршрут,много мест увидели и узнали
    историю города,прошли и прочувствовали город - очень все понравилось! Сами бы конечно не смогли столько посмотреть и тем более узнать. Александр обладает не только энциклопедическими знаниями,но и знает историю изнутри - легенды и были от местных жителей!

  • М
    Максим
    12 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    С Александром были на экскурсии с детьми, он увлек рассказом и их. Прогулка по Минску была не принужденная, увлекательная и
    самое главное познавательная. Александр мастер своего дела, превосходно знает историю. Преподносит в легкой интересной форме. Спасибо ему огромное. Мы остались довольны!

  • Е
    Екатерина
    7 июля 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Были на экскурсии с Александром, получили массу положительных впечатлений и полезной информации. Александр прекрасный рассказчик, отлично владеющий материалом. Отвечал на все влзникающие вопросы. Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку. Рекомендую!
    Были на экскурсии с Александром, получили массу положительных впечатлений и полезной информации. Александр прекрасный рассказчик, отлично
  • К
    Катрич
    30 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Экскурсию с Александром запомню надолго. Высший балл. И это не только мое мнение, но и мнение моих друзей. Всего нас
    в группе было четверо. Все уже не молоды. Александр построил экскурсию таким образом, что она была и очень насыщенной и в тоже время не очень утомительной для нас. Правда времени пришлось потратить почти на час больше. Быстрым шагом мы уже не ходоки. Расставаться не хотелось. Еще слушали бы и слушали нашего гида. Чувствуется, что он влюблен в Минск и готов рассказывать о нем бесконечно. Мы из Подмосковья. В Минске не впервые. На разных подобного рода экскурсиях бывали не раз. Александр – лучший. Его речь не ЗАМЫЛЕНА экскурсоводческой лексикой. Он общался с нами, как со старшими товарищами. Ответил на все до единого вопросы. ОЦЕНКА ОТЛИЧНО.

  • Е
    Елена
    29 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Александр очень хороший экскурсовод. Экскурсия интересная, по делу, без лишней информации, с ответами на все наши вопросы. Много нового узнали про Минск. Мы были с детьми 11 и 16 лет. Всем понравилось. Спасибо. Рекомендуем.
  • Т
    Тося
    26 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Были на экскурсии по Минску с Александром 16.06.2025.
    Все прошло хорошо, Александр рассказал много интересного о городе, экскурсия организована в комфортном режиме. Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Экскурсия была познавательной и увлекательной. Узнали много интересных историй и фактов о Минске.
    Экскурсия была познавательной и увлекательной. Узнали много интересных историй и фактов о Минске
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Отличная экскурсия, все по-делу, четко, без лишней информации, с юмором, не перегружена датами, материал подаётся легко. Спасибо за увлекательный рассказ) Однозначно порекомендую Александра)
  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Экскурсия полностью совпала с ожиданиями - нас "зацепило" описание, мы хотели именно такой формат: погулять по Минску и послушать истории о его основных жемчужинах… Александр великолепный рассказчик, было очень интересно и время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    30 мая 2025 были на экскурсии с Александром, интересно, познавательно, прогулка проходит в среднем темпе, могут успеть и дети, и неспешно взрослые. Отдельное спасибо Александру за фотоматериалы, которые иллюстрировали события истории. Однозначно рекомендую экскурсовода)
  • Г
    Галина
    3 июня 2025
    Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
    Было здорово! Александр лёгкий в общении человек, очень интересно рассказывал, чувствуется, что человек знает и любит свой город. Я очень довольна экскурсией и в целом этой поездкой, Минск очень красивый город, надеюсь ещё вернусь) Александр, огромное Вам спасибо!!!

