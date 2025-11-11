Предлагаем комфортабельный трансфер на минивэне к трём ярким памятникам средневековой архитектуры Беларуси — в вашем темпе.
По живописным дорогам через Новогрудок и уютные деревни вы отправитесь навстречу прошлому и откроете богатую историю этих мест.
По живописным дорогам через Новогрудок и уютные деревни вы отправитесь навстречу прошлому и откроете богатую историю этих мест.
Описание трансфер
- Наше путешествие к замкам будет пролегать по живописному маршруту.
- Вы полюбуетесь белорусской природой и красивыми панорамами полей.
- Первым на нашем пути будет Несвижский замок. Вы осмотрите дворцовый комплекс (парадные залы, жилые и хозяйственные помещения) и прилегающую территорию. А также посетите Фарный костёл, являющийся родовой усыпальницей князей Радзивиллов.
- Далее вы отправитесь в величественный Мирский замок. Он построен в виде четырёхугольника и образован мощными замковыми стенами с башнями по углам. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь в башни, спуститесь в тюремные подвалы и пройдётесь по мощёным камням внутреннего двора.
- И в заключении Лидский замок — историческая крепость 14 века.
Организационные детали
- Едем на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном по комфортабельности.
- Во всех автомобилях есть кондиционеры и Wi-Fi. По запросу предоставляем детское кресло, бустер.
- Можем встретить вас в аэропорту или отвезти туда после путешествия, изменить маршрут по вашему желанию и организовать поездку для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: входные билеты в замки, обед и личные покупки — по желанию.
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Остаток — в белорусских рублях в день встречи по текущему курсу.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мир и Несвиж на комфортабельном авто. Без спешки и с максимальным комфортом для вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в замки и парк Сула
Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.