Мои заказы

Трансфер из Минска в этнокомплекс Сула

Погрузитесь в историю Беларуси, отправившись в этнокомплекс Сула. Комфортабельный трансфер из Минска обеспечит вам приятное путешествие
Индивидуальный трансфер из Минска в этнокомплекс Сула предлагает уникальную возможность погрузиться в белорусскую культуру. Всего в часе езды от столицы, вы окажетесь в интерактивном парке, где история оживает. В пути
читать дальше

вас ждут живописные пейзажи и дружелюбный водитель.

На территории комплекса у вас будет три часа для знакомства с тематическими зонами, которые рассказывают о древних верованиях и ремёслах. Комфортабельные автомобили и забота о пассажирах делают это путешествие незабываемым

5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🕰️ Погружение в историю
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🎒 Уникальный культурный опыт
Трансфер из Минска в этнокомплекс Сула© Вячеслав
Трансфер из Минска в этнокомплекс Сула© Вячеслав
Трансфер из Минска в этнокомплекс Сула© Вячеслав
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Этнокомплекс Сула

Описание трансфер

Про трансфер

Садясь в комфортабельный автомобиль, вы оставляете за собой шумный город и направляетесь в сердце природы всего в 50 км от Минска. По пути — живописные белорусские пейзажи и, если захотите, интересная беседа с дружелюбным водителем.

Про парк

Сула — первый в стране комплекс, который сочетает образовательные и развлекательные элементы. Здесь — разнообразные тематические зоны, каждая из которых рассказывает свою историю: о происхождении мира, древних верованиях, ремёслах и многом другом.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Mercedes V-класс. Если понадобится детское кресло, пожалуйста, напишите об этом заранее
  • Дополнительные расходы — входные билеты в парк: взрослый — 40 бел. руб. за чел., школьники — 15 бел. руб. за чел., дети до 7 лет — бесплатно
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным
читать дальше

и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
3 авг 2025
Хороший автомобиль. Много интересной информации. Оценка 5+.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в замки и парк Сула
Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в парк «Великое княжество Сула» - из Минска
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в исторический парк
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
8315 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске