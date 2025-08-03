Индивидуальный трансфер из Минска в этнокомплекс Сула предлагает уникальную возможность погрузиться в белорусскую культуру. Всего в часе езды от столицы, вы окажетесь в интерактивном парке, где история оживает. В пути

вас ждут живописные пейзажи и дружелюбный водитель. На территории комплекса у вас будет три часа для знакомства с тематическими зонами, которые рассказывают о древних верованиях и ремёслах. Комфортабельные автомобили и забота о пассажирах делают это путешествие незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Про трансфер

Садясь в комфортабельный автомобиль, вы оставляете за собой шумный город и направляетесь в сердце природы всего в 50 км от Минска. По пути — живописные белорусские пейзажи и, если захотите, интересная беседа с дружелюбным водителем.

Про парк

Сула — первый в стране комплекс, который сочетает образовательные и развлекательные элементы. Здесь — разнообразные тематические зоны, каждая из которых рассказывает свою историю: о происхождении мира, древних верованиях, ремёслах и многом другом.

Организационные детали