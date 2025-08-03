Индивидуальный трансфер из Минска в этнокомплекс Сула предлагает уникальную возможность погрузиться в белорусскую культуру. Всего в часе езды от столицы, вы окажетесь в интерактивном парке, где история оживает. В пути
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌿 Живописные пейзажи
- 🕰️ Погружение в историю
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎒 Уникальный культурный опыт
Время начала: 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Этнокомплекс Сула
Описание трансфер
Про трансфер
Садясь в комфортабельный автомобиль, вы оставляете за собой шумный город и направляетесь в сердце природы всего в 50 км от Минска. По пути — живописные белорусские пейзажи и, если захотите, интересная беседа с дружелюбным водителем.
Про парк
Сула — первый в стране комплекс, который сочетает образовательные и развлекательные элементы. Здесь — разнообразные тематические зоны, каждая из которых рассказывает свою историю: о происхождении мира, древних верованиях, ремёслах и многом другом.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Mercedes V-класс. Если понадобится детское кресло, пожалуйста, напишите об этом заранее
- Дополнительные расходы — входные билеты в парк: взрослый — 40 бел. руб. за чел., школьники — 15 бел. руб. за чел., дети до 7 лет — бесплатно
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
- Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным
Отзывы и рейтинг
5
С
Сергей
3 авг 2025
Хороший автомобиль. Много интересной информации. Оценка 5+.
