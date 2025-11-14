Зооландшафтный парк «Диприз» — это не просто зоопарк. Это место, где можно погрузиться в мир дикой природы Беларуси. И мы с удовольствием вас сюда отвезём — быстро и на комфортабельном автомобиле. Подождём, пока вы погуляете по парку и познакомитесь с животными, а затем доставим домой в Минск.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы встретим вас у дома или отеля и отвезём в зооландшафтный парк «Диприз».

В парке вы:

Узнаете о разнообразии животного мира Беларуси

Увидите типичных обитателей белорусских лесов и экзотических животных

Понаблюдаете за повадками хищников и травоядных и узнаете, как они питаются и взаимодействуют между собой

Сможете пообщаться с ручными животными

И не только!

А когда вы нагуляетесь — мы быстро и с комфортом отвезём вас назад в Минск.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельных Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo, Volkswagen Caravella, Mercedes Vito, Volkswagen Multivan или аналогичных авто

Время в пути — около 2 часов в одну сторону

С вами будет один из водителей нашей команды

Есть льготы для многодетных семей (возьмите с собой подтверждающие документы)

Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе

Одна локация

Будни

— Взрослый — 20 BYN

— Детский 3–13 лет — 15 BYN

Выходные

— Взрослый — 30 BYN

— Детский 3–13 лет — 20 BYN

Две локации

Будни

— Взрослый — 30 BYN

— Детский 3–13 лет — 20 BYN