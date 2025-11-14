Зооландшафтный парк «Диприз» — это не просто зоопарк. Это место, где можно погрузиться в мир дикой природы Беларуси. И мы с удовольствием вас сюда отвезём — быстро и на комфортабельном автомобиле. Подождём, пока вы погуляете по парку и познакомитесь с животными, а затем доставим домой в Минск.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы встретим вас у дома или отеля и отвезём в зооландшафтный парк «Диприз».
В парке вы:
- Узнаете о разнообразии животного мира Беларуси
- Увидите типичных обитателей белорусских лесов и экзотических животных
- Понаблюдаете за повадками хищников и травоядных и узнаете, как они питаются и взаимодействуют между собой
- Сможете пообщаться с ручными животными
- И не только!
А когда вы нагуляетесь — мы быстро и с комфортом отвезём вас назад в Минск.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельных Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo, Volkswagen Caravella, Mercedes Vito, Volkswagen Multivan или аналогичных авто
- Время в пути — около 2 часов в одну сторону
- С вами будет один из водителей нашей команды
- Есть льготы для многодетных семей (возьмите с собой подтверждающие документы)
Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе
Одна локация
- Будни
— Взрослый — 20 BYN
— Детский 3–13 лет — 15 BYN
- Выходные
— Взрослый — 30 BYN
— Детский 3–13 лет — 20 BYN
Две локации
- Будни
— Взрослый — 30 BYN
— Детский 3–13 лет — 20 BYN
- Выходные
— Взрослый — 45 BYN
— Детский 3–13 лет — 30 BYN
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56816 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
