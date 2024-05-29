И Ирина Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула» Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.

К Ксения Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе) Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.

Е Елена Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула» Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!

М Максим Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.

С Светлана Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе) читать дальше местные экскурсовод и водят от места к месту с рассказами на мове, но все понятно, весело, с танцами, дегастацией ставки и в заключение обедом за доп. плату. на обед щи, картошка с сосиской и ьерезрвый хлеб. Вполне достаточно. 2 часа свободного времени чтоб покататься на бричке или на конке, зайти в дом масоны, послушать познавательные истории о символах или просто попить кофе, пива в ресторанчике и пройти козатерапию) получила огромное удовольствие. Спасибо и фирме и сопровождающей и тем кто организовал такой замечательный парк. Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают

А Алексей Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе) Спасибо большое за организованную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. С удовольствием вернусь ещё.

Э Элина Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула» Добрый день! Воспользовались услугами компании в плане трансфера из Минска в "Великое княжество Сула". Все прошло на высшем уровне. Очень много узнали о Белоруссии. Огромное спасибо водителю Александру за наше путешествие. .