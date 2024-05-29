Интерактивные экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Минске, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
    Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают
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    местные экскурсовод и водят от места к месту с рассказами на мове, но все понятно, весело, с танцами, дегастацией ставки и в заключение обедом за доп. плату. на обед щи, картошка с сосиской и ьерезрвый хлеб. Вполне достаточно. 2 часа свободного времени чтоб покататься на бричке или на конке, зайти в дом масоны, послушать познавательные истории о символах или просто попить кофе, пива в ресторанчике и пройти козатерапию) получила огромное удовольствие. Спасибо и фирме и сопровождающей и тем кто организовал такой замечательный парк.

  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Спасибо большое за организованную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. С удовольствием вернусь ещё.
  • Э
    Элина
    12 апреля 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Добрый день! Воспользовались услугами компании в плане трансфера из Минска в "Великое княжество Сула". Все прошло на высшем уровне. Очень много узнали о Белоруссии. Огромное спасибо водителю Александру за наше путешествие. .
  • В
    Вероника
    22 января 2024
    Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
    Всё было замечательно. Больше спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Интерактивные»

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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 6 030 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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