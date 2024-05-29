1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2024Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
- ККсения27 мая 2024Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
- ЕЕлена23 мая 2024Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
- ММаксим18 мая 2024Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
- ССветлана13 мая 2024Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают
- ААлексей1 мая 2024Спасибо большое за организованную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. С удовольствием вернусь ещё.
- ЭЭлина12 апреля 2024Добрый день! Воспользовались услугами компании в плане трансфера из Минска в "Великое княжество Сула". Все прошло на высшем уровне. Очень много узнали о Белоруссии. Огромное спасибо водителю Александру за наше путешествие. .
- ВВероника22 января 2024Всё было замечательно. Больше спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Интерактивные»
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