Мы заберём вас из любого места в Минске в черте МКАД и с комфортом отвезём в деревню Жиличи к восстановленной усадьбе рода Булгаков. Это один из самых утончённых дворцово-парковых ансамблей Беларуси 19 века.
Вы самостоятельно прогуляетесь по старинному парку, осмотрите великолепные интерьеры и насладитесь атмосферой ушедшего времени.
Описание трансфер
- Дорога в одну сторону занимает около 3 часов.
- На территории усадьбы у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки погулять по парку, осмотреть особняк, зимний сад и каплицу-усыпальницу.
- Посетить особняк можно самостоятельно или с местным гидом.
- Водитель дождётся вас в машине и отвезёт в Минск.
Организационные детали
- Данная программа — трансфер и не подразумевает экскурсионного обслуживания.
- Входные билеты в усадьбу не входят в стоимость: 12 бел. руб. за взрослого, 6 — льготный.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или аналогичном.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки.
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56980 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
