Откройте для себя уникальное архитектурное наследие Беларуси — дворец Булгаков в Жиличах, настоящую жемчужину классицизма с богатой историей.
Мы организуем трансфер из Минска и обратно, чтобы вы могли насладиться этим путешествием в комфортных условиях.
Описание трансферГрандиозный дворец Беларуси XIX века Мы заберём вас из любой точки Минска по договоренности и доставим в деревню Жиличи (Кировский район, Могилёвская область), где и располагается невероятной красоты усадьба Булгаков. Время в пути из Минска до усадьбы — около 3 часов. Усадьба Булгаков в Жиличах — это один из самых грандиозных дворцов Беларуси XIX века, окружённый живописным парком. Она известна не только своей архитектурной утончённостью, но и глубокими культурно-историческими корнями. После реставрации дворец стал полноценным культурным центром, где можно ощутить дух ушедшей эпохи. На территории усадьбы у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно исследовать дворец, воспользоваться экскурсионными услугами местного экскурсовода или просто насладиться прогулкой по парку. После посещения — трансфер обратно в Минск. Важная информация: Организационные детали:
- Трансфер не включает экскурсионное сопровождение в пути и на месте.
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Экскурсионное обслуживание предоставляется местными гидами.
- Доплата за трансфер осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание в пути и на месте
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас у вашего дома/отеля в городе Минске
Завершение: Мы привезем вас обратно по вашему адресу в городе Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
