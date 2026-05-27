Мы с комфортом доставим вас в Витебск, чтобы вы в своём темпе познакомились с культурной столица Беларуси.
Вас ждут причудливые улочки, что вдохновляли Марка Шагала, католические костёлы, православные храмы, старый еврейский квартал и здания губернской эпохи.
Вас ждут причудливые улочки, что вдохновляли Марка Шагала, католические костёлы, православные храмы, старый еврейский квартал и здания губернской эпохи.
Описание трансфер
- Путешествие начнётся от удобной вам точки в Минске. Путь до Витебска займёт ~3,5 ч.
- По прибытии вы самостоятельно отправитесь исследовать достопримечательности, а мы позаботимся о комфортном перемещении между локациями. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и где пообедать, и поможем купить билеты в музеи.
- Подождём, пока вы насладитесь путешествием, а затем отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Едем на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно поехать на Mercedes-Benz V-класса.
- Во всех авто есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер — по запросу.
- Трансфер можно организовать для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Трансфер из Минска в Витебск и обратно»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в колоритный Гродно (и обратно)
Погулять по Гродно в собственном темпе и не думать о дороге
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
от 30 000 ₽ за экскурсию