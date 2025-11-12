Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно

На территории парка животных работают две локации. Локация «Сказочный мир» —это парк животных под открытым небом. В водоёмах плавают пёстрые утки и лебеди, а вдоль берегов гуляют белые аисты как символ Беларуси. Локация «Лесные тайны» — это лесной парк с панорамными вольерами.
Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка.
Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка.
Описание трансфер
Парк животных «Диприз» На территории парка животных работают две локации:
«Сказочный мир» — парк животных под открытым небом. Здесь находятся открытые вольеры и специальные пространства с животными и клетками для птиц. В водоёмах плавают пёстрые утки и лебеди, а вдоль берегов гуляют белые аисты — символ Беларуси.
«Лесные тайны» — лесной парк с панорамными вольерами. Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка. Зарядитесь положительной энергией от общения с животными. Важная информация:.
«Лесные тайны» — лесной парк с панорамными вольерами. Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка. Зарядитесь положительной энергией от общения с животными. Важная информация:.
• «Лесные тайны» — лесной парк с панорамными вольерами. Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка. Зарядитесь положительной энергией от общения с животными. Важная информация:
- В летний период парк открыт с 9:00 до 21:00. В межсезонье режим работы может меняться, парк также могут закрывать в периоды межсезонья. Во избежание неприятных сюрпризов перед посещением обязательно ознакомьтесь с актуальной информацией. Парк периодически закрывается на реконструкцию.
- Дорога от Минска до парка занимает около 2 часов.
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- В летний период парк открыт с 9:00 до 21:00. В межсезонье режим работы может меняться, парк также могут закрывать в периоды межсезонья. Во избежание неприятных сюрпризов перед посещением обязательно ознакомьтесь с актуальной информацией. Парк периодически закрывается на реконструкцию
- Дорога от Минска до парка занимает около 2 часов
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
- По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Оплата оставшейся суммы - в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
7000 ₽
9999 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
7949 ₽
11 355 ₽ за всё до 4 чел.