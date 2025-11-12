Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно

Парк животных «Диприз» На территории парка животных работают две локации:

«Сказочный мир» — парк животных под открытым небом. Здесь находятся открытые вольеры и специальные пространства с животными и клетками для птиц. В водоёмах плавают пёстрые утки и лебеди, а вдоль берегов гуляют белые аисты — символ Беларуси.

«Лесные тайны» — лесной парк с панорамными вольерами. Вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов и барашков, которые контактируют с гостями парка. Зарядитесь положительной энергией от общения с животными. Важная информация:.

