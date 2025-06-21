Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
Посетить зоопарк, пройти по партизанским тропам и по желанию покататься на лошадях
Начало: У ваших апартаментов
Завтра в 09:30
22 июн в 09:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно
В гости к зубрам, страусам и ланям - без забот о транспорте
23 июн в 08:00
26 июн в 08:00
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
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