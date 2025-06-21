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Зоопарки и питомники Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Зоопарк» в Минске, цены от 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
На машине
Конные прогулки
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
Посетить зоопарк, пройти по партизанским тропам и по желанию покататься на лошадях
Начало: У ваших апартаментов
Завтра в 09:30
22 июн в 09:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно
В гости к зубрам, страусам и ланям - без забот о транспорте
23 июн в 08:00
26 июн в 08:00
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Зоопарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
  2. Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
  3. Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
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