читать дальше проходит на комфортабельном автомобиле Citroen C4 Aircross, а для многодетных семей предусмотрены льготы.



Путешественники могут свободно исследовать две зоны парка: "Казачны мiр" и "Лясныя таямнiцы", где обитают разнообразные животные.



После насыщенного дня водитель доставит вас обратно в Минск, делая это путешествие максимально комфортным и запоминающимся

Трансфер в зооландшафтный парк "Диприз" предлагает удобную поездку из Минска.Это уникальное место, где на 400 гектарах можно наблюдать за дикими животными, кормить их и даже общаться с некоторыми из них.Поездка