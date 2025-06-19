Мои заказы

Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»

Комфортная поездка в зооландшафтный парк «Диприз» - идеальный способ провести день на природе и познакомиться с животными вблизи
Трансфер в зооландшафтный парк "Диприз" предлагает удобную поездку из Минска.

Это уникальное место, где на 400 гектарах можно наблюдать за дикими животными, кормить их и даже общаться с некоторыми из них.

Поездка
проходит на комфортабельном автомобиле Citroen C4 Aircross, а для многодетных семей предусмотрены льготы.

Путешественники могут свободно исследовать две зоны парка: "Казачны мiр" и "Лясныя таямнiцы", где обитают разнообразные животные.

После насыщенного дня водитель доставит вас обратно в Минск, делая это путешествие максимально комфортным и запоминающимся

4
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🌿 Уникальная природа
  • 🦌 Наблюдение за животными
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Льготы для семей
  • 📅 Гибкий график
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»© Андрей
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»© Андрей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Казачны мiр
  • Лясныя таямнiцы

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Я заберу вас от места вашего проживания в Минске и отвезу в зооландшафтный парк. Время в пути — около 2 часов
  • У вас будет свободное время, чтобы посетить одну или обе зоны зоопарка
  • В первой части «Казачны мiр» вам встретятся лемуры, кенгуру, страусы, альпаки, журавли, павлины
  • А в пешеходной зоне «Лясныя таямнiцы» вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов, барашков и многих других животных
  • Я дождусь вас — и когда вы нагуляетесь по комплексу, отвезу обратно в Минск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Citroen C4 Aircross, по запросу предоставлю детские кресла
  • Есть льготы для многодетных семей (возьмите с собой подтверждающие документы)

Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе

Одна локация

  • Будни
    — Взрослый — 20 BYN
    — Детский 3–13 лет — 15 BYN
  • Выходные
    — Взрослый — 30 BYN
    — Детский 3–13 лет — 20 BYN

Две локации

  • Будни
    — Взрослый — 30 BYN
    — Детский 3–13 лет — 20 BYN
  • Выходные
    — Взрослый — 45 BYN
    — Детский 3–13 лет — 30 BYN

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Минске
Интересно рассказываю об истории Беларуси, городах и замках. Позитивно общаюсь с новыми людьми.
Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Анастасия
19 июн 2025
Удобная услуга трансфера. Водитель приехал во время, доехали комфортно.
Парк прекрасен.

Входит в следующие категории Минска

