Трансфер в зооландшафтный парк "Диприз" предлагает удобную поездку из Минска.
Это уникальное место, где на 400 гектарах можно наблюдать за дикими животными, кормить их и даже общаться с некоторыми из них.
Поездка
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Уникальная природа
- 🦌 Наблюдение за животными
- 👨👩👧👦 Льготы для семей
- 📅 Гибкий график
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Казачны мiр
- Лясныя таямнiцы
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Я заберу вас от места вашего проживания в Минске и отвезу в зооландшафтный парк. Время в пути — около 2 часов
- У вас будет свободное время, чтобы посетить одну или обе зоны зоопарка
- В первой части «Казачны мiр» вам встретятся лемуры, кенгуру, страусы, альпаки, журавли, павлины
- А в пешеходной зоне «Лясныя таямнiцы» вы встретите свободно гуляющих ланей, оленей, страусов, барашков и многих других животных
- Я дождусь вас — и когда вы нагуляетесь по комплексу, отвезу обратно в Минск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Citroen C4 Aircross, по запросу предоставлю детские кресла
- Есть льготы для многодетных семей (возьмите с собой подтверждающие документы)
Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе
Одна локация
- Будни
— Взрослый — 20 BYN
— Детский 3–13 лет — 15 BYN
- Выходные
— Взрослый — 30 BYN
— Детский 3–13 лет — 20 BYN
Две локации
- Будни
— Взрослый — 30 BYN
— Детский 3–13 лет — 20 BYN
- Выходные
— Взрослый — 45 BYN
— Детский 3–13 лет — 30 BYN
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Минске
Интересно рассказываю об истории Беларуси, городах и замках. Позитивно общаюсь с новыми людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
19 июн 2025
Удобная услуга трансфера. Водитель приехал во время, доехали комфортно.
Парк прекрасен.
Входит в следующие категории Минска
