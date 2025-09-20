Собираетесь в Гродно и желаете уделить ему день без спешки? Мы отвезём вас туда, по пути поделимся полезной информацией о туристических объектах, а по приезде оставим наедине с гродненскими пейзажами.
Места, которые стоит посетить в Гродно:
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — красивый барочный собор, один из символов города.
- Замок Гродно — историческая крепость 16 века с музеями и видами.
- Старый город — уютные улочки, старинные здания, кафе и магазины.
- Коложская церковь — одна из старейших церквей города с богатой историей.
- Музей истории и древностей Гродно — интересное место для знакомства с историей региона.
- Парк Жилибера — живописный парк для прогулок и отдыха.
- Площадь Ленина — центральная площадь города с памятниками и архитектурой советского периода.
- Мосты через Неман — красивые виды на реку и границу с Литвой.
- Дом-музей Адама Мицкевича — известный поэт жил в Гродно.
- Костёл Святого Франциска Ксаверия — ещё одна архитектурная жемчужина города.
Организационные детали
- Дорога в обе стороны займёт порядка 5,5 часов. На осмотр достопримечательностей у вас будет 6–6,5 часов.
- В стоимость включён трансфер на легковом авто. За минивэн 1–7 мест доплата 7 000 ₽, за микроавтобус 1–15 мест — 14 000 ₽.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Старый замок — 9 бел. руб., в Новый замок — 7 бел. руб.
- По запросу предоставим детское кресло.
- Вашим водителем буду я или коллега из нашей команды.
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Минске
Меня зовут Роман, и я — специалист по пассажирским перевозкам по Беларуси. Вместе с моей командой мы предлагаем комфортные, безопасные и увлекательные путешествия по самым красивым и интересным достопримечательностям нашей
Е
Елизавета
20 сен 2025
Заказывали трансфер в Гродно с заездом в Лиду у данного водителя. Все прошло замечательно. Машина чистенькая и аккуратная, приятным бонусом было наличие водички в салоне автомобиля. Роман отличный водитель и
Г
Галина
19 сен 2025
Всё четко, пунктуально, машина чистая, в отличном состоянии.
Артём аккуратный водитель, приятный собеседник, рассказал много интересного по дороге, забронировал столик в кафе в Гродно, нашёл отличного местного гида.
Гродно прекрасный город, одного дня мало чтобы насладиться всеми достопримечательностями
Юрий
22 авг 2025
Все супер. Водитель аккуратный и очень корректный. Вообщем рекомендую.
