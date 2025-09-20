Мои заказы

Трансфер «Минск ⇄ Гродно» с заездом в Лидский замок

С комфортом доставим вас до королевского города и подождём, пока вы самостоятельно его исследуете
Собираетесь в Гродно и желаете уделить ему день без спешки? Мы отвезём вас туда, по пути поделимся полезной информацией о туристических объектах, а по приезде оставим наедине с гродненскими пейзажами.

будет нужна помощь в изучении города, мы забронируем для вас экскурсию с квалифицированным гидом.

Вы погуляете по Гродно, зайдёте в замок и другие знаковые локации, а мы подождём вас и доставим обратно.

3 отзыва
Трансфер «Минск ⇄ Гродно» с заездом в Лидский замок© Роман
Трансфер «Минск ⇄ Гродно» с заездом в Лидский замок© Роман
Трансфер «Минск ⇄ Гродно» с заездом в Лидский замок© Роман

Описание трансфер

Места, которые стоит посетить в Гродно:

  • Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — красивый барочный собор, один из символов города.
  • Замок Гродно — историческая крепость 16 века с музеями и видами.
  • Старый город — уютные улочки, старинные здания, кафе и магазины.
  • Коложская церковь — одна из старейших церквей города с богатой историей.
  • Музей истории и древностей Гродно — интересное место для знакомства с историей региона.
  • Парк Жилибера — живописный парк для прогулок и отдыха.
  • Площадь Ленина — центральная площадь города с памятниками и архитектурой советского периода.
  • Мосты через Неман — красивые виды на реку и границу с Литвой.
  • Дом-музей Адама Мицкевича — известный поэт жил в Гродно.
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия — ещё одна архитектурная жемчужина города.

Организационные детали

  • Дорога в обе стороны займёт порядка 5,5 часов. На осмотр достопримечательностей у вас будет 6–6,5 часов.
  • В стоимость включён трансфер на легковом авто. За минивэн 1–7 мест доплата 7 000 ₽, за микроавтобус 1–15 мест — 14 000 ₽.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Старый замок — 9 бел. руб., в Новый замок — 7 бел. руб.
  • По запросу предоставим детское кресло.
  • Вашим водителем буду я или коллега из нашей команды.

Роман
Роман — ваша команда гидов в Минске
Меня зовут Роман, и я — специалист по пассажирским перевозкам по Беларуси. Вместе с моей командой мы предлагаем комфортные, безопасные и увлекательные путешествия по самым красивым и интересным достопримечательностям нашей
страны. У нас индивидуальный подход, современные автомобили и профессиональные водители. Мы организуем экскурсии, трансферы для индивидуальных туристов, чтобы вы могли полностью насладиться красотами Беларуси — от исторических городов до живописных природных уголков.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
20 сен 2025
Заказывали трансфер в Гродно с заездом в Лиду у данного водителя. Все прошло замечательно. Машина чистенькая и аккуратная, приятным бонусом было наличие водички в салоне автомобиля. Роман отличный водитель и
хороший человек.
В Гродно он помогал нам с построением планов и советовал крутые места, иногда ходил с нами и много интересного рассказывал. В Гродно Роман подсказал нам очень интересного гида. В общем, мы под впечатлением от поездки.
Обязательно вернусь. Спасибо, Роман!!

Галина
19 сен 2025
Всё четко, пунктуально, машина чистая, в отличном состоянии.
Артём аккуратный водитель, приятный собеседник, рассказал много интересного по дороге, забронировал столик в кафе в Гродно, нашёл отличного местного гида.
Гродно прекрасный город, одного дня мало чтобы насладиться всеми достопримечательностями
Юрий
Юрий
22 авг 2025
Все супер. Водитель аккуратный и очень корректный. Вообщем рекомендую.

Входит в следующие категории Минска

