Трансфер Минск - «Линия Сталина»: туда и обратно

С комфортом доехать до историко-культурного комплекса и исследовать его экспозиции
Предлагаем вам трансфер до «Линии Сталина» — одного из крупнейших фортификационных ансамблей Беларуси.

В музее представлена боевая техника — от образцов Великой Отечественной войны до современной, а также оборонительные сооружения: рвы, траншеи и все виды окопов. Вы осмотрите комплекс самостоятельно или с местным гидом, а после вернётесь обратно в Минск.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — это музей под открытым небом
  • Кроме военных экспозиций, на территории работает тир, где можно пострелять холостыми патронами из винтовок, карабинов, автоматов и пулемётов военного образца
  • Также здесь предлагают побывать внутри ДОТа и ДЗОТа и прокатиться на бронетехнике

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном. Автомобили оборудованы кондиционерами, в салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Дорога в одну сторону — около 40 мин.
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
  • По желанию можем изменить маршрут, забрать вас из аэропорта или организовать поездку для группы большего количества участников. Детали уточняйте в переписке
  • В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды

Отдельно оплачиваются входные билеты:

  • Взрослые — 25 бел. руб.
  • Школьники — 15 бел. руб.
  • Дети до 6 лет (включительно) — бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.
