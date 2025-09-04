Едем в музейный комплекс «Дукорскi маёнтак» — реконструированное шляхетское поместье недалеко от столицы.
Здесь история сочетается с развлечениями: от древней каплицы до ретро-автомобилей и перевёрнутого дома. Мы отвезём вас в это познавательное место, подождём, пока вы его исследуете, и доставим обратно.
Описание трансфер
Удобный трансфер из Минска и обратно
- Профессиональный водитель заберёт вас из любой точки города.
- В пути — около 40 мин. в одну сторону.
- Комфортабельные авто: Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry и др.
- Детское кресло/бустер по запросу.
Развлечения на территории комплекса
- Въездная брама, музей, каплица и усадебные мастерские: кузница, гончарная, свечная, соломоплетения.
- Зоосад с зубрами, яками, волком, благородными оленями и другими животными.
- Коллекция ретро-автомобилей, винокурня, мельница, дом на дереве.
- Перевёрнутый дом — главный «магнит» комплекса.
- Активный отдых: прокат лодок, катание на лошадях, спортивные развлечения.
- Есть возможность продегустировать старобелорусские напитки, а также приобрести сувениры.
Организационные детали
- Обзорные экскурсии по территории в 12:00 и 15:00 — бесплатны.
- Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослые — 25 BYN, дети 7–17 лет — 15 BYN, дети до 7 лет — бесплатно.
- Остаток стоимости можно оплатить в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ.
- С вами буду я или другой водитель нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
4 сен 2025
Константин, который был водителем в нашей поездке очень доброжелательный и позитивный человек. С удовольствием провели время в дороге. Перед поездкой полностью нас информировал и рассказал много интересного по истории своего края. Машина была подана в срок, и отвезла нас по запланированному адресу. Спасибо за чудесно проведенное время! Ольга с друзьями.
И
Ирина
17 авг 2025
Добрый день, посетили на трансфере музейный комплекс«Дукорскi маёнтак». Сопровождение было выше всяких похвал. Спасибо Кончтантину за предоставленный трансфер. Водитель очень внимателен и аккуратен, знает историю Белоруссии, рассказал про комплекс и
И
Ирина
13 авг 2025
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети были в восторге от перевернутого дома и мастерских. Гончарная мастерская и кузница покорили наши сердца
Н
Никитина
6 авг 2025
5 августа 2025 по совету водителя Константина, с которым накануне были в Несвиже и Мире, посетили усадьбу Дукорский Маёнтак. Место оказалось замечательное! Мы получили массу впечатлений: от прекрасной прогулки на
