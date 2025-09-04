Мои заказы

Трансфер: Минск ⇄ музейный комплекс «Дукорскi маёнтак»

Поездка к рыцарскому имению, зоосаду и знаменитому перевёрнутому дому
Едем в музейный комплекс «Дукорскi маёнтак» — реконструированное шляхетское поместье недалеко от столицы.

Здесь история сочетается с развлечениями: от древней каплицы до ретро-автомобилей и перевёрнутого дома. Мы отвезём вас в это познавательное место, подождём, пока вы его исследуете, и доставим обратно.
5
4 отзыва
Трансфер: Минск ⇄ музейный комплекс «Дукорскi маёнтак»© Константин
Трансфер: Минск ⇄ музейный комплекс «Дукорскi маёнтак»© Константин
Трансфер: Минск ⇄ музейный комплекс «Дукорскi маёнтак»© Константин

Описание трансфер

Удобный трансфер из Минска и обратно

  • Профессиональный водитель заберёт вас из любой точки города.
  • В пути — около 40 мин. в одну сторону.
  • Комфортабельные авто: Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry и др.
  • Детское кресло/бустер по запросу.

Развлечения на территории комплекса

  • Въездная брама, музей, каплица и усадебные мастерские: кузница, гончарная, свечная, соломоплетения.
  • Зоосад с зубрами, яками, волком, благородными оленями и другими животными.
  • Коллекция ретро-автомобилей, винокурня, мельница, дом на дереве.
  • Перевёрнутый дом — главный «магнит» комплекса.
  • Активный отдых: прокат лодок, катание на лошадях, спортивные развлечения.
  • Есть возможность продегустировать старобелорусские напитки, а также приобрести сувениры.

Организационные детали

  • Обзорные экскурсии по территории в 12:00 и 15:00 — бесплатны.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослые — 25 BYN, дети 7–17 лет — 15 BYN, дети до 7 лет — бесплатно.
  • Остаток стоимости можно оплатить в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ.
  • С вами буду я или другой водитель нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Минске
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Ольга
4 сен 2025
Константин, который был водителем в нашей поездке очень доброжелательный и позитивный человек. С удовольствием провели время в дороге. Перед поездкой полностью нас информировал и рассказал много интересного по истории своего края. Машина была подана в срок, и отвезла нас по запланированному адресу. Спасибо за чудесно проведенное время! Ольга с друзьями.
И
Ирина
17 авг 2025
Добрый день, посетили на трансфере музейный комплекс«Дукорскi маёнтак». Сопровождение было выше всяких похвал. Спасибо Кончтантину за предоставленный трансфер. Водитель очень внимателен и аккуратен, знает историю Белоруссии, рассказал про комплекс и
читать дальше

много других интересных фактов. В комплексе посетили экскурсию, осмотрели все достопримечательности, посетили зоодворик, перевернутый дом, все косплексы, кузница, свечи и многое другое. Очень информативно и познавательно. Много игровых и занимательных зон для детей и взрослых. Очень понравилось реконстууция поселения как жили люди ранее. Трансфер обратно также порадовал тем, что привезли нас сразу на жд вокзал как раз пкред нашим поездом. Мы не потеряли день, а побывали на интересеой экскурсии. Спасибо Константину за организацию. В следующий раз обязательно обратимся к нему и порекомендуем друзьям и знакомым.

И
Ирина
13 авг 2025
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети были в восторге от перевернутого дома и мастерских. Гончарная мастерская и кузница покорили наши сердца
читать дальше

😍
Конечно и зоосад впечатлил, кажется, что таких яков никогда и не видели.
Сама поездка была очень комфортная, приятная атмосфера, уверенное вождение, внимание водителя очень располагает.
А так же много интересного узнали в дороге про жизнь в БР.
С Константином уже не в первый раз путешествуем. В следующий раз обратимся только к нему!

Сегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети былиСегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети былиСегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети былиСегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети былиСегодня мы были на замечательной экскурсии по рекомендации и совершенно не пожалели! Прекрасная прогулка, дети были
Н
Никитина
6 авг 2025
5 августа 2025 по совету водителя Константина, с которым накануне были в Несвиже и Мире, посетили усадьбу Дукорский Маёнтак. Место оказалось замечательное! Мы получили массу впечатлений: от прекрасной прогулки на
читать дальше

природе, где можно познакомиться с домашними и дикими животными, до очень профессиональной экскурсии с погружением в историю этого места и этнографию белорусского народа. На наших глазах мастера создавали гончарные изделия, восковые свечи, изделия из соломы. Мы наблюдали за работой кузнеца. Погуляли по специально построенному средневековому поселению, в котором можно везде заходить и все смотреть. А уж для развивающего отдыха с детьми здесь просто море возможностей. В усадьбе есть конюшня, собран парк старых авто и многое другое. Словом, все интересно, познавательно и время летит очень быстро. Вся территория ухоженная, гулять здесь - одно удовольствие!
Отдельное спасибо Константину за профессионализм - он прекрасный водитель и во время поездок мы чувствовали себя в безопасности, он увлечен своим делом, много знает и интересно рассказывает об истории края, внимателен к гостям. Рекомендуем!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь»
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь»
К важнейшей достопримечательности Белоруссии - быстро и с комфортом
Начало: От вашего дома в черте МКАД
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске