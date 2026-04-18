Предлагаем трансфер на завод БелАЗ, который уже более 75 лет занимает ключевые позиции в машиностроении! Наш водитель доставит вас на завод, а после отвезёт обратно в Минск по указанному адресу.
На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.
На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.
Описание трансфер
Обратите внимание: мы предлагаем только трансфер, экскурсию на заводе БелАЗ необходимо бронировать самостоятельно.
Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино. У вас будет 1,5-2 часа, чтобы познакомиться с производством в составе экскурсионной группы. В программе:
- Обзорная экскурсия на электробусе
- Музей трудовой славы
- Смотровая площадка заводоуправления
- Выставочная площадка
- Сборочный цех
После экскурсии водитель отвезёт вас обратно по указанному адресу.
Организационные детали
- Важно: записаться на посещение БелАЗа необходимо самостоятельно по номеру телефона колл-центра, указанного на официальном сайте БелАЗ в разделе «Промышленный туризм». Экскурсия занимает 1,5-2 часа
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz V-Класс (под запрос) и легковом авто Volkswagen Passat или Toyota Camry. Время в пути — 1 час в одну сторону
- Все автомобили оборудованы кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода
- Дополнительные расходы: входные билеты — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка, а также по желанию катание на карьерном самосвале — 90 бел. руб. (взрослый + ребёнок)
- С вами поедет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2080 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Великолепно. Гордость за Белоруссию! Приехали в первые в Минск, за 2 месяца заказали экскурсию на БЕЛаз. Восторг!!!!
Не пожалеете. Однозначно рекомендую.
Не пожалеете. Однозначно рекомендую.
Дмитрий
Ответ организатора:
Вера, благодарю за отзыв!) Рады, что вам всё понравилось!
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это восторг! всем рекомендую! и однозначно это не последняя поездка с чудным Дмитрием, который еще и рассказал по пути много интересного!
Дмитрий
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за добрые слова!)
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Е
Заказывали трансферт через приложение. Автомобиль был подан вовремя, чистый, аккуратный водитель. Довез нас до Белаза, проводил до проходной, по дороге отвечал с радостью на все вопросы)
Единственное, не нашла в машине воды бутилированной. Возможно, если бы спросили у водителя, то он бы её предоставил. Рекомендую!
Единственное, не нашла в машине воды бутилированной. Возможно, если бы спросили у водителя, то он бы её предоставил. Рекомендую!
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А
Спасибо большое организатору Дмитрию и водителю Вячеславу! Дмитрий забронировал билеты и организовал поездку самым лучшим образом! Вячеслав по дороге провел ознакомительную экскурсию, показал еще несколько интересных мест! Дмитрий и Вячеслав очень отзывчивые, приветливые. Машина чистая, современная, даже вода была для нас всех приготовлена! Спасибо большое! Рекомендую 10000%👍.
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