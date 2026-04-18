Предлагаем трансфер на завод БелАЗ, который уже более 75 лет занимает ключевые позиции в машиностроении! Наш водитель доставит вас на завод, а после отвезёт обратно в Минск по указанному адресу. На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Описание трансфер

Обратите внимание: мы предлагаем только трансфер, экскурсию на заводе БелАЗ необходимо бронировать самостоятельно.

Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино. У вас будет 1,5-2 часа, чтобы познакомиться с производством в составе экскурсионной группы. В программе:

Обзорная экскурсия на электробусе

Музей трудовой славы

Смотровая площадка заводоуправления

Выставочная площадка

Сборочный цех

После экскурсии водитель отвезёт вас обратно по указанному адресу.

Организационные детали