Групповая
В трендеЭкскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
5 ноя в 17:00
8 ноя в 13:30
3300 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:00
7949 ₽
11 355 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Путешествие в Жодино из Минска для знакомства с производством знаменитых БелАЗов. Увидьте, как создаются гигантские самосвалы, и посетите музей завода
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
4 ноя в 15:45
8 ноя в 13:45
3795 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «МАЗ»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Минску в ноябре 2025
Сейчас в Минске в категории "МАЗ" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 7949 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 660 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «МАЗ», 660 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь