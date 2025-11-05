Мои заказы

МАЗ – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «МАЗ» в Минске, цены от 3300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
462 отзыва
Групповая
В тренде
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
5 ноя в 17:00
8 ноя в 13:30
3300 ₽ за человека
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
На машине
4.5 часа
-
30%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:00
7949 ₽11 355 ₽ за всё до 4 чел.
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
195 отзывов
Групповая
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Путешествие в Жодино из Минска для знакомства с производством знаменитых БелАЗов. Увидьте, как создаются гигантские самосвалы, и посетите музей завода
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
4 ноя в 15:45
8 ноя в 13:45
3795 ₽ за человека

