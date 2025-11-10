Путешествие начинается с удобства.
Наш профессиональный водитель встретит вас в аэропорту Минска и с комфортом доставит по нужному адресу. Вам останется только наслаждаться поездкой — и никаких забот!
Время начала: 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00
Описание трансфер
- Встреча в аэропорту (или по вашему адресу).
- Помощь с багажом — вам не нужно беспокоиться о тяжёлых сумках.
- Чистый и комфортабельный автомобиль, чтобы вы расслабились после перелёта.
- Интересный рассказ о городе: по пути водитель поделится полезной информацией.
При оформлении заявки, пожалуйста, укажите:
- Номер рейса — для точного времени встречи.
- Количество пассажиров.
- Конечный адрес — для удобного маршрута.
- Нужна ли встреча с именной табличкой.
Организационные детали
- Стоимость указана за поездку на автомобиле эконом-класса.
- Детские кресла и ожидание в аэропорту (до 1 часа) включены в цену.
- По запросу можем организовать трансфер в другие города, а также предоставить авто комфорт-класса, бизнес-класса, минивэн или микроавтобус. Детали уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или более одного чемодана на человека, дайте нам знать заранее — возможна доплата.
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или в любой точке Минска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Минске
Мы профессиональная компания по организации комфортных и безопасных трансферов в Минске и по всей Беларуси. Наши вежливые русскоговорящие водители встретят вас в аэропорту, помогут с багажом и доставят по нужному адресу без стресса и суеты. Мы предлагаем автомобили разного класса, фиксированные цены без скрытых доплат и индивидуальный подход к каждому клиенту. Ваш комфорт — наш приоритет!Задать вопрос
Входит в следующие категории Минска
