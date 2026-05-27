Мои заказы

В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)

Путешествие с легендами, мифами и княжеской роскошью
Отправляемся в Мир и Несвиж — к известным замкам Беларуси, где оживают легенды, истории рода Радзивиллов и атмосфера княжеской эпохи. Вы увидите исторические интерьеры, оборонительные башни и живописные парки. Узнаете, почему оба замка входят в список ЮНЕСКО и какие тайны хранят их стены. И перенесётесь во времена пышных балов, средневековых интриг и рыцарских подвигов.
В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)
В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)
В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)

Описание экскурсии

Дорога из Минска в Несвиж — 1,5 ч

Несвижский замок — 3 ч

  • Вы увидите величественный замок с элементами ренессанса и барокко — бывшую резиденцию рода Радзивиллов
  • Рассмотрите картины и антиквариат, которые отражают культурное наследие и богатство знатного семейства
  • Побываете в костёле Святого Михаила и княжеской усыпальнице
  • Прогуляетесь по живописному парку вокруг замка

Дорога из Несвижа в Мир — 30 мин

Мирский замок — 2 ч

  • Вы окажетесь в роскошном замке, архитектура которого сочетает готику, ренессанс и барокко
  • Осмотрите крепостные стены, башни, внутренний двор и оборонительные сооружения
  • Пройдёте по залам с историческими интерьерами и экспозициями, которые посвящены владельцам замка
  • Услышите легенды о тайных ходах и призраках
  • Увидите церковь-усыпальницу Святополк-Мирских и старинный парк

Дорога обратно в Минск — 1 ч

В путешествии вы узнаете:

  • какую роль эти замки сыграли в истории Беларуси
  • в чём особенность их архитектуры
  • почему династия Радзивиллов считался одной из самых влиятельных в Восточной Европе
  • каким был быт князей, их семей и придворных несколько столетий назад

Организационные детали

  • Едем на Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Vito, есть детские кресла
  • В замках можно взять аудиогид или пройтись с местными гидами. Вне стен замков рассказывать истории будет один из гидов нашей команды
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 19. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

Несвижский замок:

  • билеты — 17 бел. руб. за взрослого, 8,5 бел. руб. за ребёнка
  • экскурсия с замковым гидом (по желанию) — 24 бел. руб. за чел.
  • аудиогид (по желанию) — 4 бел. руб. за чел.

Мирский замок:

  • билеты — 18 бел. руб. за взрослого, 9 бел. руб. за ребёнка
  • экскурсия с замковым гидом (по желанию) — 24 бел. руб. за чел.
  • аудиогид (по желанию) — 6 бел. руб. за чел.

Обед:

По желанию сделаем паузу в кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 103 туристов
С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю с профессиональными и опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки.
читать дальшеуменьшить

Наш автопарк состоит из современных и надёжных транспортных средств, что позволяет нам удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Предлагаем широкий спектр экскурсионных программ, разработанных с учетом ваших интересов и предпочтений. От посещения древних замков и крепостей до знакомства с уникальной природой Беларуси — мы поможем вам создать незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)»

Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
На машине
9 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
На машине
8 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Начало: Площадь Свободы 2а
Завтра в 08:00
29 мая в 00:30
28 299 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
Увидеть резиденцию рода Радзивиллов и уникальное оборонительное сооружение Средневековья за 1 день
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
Прочитать прошлое Беларуси по архитектуре замков и проникнуть в древние тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 29 500 ₽ за экскурсию