Отправляемся в Мир и Несвиж — к известным замкам Беларуси, где оживают легенды, истории рода Радзивиллов и атмосфера княжеской эпохи. Вы увидите исторические интерьеры, оборонительные башни и живописные парки. Узнаете, почему оба замка входят в список ЮНЕСКО и какие тайны хранят их стены. И перенесётесь во времена пышных балов, средневековых интриг и рыцарских подвигов.
Описание экскурсии
Дорога из Минска в Несвиж — 1,5 ч
Несвижский замок — 3 ч
- Вы увидите величественный замок с элементами ренессанса и барокко — бывшую резиденцию рода Радзивиллов
- Рассмотрите картины и антиквариат, которые отражают культурное наследие и богатство знатного семейства
- Побываете в костёле Святого Михаила и княжеской усыпальнице
- Прогуляетесь по живописному парку вокруг замка
Дорога из Несвижа в Мир — 30 мин
Мирский замок — 2 ч
- Вы окажетесь в роскошном замке, архитектура которого сочетает готику, ренессанс и барокко
- Осмотрите крепостные стены, башни, внутренний двор и оборонительные сооружения
- Пройдёте по залам с историческими интерьерами и экспозициями, которые посвящены владельцам замка
- Услышите легенды о тайных ходах и призраках
- Увидите церковь-усыпальницу Святополк-Мирских и старинный парк
Дорога обратно в Минск — 1 ч
В путешествии вы узнаете:
- какую роль эти замки сыграли в истории Беларуси
- в чём особенность их архитектуры
- почему династия Радзивиллов считался одной из самых влиятельных в Восточной Европе
- каким был быт князей, их семей и придворных несколько столетий назад
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Vito, есть детские кресла
- В замках можно взять аудиогид или пройтись с местными гидами. Вне стен замков рассказывать истории будет один из гидов нашей команды
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 19. Детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
Несвижский замок:
- билеты — 17 бел. руб. за взрослого, 8,5 бел. руб. за ребёнка
- экскурсия с замковым гидом (по желанию) — 24 бел. руб. за чел.
- аудиогид (по желанию) — 4 бел. руб. за чел.
Мирский замок:
- билеты — 18 бел. руб. за взрослого, 9 бел. руб. за ребёнка
- экскурсия с замковым гидом (по желанию) — 24 бел. руб. за чел.
- аудиогид (по желанию) — 6 бел. руб. за чел.
Обед:
По желанию сделаем паузу в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 103 туристов
С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю с профессиональными и опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Начало: Площадь Свободы 2а
Завтра в 08:00
29 мая в 00:30
28 299 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
Увидеть резиденцию рода Радзивиллов и уникальное оборонительное сооружение Средневековья за 1 день
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
Прочитать прошлое Беларуси по архитектуре замков и проникнуть в древние тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 500 ₽ за всё до 7 чел.
от 29 500 ₽ за экскурсию