Отправьтесь в увлекательное путешествие из Минска в замки Мира и Несвижа, насладитесь великолепием этих замков, внесенных в список ЮНЕСКО, и узнайте об их богатой истории и архитектуре.
Описание трансферТрансфер в замки ЮНЕСКО: Мирский и Несвижский На комфортабельном автомобиле мы отправимся к замкам, внесенным в список ЮНЕСКО — Мирскому и Несвижскому. В замках Мир и Несвиж вы познакомитесь с богатой историей и архитектурой этих дворцово-парковых комплексов, а также с жизнью Радзивиллов. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Mercedes-Benz E-class, Volkswagen Passat или аналогичных автомобилях.
- В салоне есть питьевая вода.
- За доплату можем организовать трансфер для большего количества человек: до 7-8.
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Несвижский замок
- Мирский замок
Что включено
- Транспорт туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Mercedes-Benz E-class, Volkswagen Passat или аналогичных автомобилях
- В салоне есть питьевая вода
- За доплату можем организовать трансфер для большего количества человек: до 7-8
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Входные билеты оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Начало: Площадь Свободы 2а
Завтра в 00:00
30 ноя в 00:00
28 299 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Начало: У Ваших апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 500 ₽ за всё до 5 чел.