Из Минска вы попадете в агрогородок Рубежевичи, славящийся своим католическим храмом Святого Иосифа.
После вас отвезут в парк-музей интерактивной истории Сула на арт-экскурсию «10 000 лет белорусской истории».
Здесь вы сможете поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях, а также узнать многое из истории Беларуси. В конце экскурсии у вас будет свободное время на прогулку по парку.
После вас отвезут в парк-музей интерактивной истории Сула на арт-экскурсию «10 000 лет белорусской истории».
Здесь вы сможете поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях, а также узнать многое из истории Беларуси. В конце экскурсии у вас будет свободное время на прогулку по парку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Что вас ожидает:
- Рубежевиский храм Святого Иосифа
- Сула
Описание экскурсии
Сбор группы. Переезд Минск - Рубежевичи (60 км). Рубежевичи - местечко, известное с XIII — XIV вв. В период ВКЛ в XVI в. недалеко от этого места проходила граница княжества - от Бреста через Минск, Новогрудок до Двины и Псковских владений. Отсюда и название - «рубеж». Позже рядом с Рубежевичами пролегла другая граница - Польско-Советская, которая сохранялась до 1939 г. Главной же достопримечательностью является костёл Святого Иосифа, построенный в 1906-1910 гг. в уникальном для Беларуси псевдоготическом стиле. Переезд в Сулу (10 км). В Суле Вас ждёт увлекательная арт - экскрусия «10 000 лет белорусской истории». Начинается действо с торжественной встречи гостей в воротах Великого княжества. А затем Вы погрузитесь в историю Беларуси: Вы посетите площадки славянских верований, узнаете тайны и послания мегалитических сооружений, познакомитесь с верованиями и культами, обрядами и традициями наших предков-язычников, примете участие в древнеславянском обряде очищения огнем. В оружейной кузнице самый ловкий и умелый сможет выковать амулет на счастье, расколоть камень, который в последствии будет использован при строительстве замка. Далее Вы проследуете в зал шляхетской славы «Королевской ассамблее», где Вас ждут сабельный бой, демонстрация шляхецких забав и традиций. Под живое исполнение музыкальных произведений на волынке-дуде и фисгармонии XVIII века будут проводиться мастер-классы по старосветским шляхетским танцам. На броварне Вы продегустируете фирменный напиток собственного производства - «Старку». Напоследок Вы посетите усадебный дом-музей Ленских, где познакомитесь с историей и бытом дворянства XVIII - XIX веков, а также уникальную часовню-ротонду - семейную усыпальницу рода Ленских. По окончании программы возможно свободное время для самостоятельных прогулок по маёнтку. Возвращение в Минск (65 км).
в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|150 Br
|Детский (до 18 лет)
|140 Br
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рубежевиский храм Святого Иосифа
- Сула
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь 5, внутри здания ЖД вокзала
Завершение: Привокзальная площадь 5
Когда и сколько длится?
Когда: в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно сообщить организатору полное ФИО Заказчика, если Вы не указали эту информацию при оформлении заказа
- Оплата остатка суммы по заказу производится онлайн организатору по ссылке. Организатор обязательно свяжется с Вами дополнительно в ВотсАп или посредством электронной почты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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