Из Минска вы попадете в агрогородок Рубежевичи, славящийся своим католическим храмом Святого Иосифа. После вас отвезут в парк-музей интерактивной истории Сула на арт-экскурсию «10 000 лет белорусской истории». Здесь вы сможете поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях, а также узнать многое из истории Беларуси. В конце экскурсии у вас будет свободное время на прогулку по парку.

Описание экскурсии

Сбор группы. Переезд Минск - Рубежевичи (60 км). Рубежевичи - местечко, известное с XIII — XIV вв. В период ВКЛ в XVI в. недалеко от этого места проходила граница княжества - от Бреста через Минск, Новогрудок до Двины и Псковских владений. Отсюда и название - «рубеж». Позже рядом с Рубежевичами пролегла другая граница - Польско-Советская, которая сохранялась до 1939 г. Главной же достопримечательностью является костёл Святого Иосифа, построенный в 1906-1910 гг. в уникальном для Беларуси псевдоготическом стиле. Переезд в Сулу (10 км). В Суле Вас ждёт увлекательная арт - экскрусия «10 000 лет белорусской истории». Начинается действо с торжественной встречи гостей в воротах Великого княжества. А затем Вы погрузитесь в историю Беларуси: Вы посетите площадки славянских верований, узнаете тайны и послания мегалитических сооружений, познакомитесь с верованиями и культами, обрядами и традициями наших предков-язычников, примете участие в древнеславянском обряде очищения огнем. В оружейной кузнице самый ловкий и умелый сможет выковать амулет на счастье, расколоть камень, который в последствии будет использован при строительстве замка. Далее Вы проследуете в зал шляхетской славы «Королевской ассамблее», где Вас ждут сабельный бой, демонстрация шляхецких забав и традиций. Под живое исполнение музыкальных произведений на волынке-дуде и фисгармонии XVIII века будут проводиться мастер-классы по старосветским шляхетским танцам. На броварне Вы продегустируете фирменный напиток собственного производства - «Старку». Напоследок Вы посетите усадебный дом-музей Ленских, где познакомитесь с историей и бытом дворянства XVIII - XIX веков, а также уникальную часовню-ротонду - семейную усыпальницу рода Ленских. По окончании программы возможно свободное время для самостоятельных прогулок по маёнтку. Возвращение в Минск (65 км).