Лучшее время для прогулки по Минску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить комфорт.

Экскурсия по Минску - это уникальная возможность увидеть город глазами знатока. Участники узнают о месте основания города, средневековой истории и событиях Великой Отечественной войны. Прогулка включает посещение собора Святых Петра и Павла, Соборной площади и красного костёла. Архитектура конца 19 - начала 20 веков и примеры сталинского ампира также станут частью маршрута. Экскурсия подходит для взрослых и детей, интересующихся историей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Собирая жемчужины

Эта экскурсия о зданиях и людях, о социальных и природных явлениях, о фактах и легендах. Обо всем том, что сделало город, возникший как приграничная крепость Полоцкого княжества, столицей государства, крупным промышленным и культурным центром.

Мы посмотрим на место основания Минска. Вас ожидают рассказы о Магдебургском праве и монастырях всех святых. Я расскажу о том, какой король восстановил Минск, и как столица Беларуси связана со столицей Перу. А ещё о четырёхязычии, эхе Великой Отечественной войны и крупном кладе, который случайно обнаружили в городе пару десятилетий назад.

Маршрут по вашим интересам

Я много что могу показать в любимом городе! Есть несколько ключевых точек, на которые стоит взглянуть:

Место основания Минска

Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла

Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками

Архитектура конца 19 — начала 20 веков

Визитная карточка Минска — красный костёл

Примеры зданий в стиле сталинского ампира

Мы совершим круговую прогулку и вернемся к месту начала.

Организационные детали