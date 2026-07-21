Экскурсия по Минску - это уникальная возможность увидеть город глазами знатока.
Участники узнают о месте основания города, средневековой истории и событиях Великой Отечественной войны. Прогулка включает посещение собора Святых Петра и Павла, Соборной площади и красного костёла. Архитектура конца 19 - начала 20 веков и примеры сталинского ампира также станут частью маршрута. Экскурсия подходит для взрослых и детей, интересующихся историей
Участники узнают о месте основания города, средневековой истории и событиях Великой Отечественной войны. Прогулка включает посещение собора Святых Петра и Павла, Соборной площади и красного костёла. Архитектура конца 19 - начала 20 веков и примеры сталинского ампира также станут частью маршрута. Экскурсия подходит для взрослых и детей, интересующихся историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические факты
- 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
- 👨🏫 Экскурсия с местным знатоком
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
- 👪 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Минску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Место основания Минска
- Собор Святых Петра и Павла
- Соборная площадь
- Красный костёл
Описание экскурсии
Собирая жемчужины
Эта экскурсия о зданиях и людях, о социальных и природных явлениях, о фактах и легендах. Обо всем том, что сделало город, возникший как приграничная крепость Полоцкого княжества, столицей государства, крупным промышленным и культурным центром.
Мы посмотрим на место основания Минска. Вас ожидают рассказы о Магдебургском праве и монастырях всех святых. Я расскажу о том, какой король восстановил Минск, и как столица Беларуси связана со столицей Перу. А ещё о четырёхязычии, эхе Великой Отечественной войны и крупном кладе, который случайно обнаружили в городе пару десятилетий назад.
Маршрут по вашим интересам
Я много что могу показать в любимом городе! Есть несколько ключевых точек, на которые стоит взглянуть:
- Место основания Минска
- Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла
- Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками
- Архитектура конца 19 — начала 20 веков
- Визитная карточка Минска — красный костёл
- Примеры зданий в стиле сталинского ампира
Мы совершим круговую прогулку и вернемся к месту начала.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- В конце экскурсии я покажу вам несколько хороших мест для обеда, или ужина
- Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Достопримечательности Беларуси как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что заставляет сердце биться чаще от восторга и шире открывать глаза от удивления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 235 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия, с индивидуальным подходом! однозначно рекомендую.
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Отличная экскурсия. По мере того, как Александр показывал нам «рассыпавшиеся жемчужины» Минска, город с его историей и современностью становился понятнее и интереснее. Приятная манера общения, хороший юмор, дополнительный наглядный материал,
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Александр - прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек, с хорошим чувством юмора и индивидуальным подходом к туристам. Поставила 4, потому что сама экскурсия показалась мне немного сумбурной. Я так и не поняла логику выбора тех зданий, которые мы смотрели. В итоге то, что Александр рассказывал вне своей основной программы, мне было интереснее:)
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Н
Экскурсия с Александром это просто восторг! 2,5 часа пролетели незаметно. Очень интересно, познавательно. Рекомендую
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Отличная экскурсия, было интересно и познавательно, местами с юмором!
Было очень холодно, в Минске царили аномальные морозы, но мы даже не замерзли - перемещались часто, спускались в переходы, заходили в ТЦ и грелись в кофейне!
Очень понравилось, рекомендую!
Было очень холодно, в Минске царили аномальные морозы, но мы даже не замерзли - перемещались часто, спускались в переходы, заходили в ТЦ и грелись в кофейне!
Очень понравилось, рекомендую!
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Т
05 января компанией из 6 человек побывали на экскурсии Минск «перламутровый». 4 взрослых и 2 подростка. Александр прекрасный гид. Очень живая экскурсия, во время которой мы собирали жемчужины из достопримечательностей. Нам очень понравилось. Александр отвечал на все интересующие нас вопросы. 2,5 ч пролетели незаметно, несмотря на погоду. Однозначно рекомендую! Александр, спасибо!
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