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Описание
Что вас ожидает
Собирая жемчужины
Эта экскурсия о зданиях и людях, о социальных и природных явлениях, о фактах и легендах. Обо всем том, что сделало город, возникший как приграничная крепость Полоцкого княжества, столицей государства, крупным промышленным и культурным центром.
Мы посмотрим на место «битвы на Немиге» в 1067 году и место основания Минска. Первый минский храм и частичку Раннего Средневековья в центре города. Магдебургское право и монастыри всех святых. Я расскажу о графе Чапском и первом втором дыхании Минска. А еще о четырехязычии, эхе Великой Отечественной войны и крупном кладе, который случайно обнаружили в городе пару десятилетий назад.
Маршрут по вашим интересам
Я много что могу показать в любимом городе! Поэтому вначале спрошу о ваших интересах и подберу нужный маршрут. Есть несколько ключевых точек, на которые стоит взглянуть:
Место основания Минска
Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла
Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками
Пример сталинского ампира
Общественные здания конца 19 — начала 20 века
Мы совершим круговую прогулку и вернемся к месту начала.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 3 часа. По желанию, можем зайти в кафе и немного отдохнуть — я покажу вам несколько хороших мест.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Провёл 33 экскурсии для 64 туристов
Достопримечательности Беларуси?
Хм… знаете, это как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране.
Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что открывает глаза шире от удивления и заставляет сердце биться чаще от восторга.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
18 сен 2022
Была на экскурсии с Александром 17.09.22. Очень понравилось. Александр хороший рассказчик и знаток истории и историй из жизни города. Много исторических фактов дополненных интересными легендами. Обошли весь центр города. Время пролетело незаметно. Да и погода была изумительная.
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Владимир
17 сен 2022
Александр, используя не только общедоступный материал, с любовью рассказал о родном городе. Понравилось. Владимир.
А
Александра
15 сен 2022
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно! Александр очень много знает, но рассказывает не так, чтобы закипел мозг, хотя после 2х часов материал стал усваивается хуже, особенно с учётом "смены эпох" в процессе рассказа) Приятный голос, не тараторит, ритм спокойной прогулки по городу, с включением в повествование шуток и интересных нюансов из истории и не только. Маршрут несложный, как предложение, я бы добавила пару объектов вдоль тех мест, где проходили (например, Костёл св Симеона и Елены, который весьма впечатляет).
Елена
12 сен 2022
Прогулка нам очень понравилась. С удовольствием посмотрели город, послушали рассказ Александра.
Н
Наталия
15 авг 2022
Очень насыщенная и интересная эксурсия. Александр владеет информацией об истории города и исторических объектах на все 100. Слушать было не скучно, потому что серьëзные и значимые события в истории страны и города сменялись историями о необычных и смешных происшествиях. Спасибо, Александр.
Алена
14 авг 2022
Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка: насыщенно, плотно, интересно. Видно, как увлечен Александр историей, как его рассказ собирается по крупицам из разных источников. Однозначно рекомендую!
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Евгения
7 авг 2022
Прекрасно погуляли по центру Минска с Александром. Понравилось то, что послушали историю города от основания до наших дней…. сквозь века. Плюс, Александр рассказал про смешные названия населённых пунктов Беларуси. Очень повеселило. Экскурсия отлично подойдёт для знакомства с городом.