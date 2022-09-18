Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города

Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней

4.9
7 отзывов
Я люблю Минск, с детства интересуюсь его историей и объемно расскажу о нем, ориентируясь на ваши интересы.

Мы увидим место основания города, соберем по кусочкам его средневековую историю и почувствуем эхо Великой Отечественной войны.

Я покажу, как одна из скромных крепостей Полоцкого княжества росла и крепла — и превратилась в богатую постройками, событиями и людьми столицу государства.
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
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Описание

Что вас ожидает

Собирая жемчужины

Эта экскурсия о зданиях и людях, о социальных и природных явлениях, о фактах и легендах. Обо всем том, что сделало город, возникший как приграничная крепость Полоцкого княжества, столицей государства, крупным промышленным и культурным центром.

Мы посмотрим на место «битвы на Немиге» в 1067 году и место основания Минска. Первый минский храм и частичку Раннего Средневековья в центре города. Магдебургское право и монастыри всех святых. Я расскажу о графе Чапском и первом втором дыхании Минска. А еще о четырехязычии, эхе Великой Отечественной войны и крупном кладе, который случайно обнаружили в городе пару десятилетий назад.

Маршрут по вашим интересам

Я много что могу показать в любимом городе! Поэтому вначале спрошу о ваших интересах и подберу нужный маршрут. Есть несколько ключевых точек, на которые стоит взглянуть:

  • Место основания Минска
  • Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла
  • Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками
  • Пример сталинского ампира
  • Общественные здания конца 19 — начала 20 века

Мы совершим круговую прогулку и вернемся к месту начала.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 3 часа. По желанию, можем зайти в кафе и немного отдохнуть — я покажу вам несколько хороших мест.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
18 сен 2022
Была на экскурсии с Александром 17.09.22. Очень понравилось. Александр хороший рассказчик и знаток истории и историй из жизни города. Много исторических фактов дополненных интересными легендами. Обошли весь центр города. Время пролетело незаметно. Да и погода была изумительная.
В
17 сен 2022
Александр, используя не только общедоступный материал, с любовью рассказал о родном городе. Понравилось. Владимир.
А
15 сен 2022
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно! Александр очень много знает, но рассказывает не так, чтобы закипел мозг, хотя после 2х часов материал стал усваивается хуже, особенно с учётом "смены эпох" в процессе рассказа) Приятный голос, не тараторит, ритм спокойной прогулки по городу, с включением в повествование шуток и интересных нюансов из истории и не только. Маршрут несложный, как предложение, я бы добавила пару объектов вдоль тех мест, где проходили (например, Костёл св Симеона и Елены, который весьма впечатляет).
Елена
12 сен 2022
Прогулка нам очень понравилась. С удовольствием посмотрели город, послушали рассказ Александра.
Н
15 авг 2022
Очень насыщенная и интересная эксурсия. Александр владеет информацией об истории города и исторических объектах на все 100.
Слушать было не скучно, потому что серьëзные и значимые события в истории страны и города сменялись историями о необычных и смешных происшествиях.
Спасибо, Александр.
Алена
14 авг 2022
Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка: насыщенно, плотно, интересно. Видно, как увлечен Александр историей, как его рассказ собирается по крупицам из разных источников. Однозначно рекомендую!
Е
7 авг 2022
Прекрасно погуляли по центру Минска с Александром.
Понравилось то, что послушали историю города от основания до наших дней…. сквозь века.
Плюс, Александр рассказал про смешные названия населённых пунктов Беларуси. Очень повеселило.
Экскурсия отлично подойдёт для знакомства с городом.
Прекрасно погуляли по центру Минска с Александром.

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