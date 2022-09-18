Я люблю Минск, с детства интересуюсь его историей и объемно расскажу о нем, ориентируясь на ваши интересы. Мы увидим место основания города, соберем по кусочкам его средневековую историю и почувствуем эхо Великой Отечественной войны. Я покажу, как одна из скромных крепостей Полоцкого княжества росла и крепла — и превратилась в богатую постройками, событиями и людьми столицу государства.

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Описание

Что вас ожидает

Собирая жемчужины

Эта экскурсия о зданиях и людях, о социальных и природных явлениях, о фактах и легендах. Обо всем том, что сделало город, возникший как приграничная крепость Полоцкого княжества, столицей государства, крупным промышленным и культурным центром.

Мы посмотрим на место «битвы на Немиге» в 1067 году и место основания Минска. Первый минский храм и частичку Раннего Средневековья в центре города. Магдебургское право и монастыри всех святых. Я расскажу о графе Чапском и первом втором дыхании Минска. А еще о четырехязычии, эхе Великой Отечественной войны и крупном кладе, который случайно обнаружили в городе пару десятилетий назад.

Маршрут по вашим интересам

Я много что могу показать в любимом городе! Поэтому вначале спрошу о ваших интересах и подберу нужный маршрут. Есть несколько ключевых точек, на которые стоит взглянуть:

Место основания Минска

Самое древнее сохранившееся здание города — собор Святых Петра и Павла

Соборная площадь с историческими религиозными и гражданскими постройками

Пример сталинского ампира

Общественные здания конца 19 — начала 20 века

Мы совершим круговую прогулку и вернемся к месту начала.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 3 часа. По желанию, можем зайти в кафе и немного отдохнуть — я покажу вам несколько хороших мест.