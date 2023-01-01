1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
28 июня в 13:00
5 июля в 13:00
100Br за человека
Групповая
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
7 июля в 11:00
4 авг в 11:00
110Br за человека
Групповая
8 часов
Великое княжество Сула
Начало: Привокзальная площадь 5, внутри здания ЖД вокзала
Расписание: в 10:00
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
150Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера1 января 2023Замечательная экскурсия! Очень позитивная и интересная! Получили отличное предновогоднее настроение 31 декабря! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Республиканский горнолыжный центр "Силичи"»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Республиканский горнолыжный центр "Силичи"" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Республиканский горнолыжный центр "Силичи"», 51 ⭐ отзыв, цены от 100Br. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август