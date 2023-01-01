Республиканский горнолыжный центр "Силичи" – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Республиканский горнолыжный центр "Силичи"» в Минске, цены от 100 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
28 июня в 13:00
5 июля в 13:00
100Br за человека
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
50 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
7 июля в 11:00
4 авг в 11:00
110Br за человека
Великое княжество Сула
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Великое княжество Сула
Начало: Привокзальная площадь 5, внутри здания ЖД вокзала
Расписание: в 10:00
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
150Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Республиканский горнолыжный центр "Силичи"»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Республиканский горнолыжный центр "Силичи"" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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