Витебск за 1 день: трансфер из Минска

Самостоятельная прогулка по историческому центру - с комфортной дорогой туда и обратно
Поездка в Витебск из Минска часто требует сложной логистики и чёткого планирования. Мы организуем удобный трансфер туда и обратно, чтобы вы сосредоточились на самом городе.

У вас будет целый день на самостоятельную прогулку по Старому городу, музеям и панорамным точкам — без спешки и лишних забот.
Описание трансфер

На комфортабельном авто наш водитель довезёт вас до самых интересных локаций города, подождёт, а после отвезёт обратно в Минск. За один день вы увидите:

  • Старый город с пешеходной улицей Суворова — одной из самых древних в Витебске
  • Успенский собор, построенный в начале 21 века в стиле виленского барокко
  • Национальный драматический театр на площади Тысячелетия
  • Дом и арт-центр Марка Шагала

И не только!

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Caravelle. По запросу предоставим Mercedes V-класс
  • Если нужно детское кресло, пожалуйста, напишите об этом заранее
  • Дорога занимает около 3,5 ч в одну сторону. Остальное время вы проведёте в городе
  • Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20), изменить маршрут — подробности в переписке
  • С вами будет один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1110 туристов
Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая
моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

