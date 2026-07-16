Без скучных лекций я проведу вас от средневековья до советской эпохи и современности. Вы увидите постройки бернардинцев и памятники сталинского ампира, выясните, как Минск получил своё название и за что ему даровали Магдебургское право. А ещё узнаете, где подают самые вкусные драники и где провести вечер. Гулять будем в вашем темпе — можем задержаться в локации или сделать паузу на кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Независимости — одна из самых больших в Европе. Мы увидим монументальный Дом Правительства и узнаем историю костела Святых Симеона и Елены

Проспект Независимости — прогуляемся по по главному проспекту и оценим масштаб сталинского ампира — уникального архитектурного ансамбля, ставшего визитной карточкой столицы

Старый город — поговорим о том, в каких городах строили ратуши и чем торговали в Гостином дворе. Осмотрим комплекс бывшего униатского монастыря и некогда монастырские комплексы бернардинцев

Смотровая площадка — полюбуемся Минском с высоты, узнаем, где он зародился и как жил первые века

Троицкое предместье — завершим прогулку в историческом квартале 19 века

Вы узнаете:

как столица получила своё название и как с ним связана река Менка, если Минск стоит на реке Свислочь

как Дом Правительства построили вручную, почти без спецтехники

почему главный проспект Минска претендует на список ЮНЕСКО

как Минску даровали Магдебургское право и как Верхний город на площади Свободы стал центром торговли, религиозной и светской жизни

какие городские легенды хранят улочки Троицкого предместья

Организационные детали

Маршрут комфортный, без тяжелых подъёмов, и подходит для путешественников любого уровня подготовки.