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Влюбиться в Минск за пару часов: главные места и интересные истории

Прогулка по главным эпохам столицы
Без скучных лекций я проведу вас от средневековья до советской эпохи и современности.

Вы увидите постройки бернардинцев и памятники сталинского ампира, выясните, как Минск получил своё название и за что ему даровали Магдебургское право. А ещё узнаете, где подают самые вкусные драники и где провести вечер. Гулять будем в вашем темпе — можем задержаться в локации или сделать паузу на кофе.
Влюбиться в Минск за пару часов: главные места и интересные истории
Влюбиться в Минск за пару часов: главные места и интересные истории
Влюбиться в Минск за пару часов: главные места и интересные истории

Описание экскурсии

Площадь Независимости — одна из самых больших в Европе. Мы увидим монументальный Дом Правительства и узнаем историю костела Святых Симеона и Елены
Проспект Независимости — прогуляемся по по главному проспекту и оценим масштаб сталинского ампира — уникального архитектурного ансамбля, ставшего визитной карточкой столицы
Старый город — поговорим о том, в каких городах строили ратуши и чем торговали в Гостином дворе. Осмотрим комплекс бывшего униатского монастыря и некогда монастырские комплексы бернардинцев
Смотровая площадка — полюбуемся Минском с высоты, узнаем, где он зародился и как жил первые века
Троицкое предместье — завершим прогулку в историческом квартале 19 века

Вы узнаете:

  • как столица получила своё название и как с ним связана река Менка, если Минск стоит на реке Свислочь
  • как Дом Правительства построили вручную, почти без спецтехники
  • почему главный проспект Минска претендует на список ЮНЕСКО
  • как Минску даровали Магдебургское право и как Верхний город на площади Свободы стал центром торговли, религиозной и светской жизни
  • какие городские легенды хранят улочки Троицкого предместья

Организационные детали

Маршрут комфортный, без тяжелых подъёмов, и подходит для путешественников любого уровня подготовки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Минск, дорогие гости! Меня зовут Наталья. Я родилась и выросла здесь, поэтому знаю каждый уголок нашего прекрасного города. Минск — древний город с богатой многовековой историей, и я
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с радостью влюблю вас в него на своей обзорной экскурсии. **На нашей прогулке мы:** * увидим место, где Минск зародился; * прогуляемся по исторической площади Свободы; * почувствуем помпезность и величие сталинского ампира; * ощутим динамику и уют современной столичной жизни. С радостью подскажу вам, где провести свободное время, куда сходить на ужин и где попробовать самую вкусную национальную кухню. До встречи в Минске!

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