Влюбиться в Минск за пару часов: главные места и интересные истории
Прогулка по главным эпохам столицы
Без скучных лекций я проведу вас от средневековья до советской эпохи и современности.
Вы увидите постройки бернардинцев и памятники сталинского ампира, выясните, как Минск получил своё название и за что ему даровали Магдебургское право. А ещё узнаете, где подают самые вкусные драники и где провести вечер. Гулять будем в вашем темпе — можем задержаться в локации или сделать паузу на кофе.
Описание экскурсии
Площадь Независимости — одна из самых больших в Европе. Мы увидим монументальный Дом Правительства и узнаем историю костела Святых Симеона и Елены Проспект Независимости — прогуляемся по по главному проспекту и оценим масштаб сталинского ампира — уникального архитектурного ансамбля, ставшего визитной карточкой столицы Старый город — поговорим о том, в каких городах строили ратуши и чем торговали в Гостином дворе. Осмотрим комплекс бывшего униатского монастыря и некогда монастырские комплексы бернардинцев Смотровая площадка — полюбуемся Минском с высоты, узнаем, где он зародился и как жил первые века Троицкое предместье — завершим прогулку в историческом квартале 19 века
Вы узнаете:
как столица получила своё название и как с ним связана река Менка, если Минск стоит на реке Свислочь
как Дом Правительства построили вручную, почти без спецтехники
почему главный проспект Минска претендует на список ЮНЕСКО
как Минску даровали Магдебургское право и как Верхний город на площади Свободы стал центром торговли, религиозной и светской жизни
Маршрут комфортный, без тяжелых подъёмов, и подходит для путешественников любого уровня подготовки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Минск, дорогие гости!
Меня зовут Наталья. Я родилась и выросла здесь, поэтому знаю каждый уголок нашего прекрасного города. Минск — древний город с богатой многовековой историей, и я читать дальшеуменьшить
с радостью влюблю вас в него на своей обзорной экскурсии.
**На нашей прогулке мы:**
* увидим место, где Минск зародился;
* прогуляемся по исторической площади Свободы;
* почувствуем помпезность и величие сталинского ампира;
* ощутим динамику и уют современной столичной жизни.
С радостью подскажу вам, где провести свободное время, куда сходить на ужин и где попробовать самую вкусную национальную кухню.
До встречи в Минске!
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