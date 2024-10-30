13 часов
Групповая
В трендеГрупповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: У входа в Костёл
Расписание: в среду и субботу в 06:30
4 ноя в 06:30
6 ноя в 06:30
4 200₽ за человека
13 часов
Групповая
Лучший выборВ Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Демонстрационные вольеры с дикими животнымиНа площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике»
Расписание: в субботу в 07:00
9 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
6 260₽ за человека
13 часов
Групповая
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Прогуляться по тысячелетним улицам белорусского города и побывать в самом древнем заповеднике Европы
Начало: У метро «Площадь Ленина»
«Какое место по количеству видов флоры и фауны занимает белорусский заповедник»
Расписание: в среду и субботу в 06:30
4 ноя в 06:30
6 ноя в 06:30
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga30 октября 2024Ездила на экскурсию с группой друзей. Наш экскурсовод Елена Николаевна" сухие исторические факты" очень умело разбавляла юмором и прекрасной белорусской поэзией, что помогло нам вспомнить и запомнить многое. Очень повезло нашей группе с замечательным профессиональным водителем Константином.
- ИИрина27 октября 2024Экскурсовод Елена доступно рассказывает, были также и стихи, и песни. Просто молодчина. Отдельное спасибо водителю Константину.
- ННаталья21 октября 2024Очень насыщенная экскурсия. Наш гид по организации немного уступала другим. Очень интересно было с экскурсоводом в самой крепости и музее.
- ССергей7 октября 2024Супер Экскурсия, супер Экскурсовод
- ШШеломанова15 сентября 2024Отличная экскурсия,спасибо организаторам,все очень понравилось,очень познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Заповедники»
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