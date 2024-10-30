читать дальше И конечно было недостаточно личного времени. Получилось все бегом. А так в целом негативных эмоций думаю никто из нашей группы не получил.

Очень насыщенная экскурсия. Наш гид по организации немного уступала другим. Очень интересно было с экскурсоводом в самой крепости и музее.