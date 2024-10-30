Экскурсии по заповедникам из Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Минске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
На микроавтобусе
310 отзывов
13 часов
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: У входа в Костёл
Расписание: в среду и субботу в 06:30
4 ноя в 06:30
6 ноя в 06:30
4 200 за человека
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
41 отзыв
13 часов
Групповая
Лучший выбор
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Демонстрационные вольеры с дикими животнымиНа площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике»
Расписание: в субботу в 07:00
9 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
6 260 за человека
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Прогуляться по тысячелетним улицам белорусского города и побывать в самом древнем заповеднике Европы
Начало: У метро «Площадь Ленина»
«Какое место по количеству видов флоры и фауны занимает белорусский заповедник»
Расписание: в среду и субботу в 06:30
4 ноя в 06:30
6 ноя в 06:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    30 октября 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Ездила на экскурсию с группой друзей. Наш экскурсовод Елена Николаевна" сухие исторические факты" очень умело разбавляла юмором и прекрасной белорусской поэзией, что помогло нам вспомнить и запомнить многое. Очень повезло нашей группе с замечательным профессиональным водителем Константином.
  • И
    Ирина
    27 октября 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсовод Елена доступно рассказывает, были также и стихи, и песни. Просто молодчина. Отдельное спасибо водителю Константину.
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Очень насыщенная экскурсия. Наш гид по организации немного уступала другим. Очень интересно было с экскурсоводом в самой крепости и музее.
    читать дальше

    И конечно было недостаточно личного времени. Получилось все бегом. А так в целом негативных эмоций думаю никто из нашей группы не получил.

  • С
    Сергей
    7 октября 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Супер Экскурсия, супер Экскурсовод
  • Ш
    Шеломанова
    15 сентября 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Отличная экскурсия,спасибо организаторам,все очень понравилось,очень познавательно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Заповедники»

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  9. Национальная библиотека
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Сколько стоит экскурсия по Минску в ноябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 6 260. Туристы уже оставили гидам 351 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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