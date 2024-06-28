В Беловежской пуще увидим 600-летний дуб и 350-летнюю
Описание тура
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Расстояния: Минск—Гродно 280 км, Гродно—Беловежская пуща 220 км, Беловежская пуща—Брест 50 км.
Проживание. Будем жить в гостинице «Семашко» в Гродно и в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Семашко» и «Веста».
Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.
Программа тура по дням
Экскурсия по Гродно и органный концерт
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Гродно. По пути будем любоваться старинными поселениями Понеманья, краем рыцарей и поэтов.
По прибытии пообедаем и заселимся в гостиницу. Затем начнём автобусно-пешеходную экскурсию по Гродно. Будем любоваться памятниками архитектуры и тем, в какой причудливый ансамбль сливаются готика, барокко, классицизм и ренессанс.
Полюбуемся старинной Коложской церковью 12 века и заглянем внутрь. После отправимся на Замковую гору на крутом берегу Немана. Вы увидите старинный замок в готическом стиле и заглянете внутрь, чтобы осмотреть мощные крепостные стены, башни, мерную избу и каменицу. Рассмотрим музейные экспозиции, знакомящие посетителей с историей Гродно: старинные печи, мебель, оружие, ткацкий станок, предметы времён Стефана Батория.
Посетим отреставрированную белоснежного цвета синагогу и увидим Бернадский монастырь 16 века, побываем в костёле Обретения Святого Креста и осмотрим роскошный Фарный костёл.
Пройдёмся по пешеходной Советской улице, рассматривая яркие дома и кованные балконы, бродя мимо уютных кафе, так и манящих заглянуть на чашечку кофе.
Завершим экскурсию посещением органного концерта в лютеранской церкви Святого Иоанна. Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза.
Беловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башня
Позавтракаем, выселимся и поедем в национальный парк «Беловежская пуща» — самый крупный лесной массив равнинной Европы. Удивительно, что лес сохранился почти в первозданном виде!
Мы посетим Музей природы и познакомимся с местными флорой и фауной. Затем вас ждёт экскурсия по пуще: будем рассматривать реликтовые деревья, а если повезёт, понаблюдаем за зубрами, местными хозяевами. Увидим дуб, чей возраст перевалил за 600 лет, и 350-летнюю сосну.
Ещё покажем вам Царский тракт — исторический путь, открытый в 1903 году, а затем заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, где осмотрим предметы домашнего обихода обычных сельчан 19 века и познакомимся с местными обычаями. А в кафе «Хуторок» вы сможете отведать «пущанские» угощения, узнать, как делают самогон и, конечно же, продегустировать горячительный напиток, которым так славилась Беловежская пуща. К самогону подадут хлеб с салом.
Затем переместимся к вольерам с животными, где вы понаблюдаете за зубрами, оленями, косулями, рысью, волками, медями, лисами и хищными птицами.
У вас будет свободное время, чтобы не спеша всё пофотографировать, купить необычные подарки из дерева, глины и соломы родным и близким и погулять в окрестностях.
После обеда поедем в Каменец. Чтобы увидеть оборонительную башню 13 века высотой 30 метров, построенную в романском стиле с элементами готики. Осмотрим башню не только снаружи, но и внутри. Сейчас здесь располагается филиал Брестского областного музея.
Дальше отправимся в Брест. После заселения в отель пойдём гулять. Вечером вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.
Прогулка по Бресту и посещение Брестской крепости
После завтрака — обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.
Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками.
Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в Музее обороны Брестской крепости.
Пообедаем в ресторане, после чего у вас будет свободное время. Если вы уезжаете из Бреста, мы отвезём вас на вокзал. В 16:30 остальные путешественники отправятся в Минск на автобусе. Прибытие на ж. -д. вокзал — после 22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
- Проживание
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация
- Органный концерт
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Стоимость тура при размещении в гостинице «Хэмптон бай Хилтон»: 25 300 руб. в номере твин/дабл 24 200 руб. в семейном номере на 3 человек (с кроватью и диваном) 31 500 руб. при 1-местном размещении в номере твин/дабл
- Стоимость тура при размещении в гостиницах "Семашко" и "Веста": 24 000 руб. в номере твин 24 500 руб. в номере дабл 25 000 руб. в номере люкс с 2 комнатами 26 000 руб. в 1-местном номере