Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Расстояния: Минск—Гродно 280 км, Гродно—Беловежская пуща 220 км, Беловежская пуща—Брест 50 км.

Проживание. Будем жить в гостинице «Семашко» в Гродно и в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Семашко» и «Веста».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.