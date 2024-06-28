Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией

Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Собрали самое интересное в одном туре! Вы прогуляетесь по европейским улочкам Гродно, побываете на концерте в лютеранской церкви и посетите старинный готический замок.

В Беловежской пуще увидим 600-летний дуб и 350-летнюю
читать дальше

сосну, пройдёмся по первобытному лесу, а в местном кафе «Хуторок» отведаем «пущанские» угощения и попробуем самогонку.

В Бресте обязательно сделаем фотографию с фонарщиком (считается, что это приносит счастье) и посетим Брестскую крепость.

Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Расстояния: Минск—Гродно 280 км, Гродно—Беловежская пуща 220 км, Беловежская пуща—Брест 50 км.

Проживание. Будем жить в гостинице «Семашко» в Гродно и в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Семашко» и «Веста».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Гродно и органный концерт

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Гродно. По пути будем любоваться старинными поселениями Понеманья, краем рыцарей и поэтов.

По прибытии пообедаем и заселимся в гостиницу. Затем начнём автобусно-пешеходную экскурсию по Гродно. Будем любоваться памятниками архитектуры и тем, в какой причудливый ансамбль сливаются готика, барокко, классицизм и ренессанс.

Полюбуемся старинной Коложской церковью 12 века и заглянем внутрь. После отправимся на Замковую гору на крутом берегу Немана. Вы увидите старинный замок в готическом стиле и заглянете внутрь, чтобы осмотреть мощные крепостные стены, башни, мерную избу и каменицу. Рассмотрим музейные экспозиции, знакомящие посетителей с историей Гродно: старинные печи, мебель, оружие, ткацкий станок, предметы времён Стефана Батория.

Посетим отреставрированную белоснежного цвета синагогу и увидим Бернадский монастырь 16 века, побываем в костёле Обретения Святого Креста и осмотрим роскошный Фарный костёл.

Пройдёмся по пешеходной Советской улице, рассматривая яркие дома и кованные балконы, бродя мимо уютных кафе, так и манящих заглянуть на чашечку кофе.

Завершим экскурсию посещением органного концерта в лютеранской церкви Святого Иоанна. Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза.

Экскурсия по Гродно и органный концертЭкскурсия по Гродно и органный концертЭкскурсия по Гродно и органный концертЭкскурсия по Гродно и органный концертЭкскурсия по Гродно и органный концерт
2 день

Беловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башня

Позавтракаем, выселимся и поедем в национальный парк «Беловежская пуща» — самый крупный лесной массив равнинной Европы. Удивительно, что лес сохранился почти в первозданном виде!

Мы посетим Музей природы и познакомимся с местными флорой и фауной. Затем вас ждёт экскурсия по пуще: будем рассматривать реликтовые деревья, а если повезёт, понаблюдаем за зубрами, местными хозяевами. Увидим дуб, чей возраст перевалил за 600 лет, и 350-летнюю сосну.

Ещё покажем вам Царский тракт — исторический путь, открытый в 1903 году, а затем заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, где осмотрим предметы домашнего обихода обычных сельчан 19 века и познакомимся с местными обычаями. А в кафе «Хуторок» вы сможете отведать «пущанские» угощения, узнать, как делают самогон и, конечно же, продегустировать горячительный напиток, которым так славилась Беловежская пуща. К самогону подадут хлеб с салом.

Затем переместимся к вольерам с животными, где вы понаблюдаете за зубрами, оленями, косулями, рысью, волками, медями, лисами и хищными птицами.

У вас будет свободное время, чтобы не спеша всё пофотографировать, купить необычные подарки из дерева, глины и соломы родным и близким и погулять в окрестностях.

После обеда поедем в Каменец. Чтобы увидеть оборонительную башню 13 века высотой 30 метров, построенную в романском стиле с элементами готики. Осмотрим башню не только снаружи, но и внутри. Сейчас здесь располагается филиал Брестского областного музея.

Дальше отправимся в Брест. После заселения в отель пойдём гулять. Вечером вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.

Беловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башня
3 день

Прогулка по Бресту и посещение Брестской крепости

После завтрака — обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.

Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками.

Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в Музее обороны Брестской крепости.

Пообедаем в ресторане, после чего у вас будет свободное время. Если вы уезжаете из Бреста, мы отвезём вас на вокзал. В 16:30 остальные путешественники отправятся в Минск на автобусе. Прибытие на ж. -д. вокзал — после 22:00.

Прогулка по Бресту и посещение Брестской крепостиПрогулка по Бресту и посещение Брестской крепостиПрогулка по Бресту и посещение Брестской крепостиПрогулка по Бресту и посещение Брестской крепостиПрогулка по Бресту и посещение Брестской крепости

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
  • Проживание
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация
  • Органный концерт
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Хэмптон бай Хилтон»: 25 300 руб. в номере твин/дабл 24 200 руб. в семейном номере на 3 человек (с кроватью и диваном) 31 500 руб. при 1-местном размещении в номере твин/дабл
  • Стоимость тура при размещении в гостиницах "Семашко" и "Веста": 24 000 руб. в номере твин 24 500 руб. в номере дабл 25 000 руб. в номере люкс с 2 комнатами 26 000 руб. в 1-местном номере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 22:00. Если вы уезжаете из Бреста, отвезём вас на вокзал к вашим рейсам после 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГродноВыездныеБрестВсе туры3-дневные турыБеловежская пущаПопулярные местаБрестская КрепостьНа ноябрьские праздникиГастрономическиеОбзорныеДегустационные турыМузыкальные

Похожие туры из Минска

В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 000 за человека
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минске
Все туры из Минска
ХорошоТам