Встаём на сапы — или садимся, или ложимся — и отправляемся по спокойным водам у резиденции Радзивиллов. Инструктор будет рядом — всему научит и во всём поддержит. А вам останется только наслаждаться приятными моментами.
Описание экскурсии
Проведём инструктаж — буквально 5–10 минут — и отправимся в часовое путешествие по воде.
Научим классно плавать на сапе — инструктор будет рядом на протяжении всей прогулки.
Вы полюбуетесь природой, Несвижским замком, Японским парком и Островом любви — особенно красиво на рассвете и закате.
Организационные детали
- Мы выдаём сап, весло, жилет и чехол для телефона
- Дети от 7 лет плавают на одной доске с родителем. Самостоятельно плавать можно с 15 лет
- В случае грозы прогулку можно перенести или отменить
- Путешественники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Несвиже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Работаем с 2021 года — у нас более 3000 довольных клиентов, широкий ассортимент сапбордов для любого уровня. Располагаемся в Минске и Несвиже, а ещё проводим прогулки по рекам Витебска.
Входит в следующие категории Несвижа
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