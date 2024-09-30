читать дальше заметили, что вместо 2 х часов, пролетело почти 3. Дополняя свой рассказ какими то мелочами, гид Людмила, как будто погружает вас в те времена, о которых рассказывает.

Невероятно интересная экскурсия, после которой мы буквально влюбились в этот милый, уютный городок. Рассказ был настолько увлекательный, что мы не