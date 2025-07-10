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по возможности делала остановки около лавочек. Материал был рассказан интересно и содержательно. Нам поведали о былых временах, владельцах замка Несвиж, о легендах и настоящих событиях. Кроме замковой территории, гид Людмила провела нам по улочкам города Несвиж и показала интересные исторические здания города. Дети слушали не отвлекаясь. Голос у гида приятный, дикция отличная. Экскурсия понравилась, могу рекомендовать.