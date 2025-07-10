Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНесвиж - город-музей под открытым небом
Познакомиться с главными памятниками архитектуры и погрузиться в историю
«При проведении вечерней экскурсии возможен лишь внешний осмотр костёла (обычно после 17»
18 июл в 14:00
22 июл в 09:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
«Увидите здание городской Ратуши, с которым связана необычная налоговая традиция — «сундук невесты», почувствуете себя пилигримом, пройдя сквозь Слуцкие ворота, и окунётесь в вечерний полумрак былого монастырского комплекса Бенедиктинок»
18 июл в 17:30
19 июл в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Погрузитесь в атмосферу Несвижа, открывая для себя его архитектурное наследие, резиденцию князей Радзивиллов. Комфортная одежда обязательна
Начало: Любое место в Несвиже
«Экскурсия проводится во второй половине дня или вечером»
Расписание: В любое время и без выходных.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
180 Br за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса10 июля 2025Посетили город Несвиж в июле 2025 года в сопровождении гида Людмилы. Во время экскурсии Людмила учла усталость детей (было трое),
- ССветлана10 июля 20259 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями
- ДДмитрий8 июля 2025Это было необыкновенно! Вся семья погрузилась в рассказ Людмилы. Большое спасибо за интересно проведенное время в прекрасном городе Несвиж.
- ННаталья6 мая 2025Экскурсия по городу
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Вечерние»
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