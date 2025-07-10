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Вечерние экскурсии Несвижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Несвиже, цены от 180 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Несвиж - город-музей под открытым небом
Познакомиться с главными памятниками архитектуры и погрузиться в историю
«При проведении вечерней экскурсии возможен лишь внешний осмотр костёла (обычно после 17»
18 июл в 14:00
22 июл в 09:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
«Увидите здание городской Ратуши, с которым связана необычная налоговая традиция — «сундук невесты», почувствуете себя пилигримом, пройдя сквозь Слуцкие ворота, и окунётесь в вечерний полумрак былого монастырского комплекса Бенедиктинок»
18 июл в 17:30
19 июл в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Погрузитесь в атмосферу Несвижа, открывая для себя его архитектурное наследие, резиденцию князей Радзивиллов. Комфортная одежда обязательна
Начало: Любое место в Несвиже
«Экскурсия проводится во второй половине дня или вечером»
Расписание: В любое время и без выходных.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
180 Br за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    10 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Посетили город Несвиж в июле 2025 года в сопровождении гида Людмилы. Во время экскурсии Людмила учла усталость детей (было трое),
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    по возможности делала остановки около лавочек. Материал был рассказан интересно и содержательно. Нам поведали о былых временах, владельцах замка Несвиж, о легендах и настоящих событиях. Кроме замковой территории, гид Людмила провела нам по улочкам города Несвиж и показала интересные исторические здания города. Дети слушали не отвлекаясь. Голос у гида приятный, дикция отличная. Экскурсия понравилась, могу рекомендовать.

  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями
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    и местами. Конечно больше всего впечатляет Несвижский замок,территория его огромна,возможно удобнее ее объехать на велосипеде. Нужно знать,что после 19 внутрь замка пускают только постояльцев замка и в ресторан. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию,с удовольствием порекомендую туристам,приехавшим в Несвиж

    9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Это было необыкновенно! Вся семья погрузилась в рассказ Людмилы. Большое спасибо за интересно проведенное время в прекрасном городе Несвиж.
    Это было необыкновенно!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2025
    Вечерние огни старого Несвижа
    Экскурсия по городу

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Несвиж - город-музей под открытым небом
  2. Загадки вечернего Несвижа
  3. Вечерние огни старого Несвижа
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в июле 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 5500. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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