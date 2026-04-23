Мои заказы

Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией

Увидеть главное - от Софийского собора до скульптуры «Буква Ў» - и попробовать настойки
Полоцк — моя родина, которую я безумно люблю и хочу передать частичку этой любви вам. Моя экскурсия — не сухая подача информации или лекция, а эмоции, настроение, живые истории. Без сложных терминов и дат я расскажу о разных гранях города, его жителях и характере.

Украсит экскурсию дегустация ароматных настоек, которая добавит ярких впечатлений вашему путешествию.
5
4 отзыва
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией

Описание экскурсии

  • Верхний замок — сердце Полоцка. Я расскажу историю о возникновении города и его названия.
  • Софийский собор — один из символов Беларуси.
  • Борисов камень — монументальный памятник письменности 12 века. Считается, что он обладает особой энергетикой и исполняет желания.
  • Вал Ивана Грозного, напоминающий о трагедии Ливонской войны.
  • Иезуитский коллегиум, открытый в 1581 году по указу польского короля Стефана Батория, и комплекс каменных построек.
  • Монумент освободителям Полоцка, рядом с которым чувствуется эхо Великой Отечественной войны.
  • Памятник героям Отечественной войны 1812 года — далёкой, но не забытой.
  • Скульптура «Буква Ў» — эксклюзивный символ белорусского языка.
  • Знак «Полоцк — географический центр Европы».
  • Памятники Симеону Полоцкому и Франциску Скорины, у которых поговорим о богатых культурно-просветительских традициях.
  • Корчма, где вы попробуете традиционные белорусские настойки.

Организационные детали

  • Включены экскурсионное сопровождение и дегустация 6 видов настоек.
  • Остаток суммы оплачивается гиду в белорусских рублях.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек с доплатой.
  • Дегустация алкоголя — для путешественников 18+.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Софийский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 546 туристов
Меня зовут Светлана, я родилась и выросла в Полоцке. Горжусь своим городом и люблю его. И постараюсь сделать так, чтобы вы узнали о прошлом и настоящем Полоцка — и тоже его полюбили. Вам предстоит взглянуть на древнейший город Беларуси глазами коренной полочанки, чтобы понять, почему много раз горевший и разрушенный город — жив, и с каждым годом становится всё краше.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Благодарим за экскурсию – вышло как маленькое приключение! 20 апреля 2026 наша дружная компания была на замечательной экскурсии (с дегустацией) по старинному, красивому г. Полоцку. Светлана замечательный экскурсовод! Было так
читать дальшеуменьшить

интересно, что даже не заметили, как время пролетело. Всё рассказала понятно, с юмором — очень легко воспринималось. В голосе – любовь к Беларуси, к Полоцку, а это чувствуется и передается! В конце экскурсии нас ждал приятный сюрприз, но не буду рассказывать какой!) Было очень приятно! На дегустации узнали о том какие напитки пили наши предки и в каких целях! Уехали с хорошим настроением и багажом новых знаний. Побольше бы таких экскурсий! Однозначно рекомендую всем заказать у Светланы экскурсию с дегустацией! Ирина, Айдын, Надежда и Вадим

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь и интерес к белорусской культуре! 🙌
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень познавательная экскурсия по городу: Светлана быстро соорентировалась, что бы мы хотели узнать об истории города. Показала основные места, а самое главное - если вы остаетесь ночевать в городе, то обязательно!! посетите экскурсию с дегустацией настоек! Вы попробуете 6 разных видов и узнаете много интересных вещей по изготовлению.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо, Елена. Мне приятно, что вам понравилось! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию по центру города. Для нас, кто первый раз в городе, то что надо. Светлана учла все наши пожелания при заказе экскурсии и всё организовала в лучшем виде.
Дегустация также отлично организована.
Настоятельно рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
П
У нас была эта экскурсия 10.05.2026 года. Все прошло великолепно - нам все понравилось! Светлана отличный гид! Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Полоцка

Похожие экскурсии на «Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией»

Знакомство с Полоцком
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Полоцком
Начало: Просп. Франциска Скорины 13
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
165 Br за всё до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пешая
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Пешая
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Полоцке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Полоцке
от 6200 ₽ за экскурсию