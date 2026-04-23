Полоцк — моя родина, которую я безумно люблю и хочу передать частичку этой любви вам. Моя экскурсия — не сухая подача информации или лекция, а эмоции, настроение, живые истории. Без сложных терминов и дат я расскажу о разных гранях города, его жителях и характере.
Украсит экскурсию дегустация ароматных настоек, которая добавит ярких впечатлений вашему путешествию.
Описание экскурсии
- Верхний замок — сердце Полоцка. Я расскажу историю о возникновении города и его названия.
- Софийский собор — один из символов Беларуси.
- Борисов камень — монументальный памятник письменности 12 века. Считается, что он обладает особой энергетикой и исполняет желания.
- Вал Ивана Грозного, напоминающий о трагедии Ливонской войны.
- Иезуитский коллегиум, открытый в 1581 году по указу польского короля Стефана Батория, и комплекс каменных построек.
- Монумент освободителям Полоцка, рядом с которым чувствуется эхо Великой Отечественной войны.
- Памятник героям Отечественной войны 1812 года — далёкой, но не забытой.
- Скульптура «Буква Ў» — эксклюзивный символ белорусского языка.
- Знак «Полоцк — географический центр Европы».
- Памятники Симеону Полоцкому и Франциску Скорины, у которых поговорим о богатых культурно-просветительских традициях.
- Корчма, где вы попробуете традиционные белорусские настойки.
Организационные детали
- Включены экскурсионное сопровождение и дегустация 6 видов настоек.
- Остаток суммы оплачивается гиду в белорусских рублях.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек с доплатой.
- Дегустация алкоголя — для путешественников 18+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Софийский собор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 546 туристов
Меня зовут Светлана, я родилась и выросла в Полоцке. Горжусь своим городом и люблю его. И постараюсь сделать так, чтобы вы узнали о прошлом и настоящем Полоцка — и тоже его полюбили. Вам предстоит взглянуть на древнейший город Беларуси глазами коренной полочанки, чтобы понять, почему много раз горевший и разрушенный город — жив, и с каждым годом становится всё краше.
Благодарим за экскурсию – вышло как маленькое приключение! 20 апреля 2026 наша дружная компания была на замечательной экскурсии (с дегустацией) по старинному, красивому г. Полоцку. Светлана замечательный экскурсовод! Было так
Спасибо за обратную связь и интерес к белорусской культуре! 🙌
Очень познавательная экскурсия по городу: Светлана быстро соорентировалась, что бы мы хотели узнать об истории города. Показала основные места, а самое главное - если вы остаетесь ночевать в городе, то обязательно!! посетите экскурсию с дегустацией настоек! Вы попробуете 6 разных видов и узнаете много интересных вещей по изготовлению.
Спасибо, Елена. Мне приятно, что вам понравилось! 🤗
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию по центру города. Для нас, кто первый раз в городе, то что надо. Светлана учла все наши пожелания при заказе экскурсии и всё организовала в лучшем виде.
Дегустация также отлично организована.
Настоятельно рекомендуем.
У нас была эта экскурсия 10.05.2026 года. Все прошло великолепно - нам все понравилось! Светлана отличный гид! Всем рекомендуем.
