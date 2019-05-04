Особенные полоцкие храмы Необычными внешними чертами церковная архитектура Полоцка обязана виленскому барокко. Вы научитесь различать особенности этого стиля, глядя на ряд примеров местного зодчества. Увидите Софийский собор — брата двух других Софий Киевской Руси, Богоявленскую церковь и храмы Спасо-Ефросиниевского монастыря с любопытными фресками и Крестом Евросинии Полоцкой. А ещё я покажу вам Лютеранскую кирху и старые фотографии, по которым вы сможете мысленно воссоздать облик утраченных храмов — костёла Святого Антония, доминиканского костёла и собора Святого Стефана.
Полоцк — о белорусской государственности Вы узнаете, как на полоцкой земле появились викинги — я расскажу о первом князе Рогволоде, его дочери Рогнеде и Владимире Красное Солнышко. Поговорим о становлении христианства и сосуществовании разных конфессий в местных краях, вспомним обе Великие Отечественные войны и поспорим о географическом центре Европы. Вы сможете представить, каким было образование в XVIII веке, и услышите кое-что о белорусском языке, кинематографе и современной жизни страны.
Организационные детали
Важно: экскурсия начинается в Полоцке и проходит на автомобиле путешественника. Если у вас нет своего автомобиля — вызываем такси (оплата за мой счёт, потребуется только 1 короткий переезд).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Начало площади Свободы.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, вы собираетесь или уже в Полоцке или Витебске? Прошли по старому городу? Ищите экскурсовода, интересно рассказывающего об историческом наследии? Вы его уже нашли. Буду рад познакомить вас с городами Беларуси! Окончил исторический факультет по специальности: «Музейное дело, охрана историко-культурного наследия и туризм».
При изложении темы очень ощущается отношение гида к тем или иным событиям в истории города, поэтому несколько удивляло, что о каких значимых событиях не упомянуто вовсе, а на каких то все время делается акцент. (Начали, например, со времен вхождения города в польско-литовское княжество...). Но в конце-концов , каждый автор имеет право на свое мнение. Сайтом воспользовалась впервые , но это удобно и думаю воспользуюсь и в будущем.
Посетить знаковые места старейшего города Беларуси и узнать о его жизни на обзорной экскурсии
Полоцк — это город, с которого началась история белорусской земли. Вы узнаете о его многоликой судьбе: от следов рыцарского Средневековья до грандиозных соборов Руси, от городских мифов до знакомых каждому школьнику легенд. В моей экскурсии найдётся место и историческим перипетиям, и рассказам о современной жизни Полоцка — и всё это в формате живого диалога.