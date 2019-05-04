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Проследить 11 веков истории города, восхититься виленским барокко и обнаружить масонские символы

Роман
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Роман – ваш гид
В таком древнем городе, как Полоцк, никуда без погружения в летопись.

Благо, сюжетных перипетий в судьбе города хватит на целый роман.

Я с удовольствием поделюсь с вами самыми интересными фактами, помогу увидеть в храмах Полоцка памятники большой истории и найти неожиданную связь между городом и масонским движением, МГУ и пришествием викингов на Русь.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Начало площади Свободы
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка

Что вас ожидает

Особенные полоцкие храмы
Необычными внешними чертами церковная архитектура Полоцка обязана виленскому барокко. Вы научитесь различать особенности этого стиля, глядя на ряд примеров местного зодчества. Увидите Софийский собор — брата двух других Софий Киевской Руси, Богоявленскую церковь и храмы Спасо-Ефросиниевского монастыря с любопытными фресками и Крестом Евросинии Полоцкой. А ещё я покажу вам Лютеранскую кирху и старые фотографии, по которым вы сможете мысленно воссоздать облик утраченных храмов — костёла Святого Антония, доминиканского костёла и собора Святого Стефана.

Полоцк — о белорусской государственности
Вы узнаете, как на полоцкой земле появились викинги — я расскажу о первом князе Рогволоде, его дочери Рогнеде и Владимире Красное Солнышко. Поговорим о становлении христианства и сосуществовании разных конфессий в местных краях, вспомним обе Великие Отечественные войны и поспорим о географическом центре Европы. Вы сможете представить, каким было образование в XVIII веке, и услышите кое-что о белорусском языке, кинематографе и современной жизни страны.

Организационные детали

Важно: экскурсия начинается в Полоцке и проходит на автомобиле путешественника. Если у вас нет своего автомобиля — вызываем такси (оплата за мой счёт, потребуется только 1 короткий переезд).

Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Начало площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте, вы собираетесь или уже в Полоцке или Витебске? Прошли по старому городу? Ищите экскурсовода, интересно рассказывающего об историческом наследии? Вы его уже нашли. Буду рад познакомить вас с городами Беларуси! Окончил исторический факультет по специальности: «Музейное дело, охрана историко-культурного наследия и туризм».
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 мая 2019
При изложении темы очень ощущается отношение гида к тем или иным событиям в истории города, поэтому несколько удивляло, что о каких значимых событиях не упомянуто вовсе, а на каких то все время делается акцент. (Начали, например, со времен вхождения города в польско-литовское княжество...). Но в конце-концов , каждый автор имеет право на свое мнение. Сайтом воспользовалась впервые , но это удобно и думаю воспользуюсь и в будущем.

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Посетить знаковые места старейшего города Беларуси и узнать о его жизни на обзорной экскурсии
Полоцк — это город, с которого началась история белорусской земли. Вы узнаете о его многоликой судьбе: от следов рыцарского Средневековья до грандиозных соборов Руси, от городских мифов до знакомых каждому школьнику легенд. В моей экскурсии найдётся место и историческим перипетиям, и рассказам о современной жизни Полоцка — и всё это в формате живого диалога.

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