Что вас ожидает

Особенные полоцкие храмы

Необычными внешними чертами церковная архитектура Полоцка обязана виленскому барокко. Вы научитесь различать особенности этого стиля, глядя на ряд примеров местного зодчества. Увидите Софийский собор — брата двух других Софий Киевской Руси, Богоявленскую церковь и храмы Спасо-Ефросиниевского монастыря с любопытными фресками и Крестом Евросинии Полоцкой. А ещё я покажу вам Лютеранскую кирху и старые фотографии, по которым вы сможете мысленно воссоздать облик утраченных храмов — костёла Святого Антония, доминиканского костёла и собора Святого Стефана.

Полоцк — о белорусской государственности

Вы узнаете, как на полоцкой земле появились викинги — я расскажу о первом князе Рогволоде, его дочери Рогнеде и Владимире Красное Солнышко. Поговорим о становлении христианства и сосуществовании разных конфессий в местных краях, вспомним обе Великие Отечественные войны и поспорим о географическом центре Европы. Вы сможете представить, каким было образование в XVIII веке, и услышите кое-что о белорусском языке, кинематографе и современной жизни страны.