Вас ждёт встреча с главными символами Полоцка. Мы посетим древнейший каменный храм Беларуси и раскроем детективную историю одной святыни. Вы станете учеником 18 века и откроете секреты одного из старейших учебных заведений страны. Всего за несколько часов вы увидите всё самое важное, яркое и загадочное, что веками создавало душу города.

Полоцкий иезуитский коллегиум — примерим на себя роль ученика 18 века и поговорим о науках и секретах одного из старейших учебных заведений Беларуси.

Софийский собор — обсудим историю древнего храма и полюбуемся уникальным видом с Верхнего замка.

Борисов камень — раскроем тайну этого камня. И побеседуем о том, как его подняли со дна Двины и что означают надписи на нём.

Площадь Свободы — попробуем отыскать следы легендарной Полоцкой ратуши.

Колонна 1812 г. — у мемориала поговорим о том, как город пережил нашествие Наполеона.

Красный мост — вы услышите легенду о крови солдат, погибших в войне 1812 года. И пересечёте мост, соединяющий два берега — две эпохи.

Городище — пройдём тропами кривичей там, где зарождался город.

Спасо-Ефросиньевский монастырь — посетим духовный магнит Беларуси и настоящий историко-культурный феномен.

Храм Спаса — осмотрим шедевр, переживший время. Здесь с нами будут говорить фрески 12 века.

Крест Евфросинии Полоцкой — реликвия с детективной историей. Я расскажу, как крест 12 века стал белорусским Граалем. И открою загадку его исчезновения.

Проспект Скорины — погуляем по центральной улице. Вы узнаете про легендарного человека, именем которого она названа.

