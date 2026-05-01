Вас ждёт встреча с главными символами Полоцка. Мы посетим древнейший каменный храм Беларуси и раскроем детективную историю одной святыни. Вы станете учеником 18 века и откроете секреты одного из старейших учебных заведений страны.
Всего за несколько часов вы увидите всё самое важное, яркое и загадочное, что веками создавало душу города.
Описание экскурсии
Полоцкий иезуитский коллегиум — примерим на себя роль ученика 18 века и поговорим о науках и секретах одного из старейших учебных заведений Беларуси.
Софийский собор — обсудим историю древнего храма и полюбуемся уникальным видом с Верхнего замка.
Борисов камень — раскроем тайну этого камня. И побеседуем о том, как его подняли со дна Двины и что означают надписи на нём.
Площадь Свободы — попробуем отыскать следы легендарной Полоцкой ратуши.
Колонна 1812 г. — у мемориала поговорим о том, как город пережил нашествие Наполеона.
Красный мост — вы услышите легенду о крови солдат, погибших в войне 1812 года. И пересечёте мост, соединяющий два берега — две эпохи.
Городище — пройдём тропами кривичей там, где зарождался город.
Спасо-Ефросиньевский монастырь — посетим духовный магнит Беларуси и настоящий историко-культурный феномен.
Храм Спаса — осмотрим шедевр, переживший время. Здесь с нами будут говорить фрески 12 века.
Крест Евфросинии Полоцкой — реликвия с детективной историей. Я расскажу, как крест 12 века стал белорусским Граалем. И открою загадку его исчезновения.
Проспект Скорины — погуляем по центральной улице. Вы узнаете про легендарного человека, именем которого она названа.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу ЦБ РБ на день проведения экскурсии
За доплату экскурсию можно провести на автомобиле гида, детали в переписке. Также можем обсудить расширение программы
Посещение Спасо-Ефросиньевского монастыря — бесплатно, но рекомендуется внести пожертвование. Входной билет в коллегиум: взрослый — 7 бел. руб., льготный — 5 бел. руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Олег. Я —лицензированный экскурсовод, человек, который по-настоящему влюблён в Полоцк. Попробую превратить вашу прогулку в настоящее приключение. Хотите пройти по следам князей, солдат и гениев? Тогда присоединяйтесь. Как говорят: «Прошлое не умирает. Оно ждёт, чтобы его рассказали».
