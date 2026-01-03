Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
Погрузитесь в атмосферу древнего Полоцка, узнайте о его исчезнувших постройках и легендах. Пройдите по улицам, которые помнят историю
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
«Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
Увидеть историческое наследие города и ответить на вопросы квеста
Сегодня в 16:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Исследовать сердце древнего города
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Увидеть главное - от Софийского собора до скульптуры «Буква Ў» - и попробовать настойки
Начало: У входа в Софийский собор
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана3 января 2026«Из глубины седых веков» - знакомство с ПолоцкомДата посещения: 3 января 2026Благодарим Ольгу за отличную экскурсию.
Очень информативно, с большим количеством деталей, но при этом доступно и не перегружено.
От экскурсии остались только положительные впечатления.
Однозначно рекомендуем.
- ГГалина21 сентября 2025Полоцк - город с большим прошлымДата посещения: 20 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию по Полоцку! Все было организовано лучшим образом. Светлана, к сожалению, не смогла провести лично, но очень
- ООкольникова21 июля 2025Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые именаДата посещения: 20 июля 2025Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14
- ККатерина8 июня 2025Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые именаДата посещения: 8 июня 2025Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все
- ССветлана2 апреля 2026Замечательная экскурсия! Олег - аккредитованный гид с историческим образованием, профессионал своего дела. Продуманный маршрут экскурсии, структурированный рассказ о городе и его истории оставили положительные впечатления о нашей прогулке. Однозначно рекомендуем!
- ЕЕкатерина31 марта 2026Экскурсия превзошла все наши смелые ожидания. Ольга великолепно владеет материалом. Она не только рассказывала, показывала, и объясняла исторические нюансы и
- ТТатьяна30 марта 2026Добрый день, наша экскурсия 21 марта с Надеждой,"Полоцк сквозь века" - это открытие года.
Наша Надежда-человек влюблённый в город и его
- ССветлана16 марта 2026Наталья, это не просто гид, это человек, знающий историю Полоцка и любящий свой город всей душой. На протяжении всей экскурсии
- ЛЛилия16 марта 2026Хотела еще раз выразить благодарность 💗💞НАТАЛЬЕ 🥰😍за прекрасную экскурсию — мы получили просто огромное 💯💥удовольствие от прогулки, информации и общения,
- ЕЕкатерина15 марта 2026Было все очень подробно и познавательно. Такое ощущение, что теперь знаешь все про Полоцк. Все супер
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Проспект Франциска Скорины" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
